QuickDraw Panel MT5

QuickDraw Panel — это легкий и компактный инструмент для технического анализа, созданный для трейдеров, которые ценят скорость, эффективность и чистый график.

Забудьте о громоздких интерфейсах и тяжелых окнах, заслоняющих ценовое движение. QuickDraw Panel размещает стильную прозрачную панель прямо на вашем графике, позволяя рисовать ключевые уровни, зоны и трендовые линии в один клик или с помощью мгновенных горячих клавиш.

🌟 Ключевые возможности:

  • Ультрабыстрое рисование: Мгновенное размещение контурных и закрашенных прямоугольников, а также трендовых линий без поиска в меню MetaTrader.

  • Интеграция горячих клавиш: Активируйте инструменты мгновенно с помощью клавиш от 1 до 7 .

  • Drag & Drop правой кнопкой мыши: Удобно перемещайте панель в любую точку графика, зажав правую кнопку мыши.

  • Сохранение при смене таймфрейма: Ваши графические объекты остаются на месте при переключении таймфреймов или торговых инструментов.

  • Чистый UI-дизайн: Отсутствие тяжелого фона и лишних рамок — полный фокус на движении цены.

  • Полная кастомизация: Настраивайте основные цвета для всех 7 слотов через стандартные входные параметры.

  • Очистка в один клик: Быстрое удаление всех созданных индикатором объектов с помощью кнопки [X] .

⌨️ Назначение горячих клавиш:

  • 1 — Контурный прямоугольник (Цвет 1)

  • 2 — Контурный прямоугольник (Цвет 2)

  • 3 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 1)

  • 4 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 2)

  • 5 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 3)

  • 6 — Трендовая линия (Цвет 1)

  • 7 — Трендовая линия (Цвет 2)

⚙️ Как использовать:

  1. Нажмите кнопку на панели или нажмите горячую клавишу ( 1 – 7 ).

  2. Кликните на графике, чтобы задать начальную точку.

  3. Переместите курсор для предпросмотра фигуры в реальном времени и кликните еще раз для фиксации противоположной точки.

  4. Чтобы переместить панель, зажмите правую кнопку мыши на ней и перетащите в нужное место.


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Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
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