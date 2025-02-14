КотировкиРазделы
BKTI: BK Technologies Corporation

73.42 USD 1.50 (2.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKTI за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.73, а максимальная — 76.22.

Следите за динамикой BK Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
72.73 76.22
Годовой диапазон
19.53 76.22
Предыдущее закрытие
74.92
Open
75.05
Bid
73.42
Ask
73.72
Low
72.73
High
76.22
Объем
84
Дневное изменение
-2.00%
Месячное изменение
9.35%
6-месячное изменение
83.50%
Годовое изменение
241.49%
