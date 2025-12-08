Confluence Pro Indicator

ConfluencePro v2.0 – Лучший индикатор кон Fluence для бинарных опционов и Forex Профессиональная многофильтровая система сигналов с дашбордом, фильтром новостей и статистикой в реальном времени

ConfluencePro v2.0 — самый продвинутый индикатор на основе кон Fluence, когда-либо опубликованный на MQL5 Market. Он объединяет более 17 профессиональных фильтров (тренд, Smart Money Concepts, рыночная структура, дивергенции, подтверждение с высших таймфреймов, новости, объём, режим рынка и др.) в один понятный показатель кон Fluence от 0 до 100 %. Стрелки и алерты появляются только при самых вероятных сетапах.

Идеально подходит для бинарных опционов (экспирация 1–15 минут) и скальпинга/свинга на Forex.

Основные возможности

  • 4 выбираемых базовых сигнала: ZigZag Pivot (по умолчанию), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch
  • 17 профессиональных фильтров с весовым учётом кон Fluence
  • Умный дашборд (винрейт, текущая серия, дневной P/L, обратный отсчёт до новостей, режим рынка)
  • Полный набор визуальных элементов: стрелки, подтверждающие точки, отметки результата (✓ / ✗), ценовые метки, линии длительности сделки
  • SMC-визуализация: Fair Value Gaps (FVG), BOS/CHoCH, ордер-блоки
  • Обнаружение скрытых и обычных дивергенций (RSI + цена)
  • Определение рыночного режима (Trending / Ranging / Volatile)
  • Подтверждение с высших таймфреймов (RSI или MA на H1/H4/D1)
  • Фильтр важных новостей (автоматическая загрузка экономического календаря + вертикальные линии
  • Умная система «кулдауна» (адаптируется под волатильность по ATR)
  • 4 режима опыта (Новичок → Эксперт) + 4 готовых профиля стратегии (Консервативный → Агрессивный)
  • Полный набор алертов (звук, popup, push-уведомления, email) + CSV-логи сигналов и сделок
  • Автоматические скриншоты сделок по окончании экспирации
  • Тёмная и светлая темы графика
  • Полное отсутствие перерисовки на закрытых барах (задержка ZigZag полностью компенсирована)

Почему трейдеры выбирают ConfluencePro

  • Средний винрейт в реальном времени: 68–78 % (зависит от профиля)
  • Чистые стрелки без перерисовки только при кон Fluence ≥ 70 %
  • Работает на всех валютных парах, золоте, криптовалютах и индексах
  • Молниеносное исполнение (< 10 мс даже на M1)

Рекомендуемые настройки

  • Бинарные опционы: график M5 + экспирация 3–5 минут
  • Скальпинг Forex: M1–M5 + профиль Conservative / Balanced
  • Свинг-трейдинг: H1–H4 + профиль Conservative

Что входит в комплект

  • ConfluencePro_v2.0.ex4 (версия, полностью соответствующая правилам MQL5 Market — без DLL)
  • Подробное руководство пользователя на 28 страниц (PDF, английский язык)

Лицензия и EULA (Пользовательское соглашение)

Приобретая ConfluencePro v2.0, вы соглашаетесь со следующими условиями:

  1. Вы получаете пожизненную лицензию на неограниченное количество демо- и реальных счетов.
  2. Активация возможна одновременно на 20 компьютерах (система активации MQL5).
  3. Запрещается сдавать в аренду, перепродавать, декомпилировать, проводить реверс-инжиниринг и распространять исходный код (.mq4).
  4. Автор предоставляет бесплатные пожизненные обновления и поддержку через Telegram и личные сообщения MQL5.
  5. Возврат денежных средств после скачивания и активации продукта невозможен (политика MQL5 Market).
  6. Продукт поставляется «как есть». Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля несёт риск потери капитала.

Поддержка и обновления: https://t.me/binary_confluence_pro Бесплатные пожизненные обновления — новые версии всегда приходят автоматически через MQL5 Market.

Присоединяйтесь к тысячам трейдеров, которые уже торгуют с ConfluencePro — начните торговать с настоящим кон Fluence уже сегодня!

Теги: confluence, бинарные опционы, смарт мани, ict, smc, fvg, order block, дивергенция, фильтр новостей, мультитаймфрейм, дашборд, винрейт, сигналы для бинарных опционов, индикатор форекс, zigzag, bollinger bands


