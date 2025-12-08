Confluence Pro Indicator

ConfluencePro v2.0 – Лучший индикатор кон Fluence для бинарных опционов и Forex Профессиональная многофильтровая система сигналов с дашбордом, фильтром новостей и статистикой в реальном времени

ConfluencePro v2.0 — самый продвинутый индикатор на основе кон Fluence, когда-либо опубликованный на MQL5 Market. Он объединяет более 17 профессиональных фильтров (тренд, Smart Money Concepts, рыночная структура, дивергенции, подтверждение с высших таймфреймов, новости, объём, режим рынка и др.) в один понятный показатель кон Fluence от 0 до 100 %. Стрелки и алерты появляются только при самых вероятных сетапах.

Идеально подходит для бинарных опционов (экспирация 1–15 минут) и скальпинга/свинга на Forex.

Основные возможности

4 выбираемых базовых сигнала: ZigZag Pivot (по умолчанию), RSI Cross, Stochastic Cross, Bollinger Bands Touch

17 профессиональных фильтров с весовым учётом кон Fluence

Умный дашборд (винрейт, текущая серия, дневной P/L, обратный отсчёт до новостей, режим рынка)

Полный набор визуальных элементов: стрелки, подтверждающие точки, отметки результата (✓ / ✗), ценовые метки, линии длительности сделки

SMC-визуализация: Fair Value Gaps (FVG), BOS/CHoCH, ордер-блоки

Обнаружение скрытых и обычных дивергенций (RSI + цена)

Определение рыночного режима (Trending / Ranging / Volatile)

Подтверждение с высших таймфреймов (RSI или MA на H1/H4/D1)

Фильтр важных новостей (автоматическая загрузка экономического календаря + вертикальные линии

Умная система «кулдауна» (адаптируется под волатильность по ATR)

4 режима опыта (Новичок → Эксперт) + 4 готовых профиля стратегии (Консервативный → Агрессивный)

Полный набор алертов (звук, popup, push-уведомления, email) + CSV-логи сигналов и сделок

Автоматические скриншоты сделок по окончании экспирации

Тёмная и светлая темы графика

Полное отсутствие перерисовки на закрытых барах (задержка ZigZag полностью компенсирована)

Почему трейдеры выбирают ConfluencePro

Средний винрейт в реальном времени: 68–78 % (зависит от профиля)

Чистые стрелки без перерисовки только при кон Fluence ≥ 70 %

Работает на всех валютных парах, золоте, криптовалютах и индексах

Молниеносное исполнение (< 10 мс даже на M1)

Рекомендуемые настройки

Бинарные опционы: график M5 + экспирация 3–5 минут

Скальпинг Forex: M1–M5 + профиль Conservative / Balanced

Свинг-трейдинг: H1–H4 + профиль Conservative

Что входит в комплект

ConfluencePro_v2.0.ex4 (версия, полностью соответствующая правилам MQL5 Market — без DLL)

Подробное руководство пользователя на 28 страниц (PDF, английский язык)

Лицензия и EULA (Пользовательское соглашение)

Приобретая ConfluencePro v2.0, вы соглашаетесь со следующими условиями:

Вы получаете пожизненную лицензию на неограниченное количество демо- и реальных счетов. Активация возможна одновременно на 20 компьютерах (система активации MQL5). Запрещается сдавать в аренду, перепродавать, декомпилировать, проводить реверс-инжиниринг и распространять исходный код (.mq4). Автор предоставляет бесплатные пожизненные обновления и поддержку через Telegram и личные сообщения MQL5. Возврат денежных средств после скачивания и активации продукта невозможен (политика MQL5 Market). Продукт поставляется «как есть». Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля несёт риск потери капитала.

Поддержка и обновления: https://t.me/binary_confluence_pro Бесплатные пожизненные обновления — новые версии всегда приходят автоматически через MQL5 Market.

Присоединяйтесь к тысячам трейдеров, которые уже торгуют с ConfluencePro

