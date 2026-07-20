Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4

VolumeDeltaM1 Stanislav Korotky 3.25 (4) Индикаторы

Данный индикатор анализирует дельты тиковых объемов. Он отслеживает тики вверх и вниз и подсчитывает на их основе тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он выводит объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного периода баров. VolumeDeltaM1 был создан в дополнение к индикатору VolumeDelta , который использует похожие алгоритмы, но не обрабатывает тики и потому не может применяться на M1. VolumeDelta может показывать данные на любой истории