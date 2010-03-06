KT Nadaraya Watson Envelope MT5

KT Nadaraya Watson Envelope строит плавную центральную линию цены с помощью ядерной регрессии по конечной точке, а затем размещает вокруг неё адаптивные верхнюю и нижнюю границы канала. Стрелка разворота подтверждается, когда цена, ранее закрывшаяся за пределами границы, возвращается и закрывается внутри канала.

Расчёт выполняется без заглядывания в будущее. Для построения центральной линии используются только текущая и предыдущие свечи, но никогда не используются свечи, появившиеся позже. Стрелки формируются только на закрытых свечах и не меняют своего положения после появления.





Отображение на графике



Цвет центральной линии меняется в зависимости от направления: бирюзовый при росте, малиновый при снижении и серый при боковом движении.

Верхняя и нижняя границы канала расширяются и сужаются в зависимости от текущего разброса цены.

Бычья стрелка появляется, когда цена возвращается и закрывается выше нижней границы.

Медвежья стрелка появляется, когда цена возвращается внутрь канала после выхода выше верхней границы.

Дополнительный фильтр тренда требует, чтобы направление центральной линии совпадало с направлением сигнала.



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