QuotazioniSezioni
Valute / ATOM
Tornare a Azioni

ATOM: Atomera Incorporated

3.72 USD 0.07 (1.92%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATOM ha avuto una variazione del 1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.56 e ad un massimo di 3.77.

Segui le dinamiche di Atomera Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATOM News

Intervallo Giornaliero
3.56 3.77
Intervallo Annuale
2.42 17.55
Chiusura Precedente
3.65
Apertura
3.66
Bid
3.72
Ask
4.02
Minimo
3.56
Massimo
3.77
Volume
611
Variazione giornaliera
1.92%
Variazione Mensile
17.72%
Variazione Semestrale
-6.53%
Variazione Annuale
42.53%
21 settembre, domenica