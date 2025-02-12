Währungen / ATOM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATOM: Atomera Incorporated
3.68 USD 0.03 (0.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATOM hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.56 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atomera Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOM News
- Atomera: Pushing The Goalposts Again (NASDAQ:ATOM)
- Atomera Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ATOM)
- Earnings call transcript: Atomera Q2 2025 reveals wider losses, stock rises
- Atomera (ATOM) Q2 Loss Widens 6%
- Atomera Q2 2025 slides: Zero revenue amid expanding customer engagements
- Atomera’s CTO Robert Mears sells $25,721 in stock
- Atomera CFO Laurencio sells $342,241 in stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Atomera (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Atomera Incorporated (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.56 3.71
Jahresspanne
2.42 17.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.65
- Eröffnung
- 3.66
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Tief
- 3.56
- Hoch
- 3.71
- Volumen
- 232
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- 16.46%
- 6-Monatsänderung
- -7.54%
- Jahresänderung
- 41.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K