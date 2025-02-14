KurseKategorien
Währungen / BKTI
Zurück zum Aktien

BKTI: BK Technologies Corporation

75.51 USD 0.31 (0.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKTI hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.34 bis zu einem Hoch von 76.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die BK Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKTI News

Tagesspanne
75.34 76.88
Jahresspanne
19.53 76.88
Vorheriger Schlusskurs
75.82
Eröffnung
76.27
Bid
75.51
Ask
75.81
Tief
75.34
Hoch
76.88
Volumen
16
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
12.47%
6-Monatsänderung
88.73%
Jahresänderung
251.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K