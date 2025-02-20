Dövizler / DAO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DAO: Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
8.85 USD 0.03 (0.34%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DAO fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.82 ve Yüksek fiyatı olarak 8.97 aralığında işlem gördü.
Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAO haberleri
- What The LEASH V2 Launch Means For Shiba Inu Holders
- Youdao: Tepid Revenue Growth Will Ultimately Limit Earnings Growth (NYSE:DAO)
- Youdao: Still A Buy On Earnings Breakthrough And Potential Buyback Resumption (DAO)
- Earnings call transcript: Youdao Q2 2025 sees first profitable quarter, stock reacts
- Youdao, Inc. (DAO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is NetEase Stock Falling Thursday? - NetEase (NASDAQ:NTES)
- Youdao earnings beat by ¥0.69, revenue topped estimates
- NetEase stock price target raised to $155 from $131 at Jefferies
- Tencent Music stock price target raised to $22 on subscription growth
- NetEase stock target raised to $130 by CFRA
- Citi raises Youdao stock price target to $9.60, keeps neutral stance
- China's NetEase Stock Pops On Q1 Performance Fueled By Gaming Growth, Strong Cash Flow - NetEase (NASDAQ:NTES), Youdao (NYSE:DAO)
- Youdao earnings beat by ¥0.60, revenue fell short of estimates
- NetEase shares surge 3% as Q1 results top estimates
- Decentralized Defense? NFT Group Targets Cold War Nuclear Bunker Buy
- Youdao: The Correction Could Have Further To Go (NYSE:DAO)
- NetEase Q4 Earnings: Revenue Miss, Gaming and Cost Controls Drive Margins, Boosts Dividend - NetEase (NASDAQ:NTES)
Günlük aralık
8.82 8.97
Yıllık aralık
4.12 11.83
- Önceki kapanış
- 8.88
- Açılış
- 8.85
- Satış
- 8.85
- Alış
- 9.15
- Düşük
- 8.82
- Yüksek
- 8.97
- Hacim
- 258
- Günlük değişim
- -0.34%
- Aylık değişim
- -0.23%
- 6 aylık değişim
- 16.45%
- Yıllık değişim
- 114.81%
21 Eylül, Pazar