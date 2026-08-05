Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду.





Full description:

ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов.





Что отображается





• Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду (например, "Thu Jul 24 07:36:45 ET")

• Центрированная метка — Отображается внизу графика, автоматически центрируется при изменении размера графика

• Автоопределение перехода на летнее время — Автоматическое переключение между EDT (UTC-4) и EST (UTC-5) по официальному графику перехода на летнее время в США (2-е воскресенье марта — 1-е воскресенье ноября) — не требуется ручная настройка дважды в год





Настройки





• Размер шрифта, цвет шрифта, название шрифта — Настройка внешнего вида часов

• Смещение по Y — Вертикальное положение от низа графика

• Auto DST — Включение/выключение автоматического определения EDT/EST

• Ручное смещение ET — Опциональное фиксированное смещение UTC, используется только при отключённом Auto DST





Поддерживаемые платформы





• MetaTrader 5 (ClockET.mq5)

• MetaTrader 4 (ClockET.mq4)





Обновления данных





• Каждую секунду, на основе серверного времени вашего брокера (TimeGMT)

• Без email, без лицензии, без подписки — просто прикрепите к любому графику





Настройка





1. Прикрепите индикатор к любому графику

2. Оставьте "Auto DST" включённым (по умолчанию) для автоматического, всегда точного времени ET

3. При желании настройте размер шрифта, цвет и позицию





Почему это важно





Открытие, закрытие американского рынка и ключевые экономические публикации назначаются по восточному времени. Наличие всегда точных часов ET на графике — с автоматической коррекцией на летнее время — избавляет от догадок и предотвращает пропуск сессий из-за ошибок с часовым поясом или переходом на летнее время.