Рекомендуем также
Your good friend
Sergei Semenov
Индикаторы
Your good friends — это не просто индикатор, а ваш надёжный торговый помощник, созданный для трейдеров, которые ценят простоту, ясность и стабильность. Он объединяет лучшие классические методы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, разворотные сигналы, визуальные подсказки — и подаёт их в максимально понятном и удобном виде. Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам — особенно тем, кто хочет убрать хаос, снизить стресс и торговать по чётким сигналам . Особенности индикато
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтверждения прорыва! Когда происходит прорыв, в
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trading Levels Indicator - система для торговли, разработанная для определения точек входа, удержания позиций и трендового направления. Включает несколько механизмов работающих в одном комплексе, волновой анализ трендового направления, уровневый анализ при построении сигналов, показывает возможные цели TP и SL. Возможности индикатора Сигнальные стрелки появляются на текущей свече, не перекрашиваются. Использует специальные алгоритмы поиска уровней от которых отскакивает цена. Работает по тренд
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryUniversal - сигнальный индикатор для бинарных опционов и форекс. В своей работе индикатор использует сложный алгоритм генерации сигналов. Прежде чем сформировать сигнал, индикатор анализирует волатильность, свечные модели, важные уровни поддержки и сопротивления. В индикаторе есть возможность настроить точность сигналов, что дает возможность применить данный индикатор как для агрессивной, так и для консервативной торговли. Индикатор устанавливается обычным образом, работает на любом времен
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryScalping - профессиональный индикатор для торговли бинарными опционами и скальпинга. Алгоритм работы индикатора основан на расчете опорных точек ( Pivot) для каждого временного периода отдельно, анализируется расположение цены торгового инструмента относительно опорных точек и вычисляется вероятность совершения торговой операции. В индикатор встроен фильтр торговых сигналов по глобальному тренду. Индикатор устанавливается обычным образом и работает с любым торговым инструментом. На графике
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Индикаторы
NostradamusMT4 - мощный индикатор из набора профессионального трейдера. В основе индикатора лежит авторский метод Андрея Спиридонова расчета цены (ESTIMATED PRICE) для текущей цены свечи. Преимущества Индикатор не перерисовывается; Работает на любых временных интервалах; Работает с любыми торговыми инструментами; Отлично подходит для скальпинга и торговли бинарными опционами. Параметры Color - цвет линии ESTIMATED PRICE FUTURE . Порядок работы с индикатором Индикатор формирует расчетную цену
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
RVI Arrows
Anton Iudakov
Индикаторы
Индикатор выводит сигналы на график классического индикатора RVI с оповещением. Индикатор сигналит после подтверждения по стратегии на открытии нового бара. Рекомендую посмотреть моего советника -   Night Zen EA Подпишись на мой telegram канал, ссылка в контактах  моего профиля . В настройках можно выбрать следующие стратегии: Главная линия пересекает сигнальную линию Главная линия пересекает нулевой уровень В настройках можно изменить период классического индикатора RVI. Также рекомендую посмо
FREE
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Индикаторы
Манускрипт это  индикатор проверенный временем, было проведено много тестов в его использовании, всем покупателям я скажу свои рекомендации по использованию на форексе , криптовалюте или бинарных опционов Данный индикатор дает сигнал ровно на закрытии свечи выбранного периода Стрелка после сигнала не исчезает, можно настроить уведомления на почту Рекомендую использовать  на периоде H1,H4,daily В дальнейшем я дам вам свои рекомендации по использованию покупателя и также для удобства могу пр
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
GeoWprPro
Georgij Komarov
Индикаторы
WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT4    - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT4 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему    Limitless MT4 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигн
Possibility 75
Leonid Basis
Индикаторы
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Forex Signal generator
Babatunde Adeniyi
Индикаторы
Forex Signal Generator is a cutting edge technology for Trend Trading, and filtering all inbuilt in one tool. The Signal Generator  analysis the market like a Pro  by using its smart algorithms to detect  the trend, filter out market noise  and display on  your chart with the : ENTRY, STOPLOSS AND TARGET PROFIT Advantages You Get     Access to the proven reliable trend indicator based     Easy and  effective trend detection.     Gives you the ability to filter  out  'NOISE' from the market  
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Индикаторы
Индикатор GTAS FidTdi использует сочетание волатильности и потенциальных уровней коррекции. Этот индикатор был создан Бернардом Пратсом Деско (Bernard Prats Desclaux), трейдером и бывшим менеджером хедж-фонда, основателем E-Winvest. Описание Индикатор представлен собой красную или зеленую огибающую выше или ниже цены. Инструкция по применению Обнаружение тренда Когда огибающая зеленого цвета, тренд бычий. Когда она красная, тренд медвежий. Торговля После открытия сделки GTAS FibTdi показывает
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Индикаторы
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Индикаторы
инструмент для работы бинарными опционами хорошо определяет тренд и возможные развороты рынка  может использоваться и для форекс скальпинга на бинарных опционах работает очень не плохо если использовать с косыми уровнями или волновым анализом он будет хорошим помошником определения точки входа  рекомендуемое время экспирации от 1-15 в зависимости от выбраного таймфрейма в следующем обновлении будет добавлена возможность настройки инструмента.
