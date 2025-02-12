Валюты / ATOM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATOM: Atomera Incorporated
3.46 USD 0.13 (3.90%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATOM за сегодня изменился на 3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30, а максимальная — 3.48.
Следите за динамикой Atomera Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATOM
- Atomera: Pushing The Goalposts Again (NASDAQ:ATOM)
- Atomera Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ATOM)
- Earnings call transcript: Atomera Q2 2025 reveals wider losses, stock rises
- Atomera (ATOM) Q2 Loss Widens 6%
- Atomera Q2 2025 slides: Zero revenue amid expanding customer engagements
- Atomera’s CTO Robert Mears sells $25,721 in stock
- Atomera CFO Laurencio sells $342,241 in stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Atomera (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Atomera Incorporated (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.30 3.48
Годовой диапазон
2.42 17.55
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.30
- Bid
- 3.46
- Ask
- 3.76
- Low
- 3.30
- High
- 3.48
- Объем
- 359
- Дневное изменение
- 3.90%
- Месячное изменение
- 9.49%
- 6-месячное изменение
- -13.07%
- Годовое изменение
- 32.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.