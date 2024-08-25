- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 732
Прибыльных трейдов:
720 (41.57%)
Убыточных трейдов:
1 012 (58.43%)
Лучший трейд:
2 471.26 USD
Худший трейд:
-1 067.37 USD
Общая прибыль:
172 648.55 USD (86 607 109 pips)
Общий убыток:
-151 997.08 USD (75 379 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (3 616.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 898.55 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
65.15%
Макс. загрузка депозита:
211.13%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.48
Длинных трейдов:
1 093 (63.11%)
Коротких трейдов:
639 (36.89%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
11.92 USD
Средняя прибыль:
239.79 USD
Средний убыток:
-150.19 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-5 756.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 756.75 USD (38)
Прирост в месяц:
-78.24%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.20 USD
Максимальная:
13 962.48 USD (56.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (8 679.32 USD)
По эквити:
93.13% (452.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1726
|ETHUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|20K
|ETHUSD
|501
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|11K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 471.26 USD
Худший трейд: -1 067 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 38
Макс. прибыль в серии: +3 616.55 USD
Макс. убыток в серии: -5 756.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.11 × 9
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-77%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
80
0%
1 732
41%
65%
1.13
11.92
USD
USD
100%
1:200