Gex Order Book Gamma Exposure Levels

Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты.


Full description:

GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен.


Что отображается


• GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index

• Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования

• Panorama V4 — Мультитаймфреймовое гамма-позиционирование

• Поддержка/Сопротивление — Ключевые уровни из открытого интереса опционов

• Bias Panel — Сигнал BULL/BEAR/NEUTRAL, позиционирование OI

• Distance Display — Расстояние от Zero Gamma в реальном времени

• Система объявлений — Важные обновления прямо на графике


Поддерживаемые инструменты


• ES / SP500

• NQ / Nasdaq

• RTY / Russell

• GC / Gold


Обновления данных


• Каждые 2 минуты (реальное время)

• Работает на нескольких графиках одновременно

• Без email, лицензии или подписки — одноразовая покупка


Настройка


1. Прикрепите советник к любому поддерживаемому графику

2. В Сервис > Настройки > Советники добавьте URL: https://gamma-auth.gammaorderbook.com

3. Данные загружаются автоматически


Бесплатная версия


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Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
GammaOrderBook Gex Levels Sp500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
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Clock Et Mt5
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
FREE
Clock ET
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
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GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
FREE
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