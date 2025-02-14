Dövizler / BKTI
BKTI: BK Technologies Corporation
77.39 USD 1.57 (2.07%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKTI fiyatı bugün 2.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.69 ve Yüksek fiyatı olarak 77.50 aralığında işlem gördü.
BK Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BKTI haberleri
Günlük aralık
74.69 77.50
Yıllık aralık
19.53 77.50
- Önceki kapanış
- 75.82
- Açılış
- 76.27
- Satış
- 77.39
- Alış
- 77.69
- Düşük
- 74.69
- Yüksek
- 77.50
- Hacim
- 68
- Günlük değişim
- 2.07%
- Aylık değişim
- 15.27%
- 6 aylık değişim
- 93.43%
- Yıllık değişim
- 259.95%
21 Eylül, Pazar