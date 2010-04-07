News Filter for EAs MT4

  • Утилиты
  • Irina Nechaeva
    Irina Nechaeva

    Irina Nechaeva

    Здравствуйте,
    Меня зовут Ирина, я разрабатываю приложения для трейдеров. Надеюсь, что мои продукты будут вам интересны и сослужат хорошую службу.
    NT Trade Manager Panel:
  • Версия: 1.0
  • Активации: 15

Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные параметры.

Инструкции и бесплатное Live Demo:

Бесплатная Live Demo-версия доступна здесь (Free Live Demo).

Инструкции по продукту (User Manual).

Фильтр новостей для советников предназначен для торговых алгоритмов: одного советника или двух десятков, как собственных, так и приобретенных на рынке. Большинство систем были протестированы на обычном рынке, но всплеск новостей — это совершенно другое дело: спред расширяется, проскальзывание увеличивается, а цена перемещается на расстояние нескольких обычных часов за минуты. Панель не вмешивается в логику советника и не принимает за вас решений: вы определяете, какие события считаются опасными и что делать с открытыми позициями, а она удаляет советников на время действия окна, а затем переустанавливает их. Защищенные графики не требуют никаких вспомогательных скриптов; один экземпляр одинаково хорошо обрабатывает как пять, так и двадцать графиков. Что она может делать Надежность возвращаемых данных проверяется, а не предполагается: панель проверяет имя возвращаемого советника, все его входные параметры и торговые разрешения на соответствие сохраненным, повторяет попытку в случае неудачи и отображает предупреждение в заголовке, поэтому график никогда не остается без советника. Статус защиты записывается на диск, поэтому перезапуск терминала или сбой в середине окна новостей не оставляют графики без советников, а перекрывающиеся события объединяются в одно окно: советник удаляется один раз и переустанавливается после последнего обновления. Другие задачи обрабатываются отдельными механизмами:

- Действия с позициями: ничего не делать, закрыть и снова открыть после события с тем же объемом и в том же направлении, переместить стоп-лосс в точку безубыточности, переместить стоп-лосс и тейк-профит на заданное расстояние или удалить их на время действия окна.


- Отложенные ордера: удалить до события и снова открыть после него по тем же ценам, отдельное действие с порогом прибыли для убыточных позиций, фильтры по магическому числу и по комментарию, чтобы оставить другие сделки нетронутыми.
- Фильтр событий: важность с отдельными окнами до и после события для каждого уровня, ключевые слова, такие как NFP, FOMC и решение по процентной ставке, с собственным окном, валюты автоматически по символу для каждого графика, в виде списка или все сразу.
- Профили и предустановки: разные правила для разных графиков в пару кликов, снимок всей панели с переключением одним щелчком между обычной неделей и неделей NFP. - Предварительный просмотр следующего события: Предварительный просмотр следующего события в журнале с полным списком графиков, сводных окон и действий для каждой позиции и ордера.
Вы можете выбрать источник календаря: Forex Factory или встроенный экономический календарь MetaTrader 5, который не требует настройки. Вы можете добавлять собственные события, такие как офлайн-встреча или ребалансировка индекса, непосредственно на панель. Если источник временно недоступен, панель продолжает использовать последний успешно загруженный календарь и не снимает защиту автоматически. Список еженедельных событий отображает именно то, что будет защищено: серверное время, важность, сводное окно и количество графиков, охваченных событием. События могут отображаться непосредственно на графиках: вертикальные линии цветом важности с кратким описанием и затененной областью окна защиты, с полными названиями во всплывающей подсказке при наведении курсора. Вы выбираете, где отображать информацию: только на графике панели, только на защищенных графиках, на обоих или ни на одном. Уведомления отправляются через терминал, push-уведомления на ваш телефон и электронную почту при защите, удалении или возобновлении работы советника, а также за указанное количество минут до события. Все действия на панели записываются в журнал «Эксперты». Кроме того, панель предлагает шесть цветовых схем, три шкалы для мониторов высокого разрешения и может быть свернута в компактную панель с обратным отсчетом. Положение панели, активная вкладка и все настройки, профили и назначения графиков сохраняются после перезапуска терминала и изменения таймфрейма. В тестере стратегий панель запускается в режиме предварительного просмотра интерфейса: доступны новости в реальном времени, и в тестере нет других графиков, поэтому защита работает автоматически.


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Hao Liu
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TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
Утилиты
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
Утилиты
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ5 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
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Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
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С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит
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С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит
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Irina Nechaeva
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С данным продуктом вам больше не нужно вручную мотать графики чтобы проанализировать тот или иной участок истории. Go To Time сделает это в один клик. Это индикатор для навигации по истории графика. Введите дату и время в компактной панели или выберите в выпадающем календаре. Нажмите на Go и индикатор перенесет вас на указанное время. Также возможна синхронизация переноса всех графиков на сказанное время одновременно.  Полезные ссылки: Другие разработки - Link , Версия для MT4 - Link Для быстрой
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News Filter For EAs
Irina Nechaeva
Утилиты
Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные
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