통화 / BKTI
BKTI: BK Technologies Corporation
77.39 USD 1.57 (2.07%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BKTI 환율이 오늘 2.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.69이고 고가는 77.50이었습니다.
BK Technologies Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
74.69 77.50
년간 변동
19.53 77.50
- 이전 종가
- 75.82
- 시가
- 76.27
- Bid
- 77.39
- Ask
- 77.69
- 저가
- 74.69
- 고가
- 77.50
- 볼륨
- 68
- 일일 변동
- 2.07%
- 월 변동
- 15.27%
- 6개월 변동
- 93.43%
- 년간 변동율
- 259.95%
20 9월, 토요일