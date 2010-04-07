News Filter for EAs MT4

Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные параметры.

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Фильтр новостей для советников предназначен для торговых алгоритмов: одного советника или двух десятков, как собственных, так и приобретенных на рынке. Большинство систем были протестированы на обычном рынке, но всплеск новостей — это совершенно другое дело: спред расширяется, проскальзывание увеличивается, а цена перемещается на расстояние нескольких обычных часов за минуты. Панель не вмешивается в логику советника и не принимает за вас решений: вы определяете, какие события считаются опасными и что делать с открытыми позициями, а она удаляет советников на время действия окна, а затем переустанавливает их. Защищенные графики не требуют никаких вспомогательных скриптов; один экземпляр одинаково хорошо обрабатывает как пять, так и двадцать графиков. Что она может делать Надежность возвращаемых данных проверяется, а не предполагается: панель проверяет имя возвращаемого советника, все его входные параметры и торговые разрешения на соответствие сохраненным, повторяет попытку в случае неудачи и отображает предупреждение в заголовке, поэтому график никогда не остается без советника. Статус защиты записывается на диск, поэтому перезапуск терминала или сбой в середине окна новостей не оставляют графики без советников, а перекрывающиеся события объединяются в одно окно: советник удаляется один раз и переустанавливается после последнего обновления. Другие задачи обрабатываются отдельными механизмами:

- Действия с позициями: ничего не делать, закрыть и снова открыть после события с тем же объемом и в том же направлении, переместить стоп-лосс в точку безубыточности, переместить стоп-лосс и тейк-профит на заданное расстояние или удалить их на время действия окна.



- Отложенные ордера: удалить до события и снова открыть после него по тем же ценам, отдельное действие с порогом прибыли для убыточных позиций, фильтры по магическому числу и по комментарию, чтобы оставить другие сделки нетронутыми.

- Фильтр событий: важность с отдельными окнами до и после события для каждого уровня, ключевые слова, такие как NFP, FOMC и решение по процентной ставке, с собственным окном, валюты автоматически по символу для каждого графика, в виде списка или все сразу.

- Профили и предустановки: разные правила для разных графиков в пару кликов, снимок всей панели с переключением одним щелчком между обычной неделей и неделей NFP. - Предварительный просмотр следующего события: Предварительный просмотр следующего события в журнале с полным списком графиков, сводных окон и действий для каждой позиции и ордера.

Вы можете выбрать источник календаря: Forex Factory или встроенный экономический календарь MetaTrader 5, который не требует настройки. Вы можете добавлять собственные события, такие как офлайн-встреча или ребалансировка индекса, непосредственно на панель. Если источник временно недоступен, панель продолжает использовать последний успешно загруженный календарь и не снимает защиту автоматически. Список еженедельных событий отображает именно то, что будет защищено: серверное время, важность, сводное окно и количество графиков, охваченных событием. События могут отображаться непосредственно на графиках: вертикальные линии цветом важности с кратким описанием и затененной областью окна защиты, с полными названиями во всплывающей подсказке при наведении курсора. Вы выбираете, где отображать информацию: только на графике панели, только на защищенных графиках, на обоих или ни на одном. Уведомления отправляются через терминал, push-уведомления на ваш телефон и электронную почту при защите, удалении или возобновлении работы советника, а также за указанное количество минут до события. Все действия на панели записываются в журнал «Эксперты». Кроме того, панель предлагает шесть цветовых схем, три шкалы для мониторов высокого разрешения и может быть свернута в компактную панель с обратным отсчетом. Положение панели, активная вкладка и все настройки, профили и назначения графиков сохраняются после перезапуска терминала и изменения таймфрейма. В тестере стратегий панель запускается в режиме предварительного просмотра интерфейса: доступны новости в реальном времени, и в тестере нет других графиков, поэтому защита работает автоматически.