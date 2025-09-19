Devises / BTCUSD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
115306.50 USD 2148.30 (1.83%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Bitcoin Devise de profit: US Dollar
Le cours de BTCUSD a changé de -1.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 115049.90 USD et à un maximum de 117469.00 USD.
Suivez la dynamique de Bitcoin vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Bitcoin a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCUSD Nouvelles
- Journée du creux du bitcoin" Demain pourrait définir la tendance - Un expert prédit 70% de chances que le BTC assure un plancher à 100 000 $ | Benzinga France
- Bitcoin Is ‘Digital Capital’ That Outpaces Traditional Assets—Michael Saylor
- Poland Joins The Bitcoin ETF Wave With Warsaw Stock Exchange Debut
- Pundit Predicts XRP Price Crash Below $3, Here’s Why
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Bitcoin Price Drops To $115K After Rate-Cut Rally — But BTC Far From Capitulation
- Bitcoin Traders Still Lean Bearish: Shorts Outweigh Longs By 485 BTC
- White House Explores New Pro-Crypto CFTC Candidates Amid Quintenz’s Confirmation Delay – Report
- Grayscale Rolls Out First Multi-Token Crypto ETF In The US
- 5 Years Left: Solana Co-Founder Urges Bitcoin Community To Brace For Quantum Threat
- How Bitcoin Could Help You Retire a Millionaire
- NBA Star Strikes Gold In Forgotten Bitcoin Stash – Details
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin en baisse : Le niveau à surveiller pendant le week-end | Benzinga France
- Canada Confiscates $40 Million Worth Of Crypto From Unlicensed Exchange TradeOgre
- Gary Gensler Insists His Crypto Enforcement Actions Were Justified
- Countdown To ‘Bitcoin Bottom Day’: Why September 21 Could Change Everything
- Bitcoin stagne près de 116 000 $ (encore) : Qu'est-ce qui se passe ? | Benzinga France
- Bitcoin Exchange Supply Ratio Declines After Fed Cut, Setting Stage For $120,000 Test
- PayPal Expands PYUSD Stablecoin To 9 More Blockchains With LayerZero
- Police Confirms Largest Crypto Seizure In Canadian History
- Expert Who Nailed The 2024 Bitcoin Top Issues New Call For $208,000 BTC
- Why Block Is More Than Just a Bitcoin Play
- Michigan Advances Bill To Build Crypto Reserve – Details
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin plongent alors que les traders engrangent des bénéfices | Benzinga France
BTCUSD on the Community Forum
- How to show BTCUSD from Bittrex on MT5? (31)
- Which strategy is best for bitcoin? (29)
- Problem in EA (13)
- Issues with BTCUSD on strategy tester (12)
- Custom Symbols Trading Times (6)
- "array out of range" error while accessing double &volume[] (6)
- BTCUSD spread in mt4 strategy tester not working (5)
- Some Expert Advisor is not placing any order in October 2017 BTCUSD, even during optimization by EA (4)
- Non-forex symbols don't update data (4)
- cant enter trades with less than 0.10 lots sizes on the Bitcoin pairs (3)
- my account use BTCUSD and provider BTCUSD.lts (3)
- Error: Market Closed (3)
Applications de Trading pour BTCUSD
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Quantum Bitcoin EA : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading Bitcoin avec Quantum Bitcoin EA , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (40)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Améliorez votre stratégie de trading avec le Big Candle Scanner Dashboard MT5, un tableau de bord multi-actifs polyvalent conçu pour détecter des bougies haussières et baissières surdimensionnées sur de nombreux paires de devises et timeframes, signalant des changements de momentum potentiels ou des pics de volatilité. Ancré dans des techniques classiques d'analyse de bougies popularisées par des traders comme Steve Nison dans les années 90 à travers son travail sur les graphiques en bougies jap
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | Everything for the Trader! SAPPHIRE EA is an advanced trading algorithm developed for the MetaTrader 5 platform, designed to enhance profits and optimize trading strategies. The EA is the result of years of research and development and is continuously updated and improved. Why SAPPHIRE EA? Does Not Use Risky Trading Methods : SAPPHIRE EA avoids dangerous strategies and does not use risky trading methods like Martingale and Grid. This aims to minimize investors' losses. Trend-Fol
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Range quotidien
115049.90 117469.00
Range Annuel
59229.74 124538.80
- Clôture Précédente
- 117454.80
- Ouverture
- 117454.80
- Bid
- 115306.50
- Ask
- 115306.80
- Plus Bas
- 115049.90
- Plus Haut
- 117469.00
- Volume
- 16.439 K
- Changement quotidien
- -1.83%
- Changement Mensuel
- 5.71%
- Changement à 6 Mois
- 39.95%
- Changement Annuel
- 80.87%
20 septembre, samedi