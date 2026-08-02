QuickDraw Panel MT5
- Индикаторы
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- Версия: 5.40
- Обновлено: 3 августа 2026
- Активации: 5
QuickDraw Panel — это легкий и компактный инструмент для технического анализа, созданный для трейдеров, которые ценят скорость, эффективность и чистый график.
Забудьте о громоздких интерфейсах и тяжелых окнах, заслоняющих ценовое движение. QuickDraw Panel размещает стильную прозрачную панель прямо на вашем графике, позволяя рисовать ключевые уровни, зоны и трендовые линии в один клик или с помощью мгновенных горячих клавиш.
🌟 Ключевые возможности:
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Ультрабыстрое рисование: Мгновенное размещение контурных и закрашенных прямоугольников, а также трендовых линий без поиска в меню MetaTrader.
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Интеграция горячих клавиш: Активируйте инструменты мгновенно с помощью клавиш от 1 до 7 .
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Drag & Drop правой кнопкой мыши: Удобно перемещайте панель в любую точку графика, зажав правую кнопку мыши.
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Сохранение при смене таймфрейма: Ваши графические объекты остаются на месте при переключении таймфреймов или торговых инструментов.
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Чистый UI-дизайн: Отсутствие тяжелого фона и лишних рамок — полный фокус на движении цены.
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Полная кастомизация: Настраивайте основные цвета для всех 7 слотов через стандартные входные параметры.
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Очистка в один клик: Быстрое удаление всех созданных индикатором объектов с помощью кнопки [X] .
⌨️ Назначение горячих клавиш:
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1 — Контурный прямоугольник (Цвет 1)
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2 — Контурный прямоугольник (Цвет 2)
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3 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 1)
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4 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 2)
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5 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 3)
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6 — Трендовая линия (Цвет 1)
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7 — Трендовая линия (Цвет 2)
⚙️ Как использовать:
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Нажмите кнопку на панели или нажмите горячую клавишу ( 1 – 7 ).
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Кликните на графике, чтобы задать начальную точку.
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Переместите курсор для предпросмотра фигуры в реальном времени и кликните еще раз для фиксации противоположной точки.
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Чтобы переместить панель, зажмите правую кнопку мыши на ней и перетащите в нужное место.