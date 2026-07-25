GammaOrderBook Gex Levels Sp500
- Утилиты
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- Версия: 4.1
- Обновлено: 5 августа 2026
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут.
Full description:
GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен.
Что отображается
• GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета)
• Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров
• Panorama V4 — Мультитаймфреймовое гамма-позиционирование
• Поддержка/Сопротивление — Ключевые уровни из открытого интереса опционов
• Bias Panel — Сигнал BULL/BEAR/NEUTRAL, позиционирование OI, объём
• Distance Display — Расстояние от Zero Gamma в реальном времени
Поддерживаемые инструменты
• ES / SP500 (US500)
Обновления данных
• Каждые 30 минут
• Без email, без лицензии, без подписки — прикрепите и торгуйте
Настройка
1. Прикрепите советник к графику SP500 или US500
2. В Сервис > Настройки > Советники добавьте URL: https://gamma-auth.gammaorderbook.com
3. Данные загружаются автоматически