MTF Trend Dashboard aka No Market Noise

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Triple Trend Meter Signal MT5

Triple Trend Meter Signal MT5 — это мультитаймфреймовая система институционального уровня для анализа сонаправленности трендов и сканирования нескольких валютных пар в MetaTrader 5. Построенный на основе высокоточных алгоритмов трейлинга с фильтрацией ATR и опциональным сглаживанием Heikin-Ashi, индикатор устраняет рыночный шум и определяет высоковероятные точки входа по импульсу, строго проверяя совпадение тренда на трех ключевых таймфреймах (M5, M15 и M30).

Основные возможности

  • Тройная мультитаймфреймовая конфлюэнция: Одновременно обрабатывает три независимых расчета волатильности (M5, M15 и M30). Сигнальные стрелки отображаются на активном графике только при полном совпадении направления на всех трех таймфреймах, что кардинально снижает количество ложных пробоев.

  • Встроенный сканер-дашборд для нескольких пар: Интерактивный экранный дашборд отслеживает пользовательский список символов (например, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, AUDJPY ). Он автоматически разделяет пары из Обзора рынка на Квалифицированное structural-направление (100% совпадение) и Смешанное/Несогласованное направление, избавляя от необходимости вручную переключать графики.

  • Переключение графиков в один клик: Клик по любому символу на дашборде мгновенно переключает активный график MT5 на выбранную пару с сохранением текущего таймфрейма.

  • Визуальная матрица тренда на боковой панели: Отображает в правой части графика матрицу цветных блоков в реальном времени, показывая побарное совпадение M5, M15 и M30 на выбранную глубину истории.

  • Водяной знак направления тренда на графике: Отображает информационный баннер ( ТОЛЬКО ПОКУПКИ / BUY TRADE ONLY , ТОЛЬКО ПРОДАЖИ / SELL TRADE ONLY или НЕ СОВПАДАЕТ (СМЕШАННЫЙ ТРЕНД) ), отражающий текущую структуру рынка.

  • Тройной пакет уведомлений: Получайте торговые сигналы в реальном времени через стандартные всплывающие окна MT5 (Alerts), Push-уведомления на мобильные устройства (MetaQuotes ID) и письма на e-mail.

  • Без перерисовки (Non-Repainting): Сигналы и стрелки жестко фиксируются при закрытии свечи, что обеспечивает достоверность результатов при тестировании на истории и точность при исполнении ордеров.

Принцип работы

Индикатор использует три независимых вычислительных движка, охватывающих короткий, средний и старший внутридневные таймфреймы:

  1. Каналы трейлинга волатильности: Каждый движок рассчитывает следящий канал на основе ATR ( KeyValue $\times$ ATRPeriod ), с возможностью сглаживания синтетическими ценами Heikin-Ashi ($(\text{Open} + \text{High} + \text{Low} + \text{Close}) / 4$).

  2. Проверка конфлюэнции:

    • Сигнал на покупку (Стрелка 233): Формируется, когда движки M5, M15 и M30 одновременно переходят в Бычий (Bullish) режим.

    • Сигнал на продажу (Стрелка 234): Формируется, когда движки M5, M15 и M30 одновременно переходят в Медвежий (Bearish) режим.

Входные параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
Глобальные настройки и Дашборд
ShowDashboard true Включить/выключить дашборд сканера валютных пар.
MonitoredPairs EURUSD,GBPUSD,AUDUSD... Список отслеживаемых символов через запятую.
DashXOffset / DashYOffset 30 / 40 Смещение дашборда по осям X/Y в пикселях.
ColWidth / RowSpacing 160 / 22 Размеры сетки и межстрочный интервал дашборда.
Движок 1 (Настройки M5)
KeyValue1 10.0 Множитель волатильности для таймфрейма M5.
ATRPeriod1 20 Период расчета Average True Range для M5.
UseHeikinAshi1 true Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M5.
Движок 2 (Настройки M15)
KeyValue2 10.0 Множитель волатильности для таймфрейма M15.
ATRPeriod2 20 Период расчета Average True Range для M15.
UseHeikinAshi2 true Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M15.
Движок 3 (Настройки M30)
KeyValue3 10.0 Множитель волатильности для таймфрейма M30.
ATRPeriod3 20 Период расчета Average True Range для M30.
UseHeikinAshi3 true Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M30.
Боковая матрица
BarsToShow 20 Количество последних свечей истории для отображения в матрице.
BoxWidth / BoxHeight 15 / 8 Размеры отдельных блоков таймфреймов.
ColumnSpacing / BoxSpacing 5 / 2 Интервалы между колонками и блоками в матрице.
Настройки уведомлений
EnableAlerts true Включить стандартные всплывающие окна MetaTrader.
EnablePush true Отправлять Push-уведомления в мобильное приложение MT5.
EnableEmail false Отправлять уведомления по электронной почте при появлении сигнала.

