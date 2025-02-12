통화 / ATOM
ATOM: Atomera Incorporated
3.72 USD 0.07 (1.92%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATOM 환율이 오늘 1.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.56이고 고가는 3.77이었습니다.
Atomera Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOM News
- Atomera: Pushing The Goalposts Again (NASDAQ:ATOM)
- Atomera Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ATOM)
- Earnings call transcript: Atomera Q2 2025 reveals wider losses, stock rises
- Atomera (ATOM) Q2 Loss Widens 6%
- Atomera Q2 2025 slides: Zero revenue amid expanding customer engagements
- Atomera’s CTO Robert Mears sells $25,721 in stock
- Atomera CFO Laurencio sells $342,241 in stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Atomera (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Atomera Incorporated (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.56 3.77
년간 변동
2.42 17.55
- 이전 종가
- 3.65
- 시가
- 3.66
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- 저가
- 3.56
- 고가
- 3.77
- 볼륨
- 611
- 일일 변동
- 1.92%
- 월 변동
- 17.72%
- 6개월 변동
- -6.53%
- 년간 변동율
- 42.53%
20 9월, 토요일