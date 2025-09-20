Dövizler / BTCUSD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
115306.50 USD 2148.30 (1.83%)
Sektör: Kripto para Baz: Bitcoin Kâr para birimi: US Dollar
BTCUSD fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 115049.90 USD ve Yüksek fiyatı olarak 117469.00 USD aralığında işlem gördü.
Bitcoin vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCUSD haberleri
- Prediction: Bitcoin Will Be Worth $1 Million in 10 Years
- Better Crypto Buy: Bitcoin vs. Ethereum
- Think You Missed Out on Bitcoin? Here's the Biggest Reason You Haven't.
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- Bitcoin Tests Weekly Open As $113,300 Fair Value Gap Looms — What It Means
- Stocks Over Spot: The Case For Buying Bitcoin Treasury Companies Instead Of BTC
- Bitcoin LTH Profitability Outpaces STHs: Is A New Bullish Phase About To Commence?
- Litecoin Price Compresses In Tight Falling Wedge, Breakout Ahead?
- Bitcoin Network Activity Hits New 2025 Peak — What This Means For Price
- Total Illiquid Bitcoin Has Reached 72% Of Supply, What Does This Mean For Price?
- Bitcoin Is ‘Digital Capital’ That Outpaces Traditional Assets—Michael Saylor
- Poland Joins The Bitcoin ETF Wave With Warsaw Stock Exchange Debut
- Pundit Predicts XRP Price Crash Below $3, Here’s Why
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Bitcoin Price Drops To $115K After Rate-Cut Rally — But BTC Far From Capitulation
- Bitcoin Traders Still Lean Bearish: Shorts Outweigh Longs By 485 BTC
- White House Explores New Pro-Crypto CFTC Candidates Amid Quintenz’s Confirmation Delay – Report
- Grayscale Rolls Out First Multi-Token Crypto ETF In The US
- 5 Years Left: Solana Co-Founder Urges Bitcoin Community To Brace For Quantum Threat
- How Bitcoin Could Help You Retire a Millionaire
- NBA Star Strikes Gold In Forgotten Bitcoin Stash – Details
- Canada Confiscates $40 Million Worth Of Crypto From Unlicensed Exchange TradeOgre
- Gary Gensler Insists His Crypto Enforcement Actions Were Justified
- Countdown To ‘Bitcoin Bottom Day’: Why September 21 Could Change Everything
BTCUSD on the Community Forum
- How to show BTCUSD from Bittrex on MT5? (31)
- Which strategy is best for bitcoin? (29)
- Problem in EA (13)
- Issues with BTCUSD on strategy tester (12)
- Custom Symbols Trading Times (6)
- "array out of range" error while accessing double &volume[] (6)
- BTCUSD spread in mt4 strategy tester not working (5)
- Some Expert Advisor is not placing any order in October 2017 BTCUSD, even during optimization by EA (4)
- Non-forex symbols don't update data (4)
- cant enter trades with less than 0.10 lots sizes on the Bitcoin pairs (3)
- my account use BTCUSD and provider BTCUSD.lts (3)
- Error: Market Closed (3)
BTCUSD için alım-satım uygulamaları
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Quantum Bitcoin EA : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri olan Quantum Bitcoin EA ile Bitcoin ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (40)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Ticaret stratejinizi Big Candle Scanner Dashboard MT5 ile geliştirin, çok sayıda döviz çifti ve zaman diliminde aşırı büyük boğa ve ayı mumlarını tespit etmek için tasarlanmış çok yönlü çok varlıklı bir pano, potansiyel momentum kaymaları veya volatilite zirvelerini sinyal eder. 1990'larda Steve Nison gibi tüccarlar tarafından Japon mum çubuk grafik çalışmalarıyla popüler hale getirilen klasik mum analiz tekniklerine dayanan bu araç, önemli fiyat hareketlerini sermaye etmek isteyen forex ve krip
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | Yatırımcı İçin Her Şey! SAPPHIRE EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, kazançları artırmak ve ticaret stratejilerini optimize etmek amacıyla tasarlanmış gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu EA, sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. SAPPHIRE EA'yı edinerek ticaret deneyiminizi geliştirin! Neden SAPPHIRE EA? Riskli Ticaret Yöntemleri Uygulamaz : SAPPHIRE EA, tehlikeli strateji
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Günlük aralık
115049.90 117469.00
Yıllık aralık
59229.74 124538.80
- Önceki kapanış
- 117454.80
- Açılış
- 117454.80
- Satış
- 115306.50
- Alış
- 115306.80
- Düşük
- 115049.90
- Yüksek
- 117469.00
- Hacim
- 16.439 K
- Günlük değişim
- -1.83%
- Aylık değişim
- 5.71%
- 6 aylık değişim
- 39.95%
- Yıllık değişim
- 80.87%
21 Eylül, Pazar