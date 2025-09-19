통화 / BTCUSD
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
115306.50 USD 2148.30 (1.83%)
부문: 암호화폐 베이스: Bitcoin 수익 통화: US Dollar
BTCUSD 가격이 당일 -1.83%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 115049.90 USD와 고가 117469.00 USD로 거래되었습니다
비크 코인 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 비트코인 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BTCUSD을 위한 트레이딩 애플리케이션
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
퀀텀 비트코인 EA : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작, Quantum Bitcoin EA 로 비트코인 거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요! 구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널: 여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는 H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는 추세 추종 전략을
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] 추천 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw, Cent, Propfirm (FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질로 자신의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA는 커스텀 인디케이터를 사용한 진입 전략 설정 기능 덕분에 더 많은 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 변동성이 큰 시장에서 마틴게일 전략과 헤징, 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 거래 알고리즘입니다. 트렌드 방향을 예측하는 대신 매수-매도 거래량을 분석하여 스마트한 진입 전략으로 시장에 진입합니다. 적절한 세트 파일과 함께 외환, 금, 주식, 암호화폐 등 다양한 상품에서 효과적인 결과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이 있거나 안정적인 추세가 있는 상품에서 더욱 뛰어난 성능을 보입니다. 거래는 일정 거래량 임계값에서 시작되는 양방향 루
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.92 (39)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BTCUSD와 ETHUSD의
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
거래 전략을 강화하세요. Big Candle Scanner Dashboard MT5는 여러 통화 쌍과 시간 프레임에서 대형 강세 및 약세 캔들을 감지하는 다재다능한 멀티 자산 대시보드로, 잠재적 모멘텀 변화나 변동성 스파이크를 신호합니다. 1990년대 Steve Nison 같은 트레이더가 일본 캔들 차트 작업을 통해 대중화한 고전 캔들 분석 기술에 뿌리를 둔 이 도구는 큰 가격 움직임을 활용하려는 외환 및 암호화 애호가의 필수품이 되었습니다. 동적 시장에서 트렌드 시작, 브레이크아웃 또는 반전을 식별하는 데 널리 사용되며, 대형 캔들이 주요 트렌드를 앞서는 경우가 많습니다—조기 진입 기회, 고거래량 움직임을 확인하여 리스크 관리 개선, 자동 스캔으로 화면 시간 감소 등의 이점을 제공하며, 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 이상적이며 외환 쌍, 지수, 금 (XAUUSD) 같은 상품, BTCUSD 같은 암호화폐에 적합합니다. Big Candle Scanner Dashboard
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | Everything for the Trader! SAPPHIRE EA is an advanced trading algorithm developed for the MetaTrader 5 platform, designed to enhance profits and optimize trading strategies. The EA is the result of years of research and development and is continuously updated and improved. Why SAPPHIRE EA? Does Not Use Risky Trading Methods : SAPPHIRE EA avoids dangerous strategies and does not use risky trading methods like Martingale and Grid. This aims to minimize investors' losses. Trend-Fol
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
일일 변동 비율
115049.90 117469.00
년간 변동
59229.74 124538.80
20 9월, 토요일