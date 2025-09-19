Der Preis von BTCUSD hat sich heute um -1.75% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei115333.00 USD bis zum Hoch von 117469.00 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Bitcoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Bitcoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.