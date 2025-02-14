货币 / BKTI
BKTI: BK Technologies Corporation
73.67 USD 0.25 (0.34%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKTI汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点72.28和高点74.46进行交易。
关注BK Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKTI新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, Toyota Motor, McDonald's, Elite Pharmaceuticals and BK Technologies
- Top Analyst Reports for Berkshire Hathaway, Toyota Motor & McDonald's
- BK Technologies Stock Surges Following Strong Q2 Earnings and Margins
- BK Technologies: Risks Dissipated So The Guidance Has Been Raised
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BK Technologies Q2 2025 slides show record margins, increased 2025 targets
- BK Technologies grants long-term performance stock options to CEO and CFO
- Steven Cress' Top 10 Stocks For H2 2025
- Why Lumentum Is A Buy After Third Quarter Earnings (NASDAQ:LITE)
- Motorola Solutions Stock Gets RS Rating Lift
- BK Technologies: Good Earnings Report Tempered By Tariff Fears (NYSE:BKTI)
- BK Technologies Corporation (BKTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Analog Devices Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Analog Devices (NASDAQ:ADI), Align Tech (NASDAQ:ALGN)
日范围
72.28 74.46
年范围
19.53 76.22
- 前一天收盘价
- 73.42
- 开盘价
- 74.18
- 卖价
- 73.67
- 买价
- 73.97
- 最低价
- 72.28
- 最高价
- 74.46
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 9.73%
- 6个月变化
- 84.13%
- 年变化
- 242.65%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值