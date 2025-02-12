Moedas / ATOM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ATOM: Atomera Incorporated
3.61 USD 0.22 (6.49%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATOM para hoje mudou para 6.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.43 e o mais alto foi 3.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Atomera Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOM Notícias
- Atomera: Pushing The Goalposts Again (NASDAQ:ATOM)
- Atomera Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ATOM)
- Earnings call transcript: Atomera Q2 2025 reveals wider losses, stock rises
- Atomera (ATOM) Q2 Loss Widens 6%
- Atomera Q2 2025 slides: Zero revenue amid expanding customer engagements
- Atomera’s CTO Robert Mears sells $25,721 in stock
- Atomera CFO Laurencio sells $342,241 in stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Atomera (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Atomera Incorporated (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.43 3.64
Faixa anual
2.42 17.55
- Fechamento anterior
- 3.39
- Open
- 3.43
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Low
- 3.43
- High
- 3.64
- Volume
- 302
- Mudança diária
- 6.49%
- Mudança mensal
- 14.24%
- Mudança de 6 meses
- -9.30%
- Mudança anual
- 38.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh