ATOM: Atomera Incorporated
3.65 USD 0.26 (7.67%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATOMの今日の為替レートは、7.67%変化しました。日中、通貨は1あたり3.43の安値と3.65の高値で取引されました。
Atomera Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.43 3.65
1年のレンジ
2.42 17.55
- 以前の終値
- 3.39
- 始値
- 3.43
- 買値
- 3.65
- 買値
- 3.95
- 安値
- 3.43
- 高値
- 3.65
- 出来高
- 428
- 1日の変化
- 7.67%
- 1ヶ月の変化
- 15.51%
- 6ヶ月の変化
- -8.29%
- 1年の変化
- 39.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K