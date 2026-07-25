GammaOrderBook Gex Levels Sp500
- 实用工具
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- 版本: 4.1
- 更新: 5 八月 2026
期权市场实时伽马敞口(GEX)水平显示在SP500图表上。每30分钟更新。
Full description:
GammaOrderBook Free — 一体化EA，直接在图表上下载并显示伽马敞口(GEX)数据。无需单独指标。
图表显示内容
• GEX Bars — 看涨和看跌伽马水平以水平条形显示，按ETF/Index来源分色
• Zero Gamma Line — 做市商对冲方向改变的关键水平
• Panorama V4 — 多时间框架伽马定位
• 支撑/阻力 — 基于期权未平仓合约的关键水平
• Bias Panel — BULL/BEAR/NEUTRAL信号、OI定位、成交量比率
• Distance Display — 实时显示与Zero Gamma的距离
支持品种
• ES / SP500 (US500)
数据更新
• 每30分钟
• 无需邮箱、许可证或订阅 — 挂载即可交易
设置
1. 将EA附加到SP500或US500图表
2. 在工具 > 选项 > EA交易中添加URL：https://gamma-auth.gammaorderbook.com
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