Как торговать с помощью Triple Trend Meter Signal MT5

  1. Определите направление рынка: Проверьте раздел Квалифицированное направление на дашборде или посмотрите на зеленый водяной знак ТОЛЬКО ПОКУПКИ / красный ТОЛЬКО ПРОДАЖИ на активном графике.

  2. Дождитесь совпадения трендов: Входите в сделки только тогда, когда M5, M15 и M30 полностью сонаправлены. Игнорируйте сигналы, возникающие при состоянии НЕ СОВПАДАЕТ (СМЕШАННЫЙ ТРЕНД) .

  3. Исполняйте сигналы: Открывайте позицию Long по стрелке покупки под сигнальной свечой или позицию Short по стрелке продажи над свечой.

  4. Выбор инструментов: Отслеживайте на дашборде символы, переходящие из неквалифицированного состояния в квалифицированное, чтобы ловить ранние мультитаймфреймовые пробои.


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
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5 (1)
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Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
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Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
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Индикаторы
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Индикаторы
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert Ловите развороты рынка в момент их появления с помощью мощного пересечения Синей линии (%K) ! Мгновенно отображаются стрелки на покупку , когда синяя линия поднимается выше 20, и стрелки на продажу , когда она опускается ниже 80. Каждый сигнал сопровождается моментальными уведомлениями — прямо на экране, со звуком или на мобильное устройство. Визуализируйте точки разворота цены как никогда раньше с помощью Зон Разворота — красиво выделенные области спроса и
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Godwin Edward Enyali
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Industry Machine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Industry Machine – это универсальный инструмент для трейдинга, который объединяет в себе динамическую панель мониторинга, зоны спроса и предложения, сигналы разворота и гистограмму многотаймфреймного анализа. Он позволяет трейдеру получать полное представление о рынке в один взгляд. В центре системы находится панель мониторинга , которая отслеживает все активные валютные пары и показывает их состояние на разных таймфреймах. Панель указывает, является ли пара бычьей или медвежьей на H4 и M30, ото
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
СИСТЕМА РАЗВОРОТА ПОДОКНА ARTEMIS — это мощный индикатор форекс без перерисовки, созданный для выявления высоковероятных разворотных сделок с использованием сочетания концепций Smart Money (умных денег) и анализа стохастического импульса. Разработанный для трейдеров, которые стремятся к точным точкам входа, этот индикатор объединяет определение снятия ликвидности, смену рыночной структуры и подтверждение импульса в одном чистом и профессиональном торговом инструменте. ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНДИКАТОР ВЫДЕЛ
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
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Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Super Reversal Indicator with Alert — это мульти таймфреймовый торговый инструмент, предназначенный для выявления высоковероятных разворотных точек на рынке с использованием комбинации стохастического импульса, зон спроса и предложения, а также сигналов отклонения цены. Индикатор помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота с помощью наглядных визуальных сигналов и оповещений в реальном времени. Основные возможности Мульти таймфреймовый стохастический анализ Использует стохастиче
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
5 (1)
Индикаторы
Trend Reversal Zone and Alert Профессиональные зоны спроса и предложения + точные сигналы разворота тренда Trend Reversal Zone and Alert — это мощный, не перерисовывающийся индикатор рыночной структуры, созданный для трейдеров, которые хотят находить высоковероятные развороты цены на институциональных уровнях с максимальной точностью. Индикатор интеллектуально объединяет зоны спроса и предложения старших таймфреймов (H4 и D1) с точными сигналами отбоев от дневных максимумов и минимумов , позволя
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Индикатор Follow The Labels — это многофункциональный индикатор MT4, разработанный для предоставления трейдерам полного визуального обзора рыночных условий в нескольких измерениях. Он объединяет анализ тренда, уровни предыдущего дня, стохастический моментум и сигналы отскока в одном легко читаемом интерфейсе. Основные функции: Фильтр тренда MA200 для нескольких таймфреймов (H1→M15) Отображает выравнивание MA200 (LWMA) на трёх таймфреймах: H1, M30, M15. Показывает общую метку тренда: бычий, медве
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) Описание индикатора ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM — это продвинутый индикатор поддержки принятия решений для MetaTrader 4, который превращает сложный анализ рынка в простую и наглядную торговую систему. Индикатор оценивает текущие рыночные условия с использованием количественных моделей поведения рынка, помогая выявлять высоковероятные торговые ситуации и диапазоны. Система объединяет вероятностный анализ с логикой диапазонов,
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Extreme Pro Engine
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
EXTREME PRO ULTRA CLEAN преобразует сложный рыночный анализ в понятную визуальную систему принятия торговых решений, предназначенную для выявления торговых условий с высокой вероятностью успеха . Вместо использования запаздывающих индикаторов или субъективной интерпретации, система оценивает реальные рыночные условия на основе: Среднего дневного диапазона (ADR) Направленного смещения относительно открытия дня (Daily Open) Силы ценового импульса Модели вероятностной оценки Институциональной матри
