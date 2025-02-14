Moedas / BKTI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BKTI: BK Technologies Corporation
76.25 USD 3.02 (4.12%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BKTI para hoje mudou para 4.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.00 e o mais alto foi 76.82.
Veja a dinâmica do par de moedas BK Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKTI Notícias
- The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, Toyota Motor, McDonald's, Elite Pharmaceuticals and BK Technologies
- Top Analyst Reports for Berkshire Hathaway, Toyota Motor & McDonald's
- BK Technologies Stock Surges Following Strong Q2 Earnings and Margins
- BK Technologies: Risks Dissipated So The Guidance Has Been Raised
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BK Technologies Q2 2025 slides show record margins, increased 2025 targets
- BK Technologies grants long-term performance stock options to CEO and CFO
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- Why Lumentum Is A Buy After Third Quarter Earnings (NASDAQ:LITE)
- Motorola Solutions Stock Gets RS Rating Lift
- BK Technologies: Good Earnings Report Tempered By Tariff Fears (NYSE:BKTI)
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Faixa diária
74.00 76.82
Faixa anual
19.53 76.82
- Fechamento anterior
- 73.23
- Open
- 76.16
- Bid
- 76.25
- Ask
- 76.55
- Low
- 74.00
- High
- 76.82
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 4.12%
- Mudança mensal
- 13.57%
- Mudança de 6 meses
- 90.58%
- Mudança anual
- 254.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh