Thi Kim Chi Pham

Kimchi

Thi Kim Chi Pham
0 отзывов
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -77%
Exness-MT5Real15
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 732
Прибыльных трейдов:
720 (41.57%)
Убыточных трейдов:
1 012 (58.43%)
Лучший трейд:
2 471.26 USD
Худший трейд:
-1 067.37 USD
Общая прибыль:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Общий убыток:
-151 997.08 USD (75 379 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (3 616.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 898.55 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
65.15%
Макс. загрузка депозита:
211.13%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
1 093 (63.11%)
Коротких трейдов:
639 (36.89%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
11.92 USD
Средняя прибыль:
239.79 USD
Средний убыток:
-150.19 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-5 756.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 756.75 USD (38)
Прирост в месяц:
-78.24%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.20 USD
Максимальная:
13 962.48 USD (56.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (8 679.32 USD)
По эквити:
93.13% (452.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1726
ETHUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 20K
ETHUSD 501
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 11K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 471.26 USD
Худший трейд: -1 067 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 38
Макс. прибыль в серии: +3 616.55 USD
Макс. убыток в серии: -5 756.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 18
Exness-MT5Real6
0.00 × 10
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
9.11 × 9
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Нет отзывов
2025.12.29 13:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 03:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 04:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
