Clock ET

Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду.

Full description:
ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов.

Что отображается

• Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду (например, "Thu Jul 24  07:36:45 ET")
• Центрированная метка — Отображается внизу графика, автоматически центрируется при изменении размера графика
• Автоопределение перехода на летнее время — Автоматическое переключение между EDT (UTC-4) и EST (UTC-5) по официальному графику перехода на летнее время в США (2-е воскресенье марта — 1-е воскресенье ноября) — не требуется ручная настройка дважды в год

Настройки

• Размер шрифта, цвет шрифта, название шрифта — Настройка внешнего вида часов
• Смещение по Y — Вертикальное положение от низа графика
• Auto DST — Включение/выключение автоматического определения EDT/EST
• Ручное смещение ET — Опциональное фиксированное смещение UTC, используется только при отключённом Auto DST

Поддерживаемые платформы

• MetaTrader 5 (ClockET.mq5)
• MetaTrader 4 (ClockET.mq4)

Обновления данных

• Каждую секунду, на основе серверного времени вашего брокера (TimeGMT)
• Без email, без лицензии, без подписки — просто прикрепите к любому графику

Настройка

1. Прикрепите индикатор к любому графику
2. Оставьте "Auto DST" включённым (по умолчанию) для автоматического, всегда точного времени ET
3. При желании настройте размер шрифта, цвет и позицию

Почему это важно

Открытие, закрытие американского рынка и ключевые экономические публикации назначаются по восточному времени. Наличие всегда точных часов ET на графике — с автоматической коррекцией на летнее время — избавляет от догадок и предотвращает пропуск сессий из-за ошибок с часовым поясом или переходом на летнее время.

