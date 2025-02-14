Валюты / BKTI
BKTI: BK Technologies Corporation
73.42 USD 1.50 (2.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKTI за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.73, а максимальная — 76.22.
Следите за динамикой BK Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKTI
- The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, Toyota Motor, McDonald's, Elite Pharmaceuticals and BK Technologies
- Top Analyst Reports for Berkshire Hathaway, Toyota Motor & McDonald's
- BK Technologies Stock Surges Following Strong Q2 Earnings and Margins
- BK Technologies: Risks Dissipated So The Guidance Has Been Raised
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BK Technologies Q2 2025 slides show record margins, increased 2025 targets
- BK Technologies grants long-term performance stock options to CEO and CFO
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- Why Lumentum Is A Buy After Third Quarter Earnings (NASDAQ:LITE)
- Motorola Solutions Stock Gets RS Rating Lift
- BK Technologies: Good Earnings Report Tempered By Tariff Fears (NYSE:BKTI)
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Дневной диапазон
72.73 76.22
Годовой диапазон
19.53 76.22
- Предыдущее закрытие
- 74.92
- Open
- 75.05
- Bid
- 73.42
- Ask
- 73.72
- Low
- 72.73
- High
- 76.22
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- 9.35%
- 6-месячное изменение
- 83.50%
- Годовое изменение
- 241.49%
