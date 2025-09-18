Divisas / BTCUSD
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
117240.10 USD 1672.90 (1.45%)
Sector: Criptodivisa Básica: Bitcoin Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de BTCUSD de hoy ha cambiado un 1.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115158.50 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 117865.80 USD.
Siga la dinámica de los precios en Bitcoin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Bitcoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
115158.50 117865.80
Rango anual
59229.74 124538.80
- Cierres anteriores
- 115567.20
- Open
- 115567.20
- Bid
- 117240.10
- Ask
- 117240.40
- Low
- 115158.50
- High
- 117865.80
- Volumen
- 11.614 K
- Cambio diario
- 1.45%
- Cambio mensual
- 7.48%
- Cambio a 6 meses
- 42.29%
- Cambio anual
- 83.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B