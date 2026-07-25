GammaOrderBook Gex Levels Sp500

Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут.


Full description:

GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен.


Что отображается


• GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета)

• Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров

• Panorama V4 — Мультитаймфреймовое гамма-позиционирование

• Поддержка/Сопротивление — Ключевые уровни из открытого интереса опционов

• Bias Panel — Сигнал BULL/BEAR/NEUTRAL, позиционирование OI, объём

• Distance Display — Расстояние от Zero Gamma в реальном времени


Поддерживаемые инструменты


• ES / SP500 (US500)


Обновления данных


• Каждые 30 минут

• Без email, без лицензии, без подписки — прикрепите и торгуйте


Настройка


1. Прикрепите советник к графику SP500 или US500

2. В Сервис > Настройки > Советники добавьте URL: https://gamma-auth.gammaorderbook.com

3. Данные загружаются автоматически

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Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
Clock Et Mt5
Andrew Tsujiguchi
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Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
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Clock ET
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
FREE
GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
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Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфре
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