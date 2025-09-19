VolumeHedger Huseyin Furkan Ozturk 5 (17) Experts

VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] 추천 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw, Cent, Propfirm (FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질로 자신의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA는 커스텀 인디케이터를 사용한 진입 전략 설정 기능 덕분에 더 많은 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 변동성이 큰 시장에서 마틴게일 전략과 헤징, 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 거래 알고리즘입니다. 트렌드 방향을 예측하는 대신 매수-매도 거래량을 분석하여 스마트한 진입 전략으로 시장에 진입합니다. 적절한 세트 파일과 함께 외환, 금, 주식, 암호화폐 등 다양한 상품에서 효과적인 결과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이 있거나 안정적인 추세가 있는 상품에서 더욱 뛰어난 성능을 보입니다. 거래는 일정 거래량 임계값에서 시작되는 양방향 루