Рекомендуем также
Multi Session Forex Indicator
Tsheko Kutumela
Утилиты
Introduction Take your forex trading to the next level with our vibrant, color-coded session indicator! Designed for MT4/MT5, this tool visually separates the Asian (Purple) , London (Yellow) , and NYC (Pink) trading sessions for optimal trading strategy. Key Features Color-Coded Precision : Asian (Purple), London (Yellow), NYC (Pink) sessions marked directly on your chart. Perfect for Session Traders : Focus on the overlaps and high-volatility periods. Compatibility : Works seamlessly with MT4
Session High Low
Jerome Asiusin
Индикаторы
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
TSim
Sergey Kruglov
Утилиты
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ Идеальный спутник для реального времени торговли для профессиональных трейдеров, дейтрейдеров и стримеров Преобразите свой торговый опыт с этим мощным индикатором, который отображает текущие цены бид и комплексное отслеживание прибыли прямо на вашем графике. Разработан специально для высокочастотной торговой среды и прямых торговых трансляций. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ Обновления цены бид каждую секунду с профессионал
FREE
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Утилиты
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Индикаторы
Индикатор "Время до закрытия свечи" (TimeToBarEnd) Этот технический индикатор предназначен для точного отслеживания времени до закрытия текущей свечи на графике. Он отображает обратный отсчет в формате минуты:секунды, что особенно полезно для внутридневных трейдеров и скальперов, которым важно знать точное время закрытия текущей свечи. Индикатор обновляется в режиме реального времени и позволяет гибко настроить его внешний вид. В настройках доступны: выбор расположения из четырех углов графика,
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Утилиты
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Get news
Aleksander Gladkov
5 (1)
Утилиты
Утилита для считывания новостей с сайта investing.com Для доступа к сайту в меню терминала Options на закладке Expert Advisors необходимо добавить WebRequest: https://sslecal2.investing.com В случае успешного считывания выводится сообщение о записи файла Файл INV_week_this.txt записывается в папку MQL4\Files терминала и поддерживается в актуальном состоянии, обновляя данные по своему таймеру. Файл INV_week_last.txt записывается в субботу и сохраняет данные новостей предыдущей недели. Присоеди
FREE
TradeTracker Pro
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Утилиты
TradeTracker Pro – Smart Trade Tracking & Management Utility Take control of your trading with TradeTracker Pro – the ultimate utility for monitoring, analyzing, and managing your trades in real time . Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this powerful tool helps you track performance, set smart take profits & stop losses, and visualize every deal directly on your chart . Key Features Real-Time Trade Tracking – Monitor all open and closed trades with full details on profits, lo
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Индикаторы
Индикатор TMA AI Bands основан на Треугольной скользящей средней (TMA) с динамическими верхними и нижними полосами и четкими стрелками покупки/продажи, нанесенными непосредственно на график. Он оснащен интегрированным ИИ для адаптивной оптимизации и гарантирует отсутствие перерисовки, предоставляя точные сигналы разворота при касании цены полос. * Пары: работает со всеми валютными парами * Рекомендуемые таймфреймы: D1 / W1 / MN * Настраиваемые внешние переменные:   * TimeFrame – период расч
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Индикаторы
Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Индикаторы
Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
Sync Charts MT4
Denis Sotnikov
Индикаторы
Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно. Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций: 1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно. 2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ4, так и МТ5. 3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодо
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Утилиты
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Утилиты
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Индикаторы
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Universal Copy Trades
Israr Hussain Shah
Утилиты
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis       MT5 VERSION   TRADE COPIER Select Role: On the account sending trades, choose Sender (Master Account) . On the account receiving trades, choose Copier (Receiver Account) . Lot Size Mode: Same Lot Size as Master: Ignores multipliers, copies ex
TradePulseMonitor MT4 Pro
Oscar Gomez Fuente
Утилиты
TradePulseMonitor for MetaTrader 4 & 5 Overview: TradePulseMonitor   is a comprehensive, real-time dashboard indicator designed for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It provides traders with an at-a-glance overview of their account's financial health, risk exposure, position metrics, and historical performance. By consolidating critical data into a single, customizable on-chart dashboard, it eliminates the need to constantly check the Terminal window, allowing for faster and more informed trading
FREE
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
Утилиты
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the t
FREE
Indicator Values Panel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Indicator Values Panel – Your Ultimate Indicator Monitoring Solution! Are you tired of constantly switching between indicators to check values? Want a simple, elegant, and real-time solution that puts all key indicator readings in one place? Indicator Values Panel is the ultimate utility for traders who want a clear and concise display of important indicator values – directly on their chart! What is Indicator Values Panel? Indicator Values Panel is a sleek, easy-to-use utility that provides rea
TrendPeakValley Scanner
Hossam Ali Ahmed Ali
Индикаторы
TrendPeakValley Scanner v1 – Advanced Reversal Detection Tool TrendPeakValley Scanner v1 is a powerful custom indicator designed to detect price peaks and valleys based on price action analysis. It visually highlights local tops and bottoms, making it ideal for traders who rely on market structure, support/resistance zones, and reversal patterns. --- Key Features: Peak & Valley Detection: Scans historical price action and identifies swing highs/lows based on customizable sensitivi
FREE
Simple Trade Copier Follower MT4
Niklas Templin
Утилиты
EA Follower Version any Follow Copy Account  (Acc. Number)  need a open MT Terminal, download multiple times Step1:   Open Master MT5 Terminal    =  install master- Version   (on any Symbol just one Time) Step2:   Open Follower MT5 Terminal = install follower- Version  (on any Symbol just one Time) Step3:   all Trades from any Symbol or any Robot are copy now to follow- Terminal immediately for simple copy set on Chart and   Start   no optimization. This Robot is a Trade Copier for MT5 that auto
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Индикаторы
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 4. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Утилиты
The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
FREE
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (443)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (197)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (95)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 4 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader 4 . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 , обеспечивая гибкую синхронизацию для разных типов счетов и сценариев торговли. Версия COPYLOT MT4 поддерживает: MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как по
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.43 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT4", вы можете получить "Trade copier MT5" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (38)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (10)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT4
Runwise Limited
5 (4)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-up
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Утилиты
Kalifx Trade Manager is a smart on-chart trading and risk-management panel for MetaTrader 4. It replaces manual order tickets and spreadsheet risk math with a compact, draggable panel that lets you place, size, and manage trades directly from the chart — including automatic breakeven, trailing stops, and a 3-level partial close (multi-TP) system with draggable on-chart lines. Built for discretionary traders who want the speed of a one-click panel with the discipline of automated risk rules runn
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Утилиты
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Другие продукты этого автора
Gex Order Book Gamma Exposure Levels MT4
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфр
GammaOrderBook Gex Levels Sp500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
FREE
Clock Et Mt5
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Простые часы восточного времени (ET) на вашем графике, автоматически синхронизированные с часами работы американского рынка. Обновление каждую секунду. Full description: ClockET — Лёгкий индикатор, отображающий текущую дату и время по восточному времени США (ET) прямо на графике, чтобы вы всегда точно знали, на каком этапе находится американская сессия — без ручных расчётов часовых поясов. Что отображается • Часы в реальном времени — День, месяц, дата и время по ET, обновление каждую секунду
FREE
GammaOrderBook Gex Levels for SP500
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) опционного рынка в реальном времени на графике SP500. Обновление каждые 30 минут. Full description: GammaOrderBook Free — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные гамма-экспозиции (GEX) прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call и Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index (разные цвета) • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования дилеров • Panora
FREE
Gex Order Book Gamma Exposure Levels
Andrew Tsujiguchi
Утилиты
Уровни гамма-экспозиции (GEX) из данных опционов CBOE в реальном времени. ES, NQ, RTY, Gold. Обновление каждые 2 минуты. Full description: GammaOrderBook — Советник «всё в одном», загружает и отображает данные GEX в реальном времени прямо на графике. Отдельный индикатор не нужен. Что отображается • GEX Bars — Уровни гаммы Call/Put в виде горизонтальных баров, разделённые по источнику ETF/Index • Zero Gamma Line — Критический уровень смены направления хеджирования • Panorama V4 — Мультитаймфре
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв