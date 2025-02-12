Divisas / ATOM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ATOM: Atomera Incorporated
3.39 USD 0.07 (2.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATOM de hoy ha cambiado un -2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.39, mientras que el máximo ha alcanzado 3.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atomera Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATOM News
- Atomera: Pushing The Goalposts Again (NASDAQ:ATOM)
- Atomera Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ATOM)
- Earnings call transcript: Atomera Q2 2025 reveals wider losses, stock rises
- Atomera (ATOM) Q2 Loss Widens 6%
- Atomera Q2 2025 slides: Zero revenue amid expanding customer engagements
- Atomera’s CTO Robert Mears sells $25,721 in stock
- Atomera CFO Laurencio sells $342,241 in stock
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Atomera (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Atomera Incorporated (ATOM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.39 3.62
Rango anual
2.42 17.55
- Cierres anteriores
- 3.46
- Open
- 3.43
- Bid
- 3.39
- Ask
- 3.69
- Low
- 3.39
- High
- 3.62
- Volumen
- 396
- Cambio diario
- -2.02%
- Cambio mensual
- 7.28%
- Cambio a 6 meses
- -14.82%
- Cambio anual
- 29.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B