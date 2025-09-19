CotationsSections
115306.50 USD 2148.30 (1.83%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Bitcoin Devise de profit: US Dollar

Le cours de BTCUSD a changé de -1.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 115049.90 USD et à un maximum de 117469.00 USD.

Suivez la dynamique de Bitcoin vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Bitcoin a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
115049.90 117469.00
Range Annuel
59229.74 124538.80
Clôture Précédente
117454.80
Ouverture
117454.80
Bid
115306.50
Ask
115306.80
Plus Bas
115049.90
Plus Haut
117469.00
Volume
16.439 K
Changement quotidien
-1.83%
Changement Mensuel
5.71%
Changement à 6 Mois
39.95%
Changement Annuel
80.87%
20 septembre, samedi