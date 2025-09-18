通貨 / BTCUSD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BTCUSD: Bitcoin vs US Dollar
116937.50 USD 517.30 (0.44%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Bitcoin 利益通貨: US Dollar
BTCUSDの価格は、本日-0.44%変化しました。日中は、116496.70USDの安値と117469.00USDの高値で取引されました。
ビットコインvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、ビットコイン価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCUSD News
- BTC/USD Forex Signal Today 19/09: Rallied Again (Chart)
- Bitcoin Price Eyes Demand Zones In Higher Timeframes – Here’s The Target
- Bitcoin price today: dips to $116.8k as post-Fed gains cool, BOJ sounds hawkish
- Solana Treasury Gains Traction As ARK Invest, UAE Commit $300 Million To Solmate
- Top 3 Price Prediction: Bitcoin, Ethereum, Ripple – BTC, ETH and XRP gear up for a fresh rally
- Bitcoin Price Keeps Climbing – Are We Hours Away From a Major Breakout?
- Bitcoin Price Forecast: Expert Predicts 70% Chance Of New Highs Within Two Weeks
- Crypto OI Shows Mixed Trend: Bitcoin, Solana Down, While Ethereum, XRP Up
- Bitcoin Holds $117,500 On Retail Support While Whales Stay Quiet – Cause For Concern?
- One reason NBA star Kevin Durant is holding onto his bitcoin: He can’t get into his Coinbase account
- Zeus Network Builds The Bridge: Connecting Bitcoin And Solana Ecosystems — Here’s How
- Crypto Founder Says Bitcoin Price At $100,000 Is Cheap, Reveals Real Cycle Peak Value
- Bitcoin Bulls Eye Next Big Move As Price Nears $118,000, New ATH In Sight?
- Bitcoin Accumulation Addresses Hit Record Inflows Before Fed Interest Rate Verdict, Another Major Rally Brewing?
- Galaxy Digital Continues Bitcoin Sell-Off: Offloads 800+ BTC To Major Exchanges
- Laos Eyes Bitcoin Mining To Tackle Mounting Debt
- Kevin Durant bought bitcoin in 2016 but lost access to his crypto wallet for years. He's finally back in.
- Should You Buy Bitcoin While It's Under $120,000?
- The Fed Just Changed Everything For Crypto, Says Top Trader
- How high could BTC, ETH, XRP top out after Fed dovish dot plot?
- From $2 Trillion To $400T? CEO Sees Bitcoin Exploding 200x – Here’s More
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Is XRP Really a Millionaire-Maker?
- Cryptocurrencies Price Prediction: PI, Bitcoin & Crypto – European Wrap 18 September
BTCUSDの取引アプリ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Quantum Bitcoin EA : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、 Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル: ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (17)
VolumeHedger EA [Live Signals] , [My Channel] , [Set Files] , [ Blog ] 推奨アカウント：高レバレッジのスタンダード、ECN、Raw、Cent、Propfirm（FTMOなど） このEAの開発者は、他のロボットの品質で自身のプロフェッショナリズムを証明しています。 Volume Hedger EAは カスタムインジケーターを使ったエントリーストラテジー設定機能により、他のEAを複数購入する必要がなくなります！ このEAは、高ボラティリティ市場においてマーチンゲール戦略とヘッジ、そしてスマートリスク管理を組み合わせた高度な取引アルゴリズムです。トレンド方向を予測する代わりに、売買ボリュームを分析し、賢いエントリー戦略で市場に参加します。適切なセットファイルを使用すれば、FX、ゴールド、株式、暗号通貨などさまざまな金融商品で効果的な結果を得られます。急激な上下動がある商品や安定したトレンドを持つ商品で特にパフォーマンスが向上します。取引は、一定のボリューム閾値で開始される双方向のループで進行し、適
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.92 (39)
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
取引戦略を強化するBig Candle Scanner Dashboard MT5は、複数の通貨ペアとタイムフレームで大型の強気と弱気キャンドルを検出する多用途のマルチアセットダッシュボードで、潜在的なモメンタムシフトやボラティリティスパイクをシグナルします。1990年代にSteve Nisonのようなトレーダーによって普及した日本キャンドルチャートの古典的なキャンドル分析技術に根ざしたこのツールは、大きな価格変動を活用しようとする外汇と暗号の愛好家にとって定番となっています。ダイナミックな市場でトレンドの開始、ブレイクアウト、または反転を識別するために広く使用され、大型キャンドルが主要トレンドに先行することが多い—早期エントリー機会を提供し、高ボリュームムーブを確認することでリスク管理を改善し、自動スキャンにより画面時間を減らし、スカルパー、デイトレーダー、スウィングトレーダーに理想的で、外汇ペア、指数、金 (XAUUSD) のような商品、BTCUSDのような暗号通貨に適しています。 Big Candle Scanner Dashboard MT5は、カスタマイズ可能なグリッドインタ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりました。 BTCUSDと
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
Sapphire EA
Abdurahim Aras
4.11 (9)
SAPPHIRE EA | 投資家のためのすべて！ SAPPHIRE EAは、MetaTrader 5プラットフォーム用に開発された高度なトレーディングアルゴリズムで、利益を増加させ、トレーディング戦略を最適化することを目的としています。 このEAは、長年の研究と開発の成果であり、常に更新され、改良されています。 なぜSAPPHIRE EAなのか？ リスクの高いトレーディング方法を使用しない : SAPPHIRE EAは危険な戦略を避け、マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高いトレーディング方法を使用しません。これにより、投資家の損失を最小限に抑えることを目指します。 トレンドに従うアルゴリズム : 市場の状況に応じてリアルタイムで計算を行い、機械学習を使用してトレンドに従ったトレーディング戦略を適用します。この機能により、市場の変動に迅速に対応できます。 オールインワン機能 : 投資家が必要とするすべてを提供するSAPPHIRE EAは、包括的なツールを使用してすべてのトレーディングプロセスを1つのプラットフォームで管理できます。 人工知能のサポート : 高度な人工知能アルゴリ
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
1日のレンジ
116496.70 117469.00
1年のレンジ
59229.74 124538.80
- 以前の終値
- 117454.80
- 始値
- 117454.80
- 買値
- 116937.50
- 買値
- 116937.80
- 安値
- 116496.70
- 高値
- 117469.00
- 出来高
- 6.547 K
- 1日の変化
- -0.44%
- 1ヶ月の変化
- 7.20%
- 6ヶ月の変化
- 41.93%
- 1年の変化
- 83.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K