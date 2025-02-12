货币 / ATOM
ATOM: Atomera Incorporated
3.46 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATOM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.41和高点3.62进行交易。
关注Atomera Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.41 3.62
年范围
2.42 17.55
- 前一天收盘价
- 3.46
- 开盘价
- 3.43
- 卖价
- 3.46
- 买价
- 3.76
- 最低价
- 3.41
- 最高价
- 3.62
- 交易量
- 313
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 9.49%
- 6个月变化
- -13.07%
- 年变化
- 32.57%
