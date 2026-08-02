MTF Trend Dashboard aka No Market Noise
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Triple Trend Meter Signal MT5
Triple Trend Meter Signal MT5 — это мультитаймфреймовая система институционального уровня для анализа сонаправленности трендов и сканирования нескольких валютных пар в MetaTrader 5. Построенный на основе высокоточных алгоритмов трейлинга с фильтрацией ATR и опциональным сглаживанием Heikin-Ashi, индикатор устраняет рыночный шум и определяет высоковероятные точки входа по импульсу, строго проверяя совпадение тренда на трех ключевых таймфреймах (M5, M15 и M30).
Основные возможности
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Тройная мультитаймфреймовая конфлюэнция: Одновременно обрабатывает три независимых расчета волатильности (M5, M15 и M30). Сигнальные стрелки отображаются на активном графике только при полном совпадении направления на всех трех таймфреймах, что кардинально снижает количество ложных пробоев.
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Встроенный сканер-дашборд для нескольких пар: Интерактивный экранный дашборд отслеживает пользовательский список символов (например, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDJPY, AUDJPY ). Он автоматически разделяет пары из Обзора рынка на Квалифицированное structural-направление (100% совпадение) и Смешанное/Несогласованное направление, избавляя от необходимости вручную переключать графики.
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Переключение графиков в один клик: Клик по любому символу на дашборде мгновенно переключает активный график MT5 на выбранную пару с сохранением текущего таймфрейма.
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Визуальная матрица тренда на боковой панели: Отображает в правой части графика матрицу цветных блоков в реальном времени, показывая побарное совпадение M5, M15 и M30 на выбранную глубину истории.
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Водяной знак направления тренда на графике: Отображает информационный баннер ( ТОЛЬКО ПОКУПКИ / BUY TRADE ONLY , ТОЛЬКО ПРОДАЖИ / SELL TRADE ONLY или НЕ СОВПАДАЕТ (СМЕШАННЫЙ ТРЕНД) ), отражающий текущую структуру рынка.
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Тройной пакет уведомлений: Получайте торговые сигналы в реальном времени через стандартные всплывающие окна MT5 (Alerts), Push-уведомления на мобильные устройства (MetaQuotes ID) и письма на e-mail.
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Без перерисовки (Non-Repainting): Сигналы и стрелки жестко фиксируются при закрытии свечи, что обеспечивает достоверность результатов при тестировании на истории и точность при исполнении ордеров.
Принцип работы
Индикатор использует три независимых вычислительных движка, охватывающих короткий, средний и старший внутридневные таймфреймы:
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Каналы трейлинга волатильности: Каждый движок рассчитывает следящий канал на основе ATR ( KeyValue $\times$ ATRPeriod ), с возможностью сглаживания синтетическими ценами Heikin-Ashi ($(\text{Open} + \text{High} + \text{Low} + \text{Close}) / 4$).
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Проверка конфлюэнции:
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Сигнал на покупку (Стрелка 233): Формируется, когда движки M5, M15 и M30 одновременно переходят в Бычий (Bullish) режим.
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Сигнал на продажу (Стрелка 234): Формируется, когда движки M5, M15 и M30 одновременно переходят в Медвежий (Bearish) режим.
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Входные параметры
|Параметр
|Значение по умолчанию
|Описание
|Глобальные настройки и Дашборд
|ShowDashboard
|true
|Включить/выключить дашборд сканера валютных пар.
|MonitoredPairs
|EURUSD,GBPUSD,AUDUSD...
|Список отслеживаемых символов через запятую.
|DashXOffset / DashYOffset
|30 / 40
|Смещение дашборда по осям X/Y в пикселях.
|ColWidth / RowSpacing
|160 / 22
|Размеры сетки и межстрочный интервал дашборда.
|Движок 1 (Настройки M5)
|KeyValue1
|10.0
|Множитель волатильности для таймфрейма M5.
|ATRPeriod1
|20
|Период расчета Average True Range для M5.
|UseHeikinAshi1
|true
|Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M5.
|Движок 2 (Настройки M15)
|KeyValue2
|10.0
|Множитель волатильности для таймфрейма M15.
|ATRPeriod2
|20
|Период расчета Average True Range для M15.
|UseHeikinAshi2
|true
|Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M15.
|Движок 3 (Настройки M30)
|KeyValue3
|10.0
|Множитель волатильности для таймфрейма M30.
|ATRPeriod3
|20
|Период расчета Average True Range для M30.
|UseHeikinAshi3
|true
|Использовать сглаживание Heikin-Ashi на M30.
|Боковая матрица
|BarsToShow
|20
|Количество последних свечей истории для отображения в матрице.
|BoxWidth / BoxHeight
|15 / 8
|Размеры отдельных блоков таймфреймов.
|ColumnSpacing / BoxSpacing
|5 / 2
|Интервалы между колонками и блоками в матрице.
|Настройки уведомлений
|EnableAlerts
|true
|Включить стандартные всплывающие окна MetaTrader.
|EnablePush
|true
|Отправлять Push-уведомления в мобильное приложение MT5.
|EnableEmail
|false
|Отправлять уведомления по электронной почте при появлении сигнала.
Как торговать с помощью Triple Trend Meter Signal MT5
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Определите направление рынка: Проверьте раздел Квалифицированное направление на дашборде или посмотрите на зеленый водяной знак ТОЛЬКО ПОКУПКИ / красный ТОЛЬКО ПРОДАЖИ на активном графике.
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Дождитесь совпадения трендов: Входите в сделки только тогда, когда M5, M15 и M30 полностью сонаправлены. Игнорируйте сигналы, возникающие при состоянии НЕ СОВПАДАЕТ (СМЕШАННЫЙ ТРЕНД) .
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Исполняйте сигналы: Открывайте позицию Long по стрелке покупки под сигнальной свечой или позицию Short по стрелке продажи над свечой.
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Выбор инструментов: Отслеживайте на дашборде символы, переходящие из неквалифицированного состояния в квалифицированное, чтобы ловить ранние мультитаймфреймовые пробои.