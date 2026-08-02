QuickDraw Panel MT5

QuickDraw Panel — это легкий и компактный инструмент для технического анализа, созданный для трейдеров, которые ценят скорость, эффективность и чистый график.

Забудьте о громоздких интерфейсах и тяжелых окнах, заслоняющих ценовое движение. QuickDraw Panel размещает стильную прозрачную панель прямо на вашем графике, позволяя рисовать ключевые уровни, зоны и трендовые линии в один клик или с помощью мгновенных горячих клавиш.

🌟 Ключевые возможности:

Ультрабыстрое рисование: Мгновенное размещение контурных и закрашенных прямоугольников, а также трендовых линий без поиска в меню MetaTrader.

Интеграция горячих клавиш: Активируйте инструменты мгновенно с помощью клавиш от 1 до 7 .

Drag & Drop правой кнопкой мыши: Удобно перемещайте панель в любую точку графика, зажав правую кнопку мыши .

Сохранение при смене таймфрейма: Ваши графические объекты остаются на месте при переключении таймфреймов или торговых инструментов.

Чистый UI-дизайн: Отсутствие тяжелого фона и лишних рамок — полный фокус на движении цены.

Полная кастомизация: Настраивайте основные цвета для всех 7 слотов через стандартные входные параметры.

Очистка в один клик: Быстрое удаление всех созданных индикатором объектов с помощью кнопки [X] .

⌨️ Назначение горячих клавиш:

1 — Контурный прямоугольник (Цвет 1)

2 — Контурный прямоугольник (Цвет 2)

3 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 1)

4 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 2)

5 — Закрашенный прямоугольник (Цвет 3)

6 — Трендовая линия (Цвет 1)

7 — Трендовая линия (Цвет 2)

⚙️ Как использовать: