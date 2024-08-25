Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8 0.00 × 18 Exness-MT5Real6 0.00 × 10 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 40 Exness-MT5Real7 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 5 Eightcap-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 9.11 × 9 Exness-MT5Real15 10.46 × 13