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Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones — это мощный ценовой индикатор, который автоматически определяет ключевые уровни рынка на основе данных предыдущего дня: максимум , минимум , средняя линия , а также линии открытия и закрытия дня. Индикатор также обнаруживает свечные отскоки (rejection-wicks) и автоматически рисует стрелки Buy/Sell при готовности рынка развернуться от этих зон. Инструмент идеально подходит для трейдеров, использующих уровни предыдущего дня для р
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Buy & Sell Levels with Alerts Buy & Sell Levels with Alerts — это полноценный торговый инструмент, который объединяет Стохастик, уровни предыдущего дня, мульти-таймфрейм анализ тренда и обнаружение свечных разворотов в одном мощном индикаторе. Он помогает трейдерам находить ключевые уровни поддержки/сопротивления, направление тренда, точки разворота и пробои , используя наглядные графические элементы и автоматические алерты.  Основные функции  Окно Стохастика Отображает линии %K и %D в отдельном
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Максимизируйте свою торговлю по тренду с H4 & M30 Turning Point PRO! Скажите «прощай» догадкам и захламленным графикам. Этот премиум-индикатор сочетает определение тренда на старшем таймфрейме с точными сигналами краткосрочных точек разворота, предоставляя вам кристально ясные возможности для покупки и продажи. Почему трейдеры его любят: Трендовая направленность H4 EMA200: Узнавайте доминирующий тренд с одного взгляда. Торгуйте только в направлении тренда. Стрелки исполнения M30: Ждите высоковер
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Scalpers Zone – Ультимативный индикатор Supply/Demand + Стохастический Отбой & Triple Touch Scalpers Zone создан для трейдеров, ищущих высоковероятные точки входа для скальпинга. Он определяет дневные и 7-дневные зоны supply/demand и выделяет места, где эти зоны идеально совпадают, обозначая самые сильные потенциальные точки разворота. Для волатильных активов, таких как криптовалюты и золото, толщину зон можно увеличивать для лучшей видимости и точности. Основные функции: Обнаружение совпадающих
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Trade the Range – Индикатор Ranging Markets H4 и Ежедневные Зоны SR с Уведомлениями о Отскоках Свечей Обзор: «Trade the Range» — это точный инструмент для трейдеров, которые хотят сосредоточиться исключительно на высоковероятных боковых (range) рынках . Вместо того чтобы слепо следовать за каждым трендом, этот индикатор определяет моменты консолидации на таймфрейме H4 и помогает уверенно торговать по верхним и нижним зонам диапазона. Ключевые функции: Определение диапазона H4: Автоматически опр
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
TrendSeeker Pro — Универсальный трендовый и разворотный дашборд + H4 детектор диапазона Ultimate Trend & Turning Point Dashboard — это комплексная многофреймовая система принятия торговых решений, созданная для того, чтобы удерживать трейдера на правильной стороне тренда, исключать низковероятные флэтовые условия и уверенно находить точные точки разворота рынка. Это не просто индикатор — это полноценная торговая концепция, которая отвечает на три ключевых вопроса перед входом в сделку: Рынок в т
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Эксперты
Trend Reversal Zone and Alert EA Интеллектуальная торговая система разворота на зонах спроса и предложения Trend Reversal Zone and Alert EA — это профессиональный, не перерисовывающийся (Non-Repainting) экспертный советник, разработанный для поиска высоковероятных разворотов тренда в институциональных зонах спроса и предложения , подтверждённых отбоем цены по фитилям от дневных максимумов и минимумов . Советник объединяет мультитаймфреймовую структуру рынка с точным таймингом входа , позволяя в
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts — это профессиональный индикатор в стиле Smart Money , который объединяет институциональные зоны спроса и предложения с мультитаймфреймовым трендовым гистограммным фильтром для получения высокоточных сигналов на откатах . Индикатор автоматически определяет премиальные зоны спроса и предложения на основном графике и подтверждает входы с помощью сильной логики отклонения по тени свечи . Сигналы формируются тол
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
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Godwin Edward Enyali
Индикаторы
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FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
FibStrike Rejection — это мощный индикатор для MT4, разработанный для трейдеров, которые хотят визуализировать зоны с высокой вероятностью покупки и продажи, используя уровни Фибоначчи в сочетании с сигналами от отскоков свечей (wick rejection). Индикатор автоматически определяет недавние максимумы и минимумы на основе настраиваемого периода просмотра и строит уровни Фибоначчи от 100% до 40%. Зоны покупки и продажи выделяются внутри этих уровней. Кроме того, индикатор выявляет свечи с отскоками
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
Индикаторы
Liquidity Sentinel Pro – Многофреймовый Дашборд и Оповещения о Отбойных Свечах Описание: Liquidity Sentinel Pro – это мощный универсальный индикатор для MT4, который обеспечивает трейдерам полный обзор рыночной динамики, объединяя анализ тренда на нескольких таймфреймах, силу спроса/предложения и точные оповещения о отбойных свечах (wick rejection). Этот инструмент предоставляет практические рекомендации о том, какие валютные пары или активы находятся в тренде, выделяет точки с высокой вероятнос
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