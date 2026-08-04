NT Risk Ratio Tool

С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит ордер с этими уровнями, выбрав тип ордера: рыночный или отложенный, в зависимости от положения линии входа.
Полезные ссылки: Другие разработки - Ссылка, версия для MT4 - Ссылка
В качестве основного значения может быть либо риск, либо объем. Переключайтесь между ними, щелкая по метке на панели. Если назначен риск, объем рассчитывается на основе расстояния до стоп-лосса: если вы переместите линию дальше, размер лота уменьшится, но величина риска останется той же. Если назначен объем, панель показывает стоимость стоп-лосса для этого размера лота в процентах от баланса. Значение в пунктах берется из спецификации инструмента, а объем округляется до шага, минимума и максимума брокера, так что лот на панели соответствует тому, что подтверждает терминал.
Для работы с наценкой предусмотрены отдельные инструменты:
- Блокировка RR: поддерживает заданное соотношение, стоп-лосс перемещает тейк-профит вместе с ним и наоборот, а при снятии блокировки RR пересчитывается на основе нарисованного вами значения.

- Магнит: вход блокируется по текущей цене и следует за ней, стоп-лосс и тейк-профит сохраняют свои расстояния.

- Поля RISK, LOT и RR: значения вводятся численно непосредственно на панели. Ввод RR немедленно перемещает тейк-профит, а ввод процента риска с заблокированным объемом перемещает стоп-лосс.

- Поля SL и TP в пунктах: расстояния задаются численно, и эти числа автоматически обновляются при перетаскивании линий.

- Разворот сделки: одна кнопка меняет «Покупка» на «Продажа» и зеркально отображает стоп-лосс и тейк-профит относительно линии входа.

- Плитки «Покупка» и «Продажа»: количество открытых сделок и текущий результат в деньгах, с кнопкой закрытия соответствующей стороны рядом.
Если перетащить стоп-лосс над линией входа, сделка развернется. Сам график зеркально отображается, поэтому наценка остается точной. Кнопки закрытия работают только со сделками внутри самого инструмента. Выбор основан на магическом числе и символе графика. Настройки ввода указывают, что именно они закрывают: рыночные позиции, отложенные стоп-ордера, отложенные лимитные ордера или и то, и другое. После успешной отправки ордера наценка удаляется с графика. Панель можно перетащить в любое место на графике, и она одним щелчком сворачивается в компактный мини-чип.

Кроме того, доступны четыре цветовые схемы для темных и светлых графиков, три масштаба интерфейса (100, 125 и 150 процентов) для мониторов с высоким разрешением, настраиваемый шрифт, горячие клавиши для отображения и скрытия разметки, а также процент риска, расстояние стоп-лосса, магическое число и баланс для расчета в параметрах запуска.

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5 (5)
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Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Go To Time
Irina Nechaeva
Индикаторы
С данным продуктом вам больше не нужно вручную мотать графики чтобы проанализировать тот или иной участок истории. Go To Time сделает это в один клик. Это индикатор для навигации по истории графика. Введите дату и время в компактной панели или выберите в выпадающем календаре. Нажмите на Go и индикатор перенесет вас на указанное время. Также возможна синхронизация переноса всех графиков на сказанное время одновременно.  Полезные ссылки: Другие разработки - Link , Версия для MT4 - Link Для быстрой
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NT Risk Ratio Tool MT4
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С этим продуктом вам больше не нужно рассчитывать объемы сделок в стороннем калькуляторе и вручную переносить данные на график. Утилита рассчитывает сделки непосредственно на графике. Эта панель используется для обозначения и ввода сделок. Перетащите линии входа, стоп-лосса и тейк-профита в положение, где вы видите сделку, и панель немедленно отобразит объем, риск в денежной форме и в процентах от баланса, ожидаемую прибыль и коэффициент риска и прибыли. Нажмите кнопку входа, и утилита отправит
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Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные
NT Trade Manager Panel
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Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
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