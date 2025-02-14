通貨 / BKTI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BKTI: BK Technologies Corporation
75.82 USD 2.59 (3.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKTIの今日の為替レートは、3.54%変化しました。日中、通貨は1あたり74.00の安値と76.82の高値で取引されました。
BK Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKTI News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, Toyota Motor, McDonald's, Elite Pharmaceuticals and BK Technologies
- Top Analyst Reports for Berkshire Hathaway, Toyota Motor & McDonald's
- BK Technologies Stock Surges Following Strong Q2 Earnings and Margins
- BK Technologies: Risks Dissipated So The Guidance Has Been Raised
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BK Technologies Q2 2025 slides show record margins, increased 2025 targets
- BK Technologies grants long-term performance stock options to CEO and CFO
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- Why Lumentum Is A Buy After Third Quarter Earnings (NASDAQ:LITE)
- Motorola Solutions Stock Gets RS Rating Lift
- BK Technologies: Good Earnings Report Tempered By Tariff Fears (NYSE:BKTI)
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
1日のレンジ
74.00 76.82
1年のレンジ
19.53 76.82
- 以前の終値
- 73.23
- 始値
- 76.16
- 買値
- 75.82
- 買値
- 76.12
- 安値
- 74.00
- 高値
- 76.82
- 出来高
- 77
- 1日の変化
- 3.54%
- 1ヶ月の変化
- 12.93%
- 6ヶ月の変化
- 89.50%
- 1年の変化
- 252.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K