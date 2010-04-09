Clock Et Mt5
- 实用工具
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- 版本: 1.0
在图表上显示简洁的美国东部时间(ET)时钟，自动与美股交易时间同步。每秒更新。
Full description:
ClockET — 轻量级指标，直接在图表上显示当前的美国东部时间(ET)日期和时间，让您始终准确掌握美股交易时段的进度 — 无需手动计算时区。
图表显示内容
• 实时时钟 — 显示星期、月份、日期和ET时间，每秒更新（例如 "Thu Jul 24 07:36:45 ET"）
• 居中标签 — 显示在图表底部，图表调整大小时自动重新居中
• 自动夏令时检测 — 根据美国官方夏令时规则（3月第二个星期日至11月第一个星期日）自动在EDT(UTC-4)和EST(UTC-5)之间切换 — 无需每年手动调整两次
设置
• 字体大小、字体颜色、字体名称 — 自定义时钟外观
• Y轴偏移 — 距图表底部的垂直位置
• Auto DST — 启用/禁用自动EDT/EST检测
• 手动ET偏移 — 可选的固定UTC偏移量，仅在禁用Auto DST时使用
支持平台
• MetaTrader 5 (ClockET.mq5)
• MetaTrader 4 (ClockET.mq4)
数据更新
• 每秒更新，基于您的经纪商服务器时间（TimeGMT）
• 无需邮箱、许可证或订阅 — 挂载到任意图表即可使用
设置方法
1. 将指标附加到任意图表
2. 保持"Auto DST"默认启用，即可获得始终准确的ET时间
3. 可根据需要调整字体大小、颜色和位置
为什么重要
美股开盘、收盘及重要经济数据发布时间均以东部时间为准。图表上始终准确的ET时钟——自动适应夏令时变化——省去猜测的麻烦，避免因时区或夏令时误判而错过交易时段。