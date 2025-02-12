KurseKategorien
ATOM: Atomera Incorporated

3.68 USD 0.03 (0.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATOM hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.56 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atomera Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.56 3.71
Jahresspanne
2.42 17.55
Vorheriger Schlusskurs
3.65
Eröffnung
3.66
Bid
3.68
Ask
3.98
Tief
3.56
Hoch
3.71
Volumen
232
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
16.46%
6-Monatsänderung
-7.54%
Jahresänderung
41.00%
