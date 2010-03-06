KT Nadaraya Watson Envelope MT5

提醒

每个已确认信号只发送一次提醒，并在信号K线之后的新K线开盘时触发。提醒内容包括交易品种、时间周期、信号方向和收盘价格。指标加载到图表时不会补发历史信号，在策略测试器中也不会发送提醒。





面向 EA 开发者

中心线、上下包络带以及多空两个信号缓冲区均可通过 iCustom 调用，便于集成到智能交易系统、品种扫描器和交易面板中。这样可以直接读取指标数值和已确认信号，而无需依赖图表上的可视对象。





说明

只要已加载足够的历史数据，指标即可运行在任何交易品种和任意时间周期上。由于不同市场的波动扩张幅度并不相同，Band Width 是最值得针对具体品种进行调整的参数。较小数值会让包络带更贴近价格并产生更多信号，较大数值则会扩大包络距离并筛选掉部分较弱的回归信号。