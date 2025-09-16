Валюты / BTCUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
116288.80 USD 494.90 (0.42%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Bitcoin Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость BTCUSD за сегодня изменилась на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116107.20 USD, а максимальная — 117244.80 USD.
Следите за динамикой цен на Биткоин (Bitcoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Биткоин (Bitcoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTCUSD
- What to expect from BTC, ETH and XRP after Fed interest-rate cut decision
- Bitcoin Price Forecast: Breakout or sell-the-news trap as Fed decision looms?
- 1 Top Cryptocurrency to Buy Before It Soars 18,254%, According to Strategy's Michael Saylor
- 3 Cryptocurrencies That Will Benefit From a Rate Cut
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- BTC/USD Forex Signal 17/09: Price Rises to New High (Chart)
- Ethereum & Altcoins Capture 85% Of Futures Trading, Bitcoin Share Shrinks
- 8.3 Million Bitcoin Will Be Considered ‘Illiquid’ By 2032: Fidelity Report
- Bitcoin Trend Constructive As Long As This Metric Holds, Glassnode Says
- PayPal Adds Crypto To P2P: Bitcoin, Ethereum, & More Coming Soon
- Bitcoin could rally alongside S&P 500 if Fed cut rates
- Top 3 Price Prediction: Bitcoin, Ethereum, Ripple – Fed rate decision could spark volatility in BTC, ETH, and XRP
- Bitcoin Bull Score Sees Sharp Jump, No Longer Signals Bear Phase
- Bitcoin Price Back at Resistance – Fed Meeting Could Trigger Big Move
- Symbiotic, Chainlink, and Lombard Partner For Cross-Chain Bitcoin Transfers
- How To Trade Bitcoin Into September FOMC, Top Analyst Reveals
- Ethereum Bulls Target $8,500 With Big Money Backing The Move – Details
- Bitcoin To Hit $750,000 By 2030 With ETH And SOL As Survivors, Says Pantera CEO
- Expert Says ‘The Time Has Come’, What Could Drive The Next Explosive Altcoin Season
- Gemini Stock (GEMI) Crashes 14% as IPO Hype Fades - TipRanks.com
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Portal To Bitcoin: PTB Emerges As The Key To Revolutionize BTC Exposure – See Why
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
BTCUSD на Форуме Сообщества
Торговые приложения для BTCUSD
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Quantum Bitcoin EA : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли биткойнами с Quantum Bitcoin EA , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (15)
VolumeHedger EA [ Live Signals ] , [ My Channel ] , [ Set Files ] , [ Blog ] Рекомендуемые типы счетов: Стандартный, ECN, Raw с высоким кредитным плечом; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого советника доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA Благодаря функции задания входной стратегии с использованием пользовательского индикатора, вам больше не придется покупать другие советники! Этот советник представляет собой продвинутый торговый алг
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.92 (38)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Улучшите свою торговую стратегию с помощью Big Candle Scanner Dashboard MT5 — универсальной панели для нескольких активов, предназначенной для обнаружения крупных бычьих и медвежьих свечей по множеству валютных пар и таймфреймов, сигнализируя о потенциальных сдвигах импульса или всплесках волатильности. Основанный на классических техниках анализа свечей, популяризированных трейдерами вроде Стива Нисона в 1990-х годах через его работу по японским свечным графикам, этот инструмент стал основным дл
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.87 (31)
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | Всё для инвестора! SAPPHIRE EA — это продвинутый торговый алгоритм, разработанный для платформы MetaTrader 5, предназначенный для увеличения прибыли и оптимизации торговых стратегий. Этот EA является результатом многолетних исследований и разработок и постоянно обновляется и совершенствуется. Почему SAPPHIRE EA? Не использует рискованные торговые методы : SAPPHIRE EA избегает опасных стратегий и не использует рискованные методы торговли, такие как Мартингейл и Грид. Это направлен
Дневной диапазон
116107.20 117244.80
Годовой диапазон
59229.74 124538.80
- Предыдущее закрытие
- 116783.70
- Open
- 116783.70
- Bid
- 116288.80
- Ask
- 116289.10
- Low
- 116107.20
- High
- 117244.80
- Объем
- 9.452 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 6.61%
- 6-месячное изменение
- 41.14%
- Годовое изменение
- 82.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.