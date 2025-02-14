Währungen / BKTI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BKTI: BK Technologies Corporation
75.51 USD 0.31 (0.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKTI hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.34 bis zu einem Hoch von 76.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die BK Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKTI News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, Toyota Motor, McDonald's, Elite Pharmaceuticals and BK Technologies
- Top Analyst Reports for Berkshire Hathaway, Toyota Motor & McDonald's
- BK Technologies Stock Surges Following Strong Q2 Earnings and Margins
- BK Technologies: Risks Dissipated So The Guidance Has Been Raised
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BK Technologies Q2 2025 slides show record margins, increased 2025 targets
- BK Technologies grants long-term performance stock options to CEO and CFO
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- Why Lumentum Is A Buy After Third Quarter Earnings (NASDAQ:LITE)
- Motorola Solutions Stock Gets RS Rating Lift
- BK Technologies: Good Earnings Report Tempered By Tariff Fears (NYSE:BKTI)
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
Tagesspanne
75.34 76.88
Jahresspanne
19.53 76.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.82
- Eröffnung
- 76.27
- Bid
- 75.51
- Ask
- 75.81
- Tief
- 75.34
- Hoch
- 76.88
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 12.47%
- 6-Monatsänderung
- 88.73%
- Jahresänderung
- 251.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K