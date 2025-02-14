QuotazioniSezioni
Valute / BKTI
Tornare a Azioni

BKTI: BK Technologies Corporation

77.39 USD 1.57 (2.07%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKTI ha avuto una variazione del 2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.69 e ad un massimo di 77.50.

Segui le dinamiche di BK Technologies Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKTI News

Intervallo Giornaliero
74.69 77.50
Intervallo Annuale
19.53 77.50
Chiusura Precedente
75.82
Apertura
76.27
Bid
77.39
Ask
77.69
Minimo
74.69
Massimo
77.50
Volume
68
Variazione giornaliera
2.07%
Variazione Mensile
15.27%
Variazione Semestrale
93.43%
Variazione Annuale
259.95%
21 settembre, domenica