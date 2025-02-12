Valute / ATOM
ATOM: Atomera Incorporated
3.72 USD 0.07 (1.92%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATOM ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.56 e ad un massimo di 3.77.
Segui le dinamiche di Atomera Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ATOM News
Intervallo Giornaliero
3.56 3.77
Intervallo Annuale
2.42 17.55
- Chiusura Precedente
- 3.65
- Apertura
- 3.66
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Minimo
- 3.56
- Massimo
- 3.77
- Volume
- 611
- Variazione giornaliera
- 1.92%
- Variazione Mensile
- 17.72%
- Variazione Semestrale
- -6.53%
- Variazione Annuale
- 42.53%
21 settembre, domenica