Währungen / BTCUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
115395.10 USD 2059.70 (1.75%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Bitcoin Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von BTCUSD hat sich heute um -1.75% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei115333.00 USD bis zum Hoch von 117469.00 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Bitcoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Bitcoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCUSD News
- Analyst Unveils 3-Month Prediction For Bitcoin, XRP, And Dogecoin – It’s Very Bullish
- XRP’s Silent Build-Up: A ‘Detonation’ May Be Next, Analyst Says
- Bitcoin Climbs as Long-Term Risk Falls: Healthy Market Divergence Forms
- Bitcoin Retest of $120,000 Is ‘Within Sight’: Bitbank
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- XRP News: What SWIFT’s ISO 20022 Announcement Means In Its Race With Ripple
- Opinion: ‘I was fearful.’ How this father learned to take crypto advice from his adult child
- Polkadot's 2.1 Billion Hard Cap, Explained: Put Away Your Calculators
- Should You Buy XRP Before November?
- New Grayscale ETF holds multiple cryptocurrencies together, combining bitcoin, Solana and others
- What to expect from BTC, ETH, XRP as Coinbase reserves hit $112B?
- Cryptocurrencies Price Prediction: Pi, Bitcoin & Polkadot – European Wrap 19 September
- Bitcoin Weekly Forecast: Will BTC recovery extend to new record highs?
- Prediction: Solana Will Be a $300 Cryptocurrency Within 1 Year
- Can Bitcoin Really Double in Price by the End of 2025?
- BTC/USD Forex Signal Today 19/09: Rallied Again (Chart)
- Bitcoin Price Eyes Demand Zones In Higher Timeframes – Here’s The Target
- Bitcoin price today: dips to $116.8k as post-Fed gains cool, BOJ sounds hawkish
- Solana Treasury Gains Traction As ARK Invest, UAE Commit $300 Million To Solmate
- Top 3 Price Prediction: Bitcoin, Ethereum, Ripple – BTC, ETH and XRP gear up for a fresh rally
- Bitcoin Price Keeps Climbing – Are We Hours Away From a Major Breakout?
- Bitcoin Price Forecast: Expert Predicts 70% Chance Of New Highs Within Two Weeks
- Crypto OI Shows Mixed Trend: Bitcoin, Solana Down, While Ethereum, XRP Up
- Bitcoin Holds $117,500 On Retail Support While Whales Stay Quiet – Cause For Concern?
Handelsanwendungen für BTCUSD
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Quantum Bitcoin EA : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des Bitcoin -Handels mit Quantum Bitcoin EA , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [ Live Signals ] , [ My Channel ] , [ Set Files ] , [ Blog ] Empfohlene Konten: Hochgehebelte Standard-, ECN-, Raw-Konten; Cent-Konten; Propfirm (FTMO etc.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA und der Möglichkeit, mit einem Custom Indicator die Einstiegstrategie zu definieren, benötigen Sie keine weiteren EAs mehr! Dieser EA ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.92 (39)
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Verbessern Sie Ihre Trading-Strategie mit dem Big Candle Scanner Dashboard MT5, einem vielseitigen Multi-Asset-Dashboard, das überdimensionierte bullische und bearische Kerzen über zahlreiche Währungspaare und Timeframes erkennt und potenzielle Momentum-Verschiebungen oder Volatilitätsspitzen signalisiert. Verwurzelt in klassischen Kerzenanalyse-Techniken, die von Tradern wie Steve Nison in den 1990er Jahren durch seine Arbeit an japanischen Kerzencharts popularisiert wurden, ist dieses Tool ein
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | Alles für den Investor! SAPPHIRE EA ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde, um Gewinne zu steigern und Handelsstrategien zu optimieren. Dieser EA ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung und wird kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Warum SAPPHIRE EA? Verwendet keine riskanten Handelsmethoden : SAPPHIRE EA vermeidet gefährliche Strategien und nutzt keine riskanten Handelsmethoden wie Martingale und Gr
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Tagesspanne
115333.00 117469.00
Jahresspanne
59229.74 124538.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 117454.80
- Eröffnung
- 117454.80
- Bid
- 115395.10
- Ask
- 115395.40
- Tief
- 115333.00
- Hoch
- 117469.00
- Volumen
- 15.298 K
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- 5.79%
- 6-Monatsänderung
- 40.05%
- Jahresänderung
- 81.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K