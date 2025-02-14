Valute / BKTI
BKTI: BK Technologies Corporation
77.39 USD 1.57 (2.07%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKTI ha avuto una variazione del 2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.69 e ad un massimo di 77.50.
Segui le dinamiche di BK Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BKTI News
Intervallo Giornaliero
74.69 77.50
Intervallo Annuale
19.53 77.50
- Chiusura Precedente
- 75.82
- Apertura
- 76.27
- Bid
- 77.39
- Ask
- 77.69
- Minimo
- 74.69
- Massimo
- 77.50
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- 2.07%
- Variazione Mensile
- 15.27%
- Variazione Semestrale
- 93.43%
- Variazione Annuale
- 259.95%
21 settembre, domenica