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Trends Finder
Oleksii Ferbei
Индикаторы
"Trend Finder" - это стратегия для торговли по тренду, которая объединяет фильтрацию рыночного шума и все необходимые функции в одном инструменте! Система автоматически отображает точки входа и выхода с помощью стрелок. Для настройки достаточно всего одного параметра. Простое, интуитивно понятное и эффективное выявление тренда. Интеллектуальный алгоритм индикатора "Trend Finder" идентифицирует потенциальные точки разворота рынка. Часто хороший тренд можно увидеть визуально на графике цен. Однако
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Индикаторы
Smart Reversal Signal  - это профессиональный индикатор для платформы MT4, разработанный группой профессиональных трейдеров. Этот индикатор подойдет для работы на Forex и на бинарных опционах. Приобретая данный индикатор вы получаете: Отличные сигналы индикатора. Бесплатную поддержку по продукту. Регулярные обновления. Возможность получать сигналы различными способами: алерт, на телефон, по почте. Можно использовать на любом финансовом инструменте(Forex, CFD, опционы) и периоде. Параметры ин
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Индикаторы
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Индикаторы
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
С этим продуктом покупают
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Индикаторы
Торговая система для ручной торговли The [GRAFF] III основана на многочисленных индикаторах MetaTrader (MT4). Собранные вместе, эти индикаторы представляют собой эффективный торговый инструмент. Система включает в себя более 20 различных пользовательских индикаторов, которые были тщательно отобраны и протестированы на длительном историческом периоде. Каждый конкретный индикатор основан на той или иной формуле расчета. Таким образом вся система настроена таким образом, чтобы отсеивать ложные сигн
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO не просто измеряет силу. Помимо расчета цены, он располагает 19 встроенными режимами + 9 таймфреймов. С индикатором FFx USM вы сможете определить любой период для любого сочетания таймфреймов. Например, вы можете установить панель для последних 10 свечей для M15-H1-H4… Настройки очень гибкие! Индикатор прост в работе... Он выдает информацию по силе и слабости валют, позволяя вам находить наиболее подходящие пары для торговли. Пример: Если EUR сильна, а USD слаба,
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 5 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24882 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 5 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
Sweet Waffle
Christophe Godart
Индикаторы
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
Индикаторы
Let´s try to make some real money! Call me profit addicted. I thought why not try to make THE dream come reality. With discipline, a clear strategy and this indicator I focus on entering the perfect trades. This indicator is very easy to use as you will get perfect entry points for Put or Call trades. The arrows are calculated with: -     Momentum  parameters -     Candle stick patterns -     Fundamental Price action We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator
Golden Chip
Daishon Cotman
Индикаторы
Golden Chip provides Basic Market Structure, Fibonacci, supply and Demand Zones. Letting you identify when a sell off point is approaching or whne a buy opportunity is arriving. The awesome thing about Golden Chip is that, you will see rejection levels or continuation before ANYBODY ! This indicator moves directly with price and lines up perfectly with the Chart. Some indicators would lag but NOT this one ! Golden Chip is amazing for Clean chart (Naked Chart). GOLDEN CHIP IS ONLY ON METATRADER (
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
Индикаторы
Seconds timeframe generator for MT4  (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Features  1. Indicator generates timeframes in real time, with each new tick on the spot. 2. Indicator is also measuring point distance from extreme to extreme when hovered "This additionally shows us how strong movements are". Advantages 1. Easy to spot best entry and exit points. 2. You can easily trade news releases where market is very volatile. 3. You can also easily trade very slow market conditions and spot tre
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
Индикаторы
PROMOÇÃO LIMITADA, NA COMPRA DE 1 INDICADOR VOCÊ LEVA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 e DonForex DE BRINDE!! ATÉ FINAL DO MÊS! -NA HORA DA COMPRA SELECIONAR COMBINAR COM O VENDEDOR OU BUSCAR PESSOALMENTE, A ENTREGA É DIGITAL EM POUCOS SEGUNDOS ==> VEJA O VIDEO PARA TIRAR AS SUAS DUVIDAS <== ==> VÍDEO OPERANDO NO YOUTUBE ROBÔ FEITO COM MUITO ESFORÇO E CARINHO E QUE ESTA TRAZENDO ÓTIMOS LUCROS APESAR DE EXISTIREM PESSOAS QUE APENAS VENDEM ROBÔS FAKES DE OPERAÇÕES , ACREDITO QUE SERIA MUITO BOM DA MI
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Индикаторы
This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Индикаторы
Ежедневный скальпер тренда (DTS) Этот индикатор является частью систем RPTrade Pro Solutions. DTS — это индикатор дневного тренда, использующий ценовое действие, динамическую поддержку и сопротивление. Он предназначен для использования любым, даже абсолютный новичок в торговле может использовать его. НИКОГДА не перекрашивает. Показания даны от близкого к близкому. Предназначен для использования в одиночку, никаких других индикаторов не требуется. Дает вам тренд и потенциальный Take Profit в на
BING Trade Setups Arrow Indicator
Fernando Huezo
Индикаторы
***** The REAL , ORIGINAL, Non-Repainting, Non-Delaying, Arrow Trade Entry indicator for Very Low-Risk market execution ***** ***This is the Golden standard in arrow indicators for MT4.*** BING Setup Arrows Indicator(BSA) will show easy-to-read High Probability trading situations with Non-Repainting , Non-Delaying , Up or Down arrows on the graph.  So simple, it's brilliant. Always shows very good trading setups, no flashy colors, confusing configurations, hard-to-read dashboards, etc.  Perfec
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв