BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar

116288.80 USD 494.90 (0.42%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Bitcoin Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость BTCUSD за сегодня изменилась на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116107.20 USD, а максимальная — 117244.80 USD.

Следите за динамикой цен на Биткоин (Bitcoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Биткоин (Bitcoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BTCUSD

BTCUSD на Форуме Сообщества

Торговые приложения для BTCUSD

Дневной диапазон
116107.20 117244.80
Годовой диапазон
59229.74 124538.80
Предыдущее закрытие
116783.70
Open
116783.70
Bid
116288.80
Ask
116289.10
Low
116107.20
High
117244.80
Объем
9.452 K
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
6.61%
6-месячное изменение
41.14%
Годовое изменение
82.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.