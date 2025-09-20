FiyatlarBölümler
Dövizler / BTCUSD
Geri dön - Kripto paralar

BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar

115306.50 USD 2148.30 (1.83%)
Sektör: Kripto para Baz: Bitcoin Kâr para birimi: US Dollar

BTCUSD fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 115049.90 USD ve Yüksek fiyatı olarak 117469.00 USD aralığında işlem gördü.

Bitcoin vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCUSD haberleri

BTCUSD on the Community Forum

BTCUSD için alım-satım uygulamaları

Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (40)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret stratejinizi Big Candle Scanner Dashboard MT5 ile geliştirin, çok sayıda döviz çifti ve zaman diliminde aşırı büyük boğa ve ayı mumlarını tespit etmek için tasarlanmış çok yönlü çok varlıklı bir pano, potansiyel momentum kaymaları veya volatilite zirvelerini sinyal eder. 1990'larda Steve Nison gibi tüccarlar tarafından Japon mum çubuk grafik çalışmalarıyla popüler hale getirilen klasik mum analiz tekniklerine dayanan bu araç, önemli fiyat hareketlerini sermaye etmek isteyen forex ve krip
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Göstergeler
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
SAPPHIRE EA | Yatırımcı İçin Her Şey! SAPPHIRE EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, kazançları artırmak ve ticaret stratejilerini optimize etmek amacıyla tasarlanmış gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu EA, sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. SAPPHIRE EA'yı edinerek ticaret deneyiminizi geliştirin!  Neden SAPPHIRE EA? Riskli Ticaret Yöntemleri Uygulamaz : SAPPHIRE EA, tehlikeli strateji
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Günlük aralık
115049.90 117469.00
Yıllık aralık
59229.74 124538.80
Önceki kapanış
117454.80
Açılış
117454.80
Satış
115306.50
Alış
115306.80
Düşük
115049.90
Yüksek
117469.00
Hacim
16.439 K
Günlük değişim
-1.83%
Aylık değişim
5.71%
6 aylık değişim
39.95%
Yıllık değişim
80.87%
21 Eylül, Pazar