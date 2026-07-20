Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
- Утилиты
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- Версия: 4.1
- Обновлено: 5 августа 2026
- Активации: 5
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты.
Full description:
GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен.
Что отображается
• GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index
• Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования
• Panorama V4 — Мультитаймфреймовое гамма-позиционирование
• Поддержка/Сопротивление — Ключевые уровни из открытого интереса опционов
• Bias Panel — Сигнал BULL/BEAR/NEUTRAL, позиционирование OI
• Distance Display — Расстояние от Zero Gamma в реальном времени
• Система объявлений — Важные обновления прямо на графике
Поддерживаемые инструменты
• ES / SP500
• NQ / Nasdaq
• RTY / Russell
• GC / Gold
Обновления данных
• Каждые 2 минуты (реальное время)
• Работает на нескольких графиках одновременно
• Без email, лицензии или подписки — одноразовая покупка
Настройка
1. Прикрепите советник к любому поддерживаемому графику
2. В Сервис > Настройки > Советники добавьте URL: https://gamma-auth.gammaorderbook.com
3. Данные загружаются автоматически
Бесплатная версия