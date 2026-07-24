News Filter for EAs MT4

智能交易系统新闻过滤器：该面板会在宏观经济数据发布期间禁用智能交易系统，并在市场稳定后恢复其运行。一个面板即可服务于整个终端，自动检测所有已打开的图表以及每个图表上运行的智能交易系统。在事件发生前，它会保存图表及其智能交易系统设置，然后删除图表，并执行您设置的持仓和挂单规则。事件发布后，它会恢复所有内容，并检查名称和所有输入参数。





使用说明和免费在线演示：





智能交易系统新闻过滤器专为交易算法而设计：无论是单个还是数十个智能交易系统，无论是自主开发的还是从市场上购买的。大多数系统都已在正常市场中测试过，但新闻爆出时的情况则截然不同：点差扩大，滑点增加，价格波动幅度可能在几分钟内达到正常情况下几个小时的水平。该面板不会干预EA的逻辑或替您做决定：您可以自行定义哪些事件被视为危险事件以及如何处理未平仓位，面板会在窗口期间删除EA，然后在窗口结束后重新安装。受保护的图表不需要任何辅助脚本；单个实例可以同时处理五个或二十个图表。其功能包括：对返回数据的可靠性进行验证，而非假设：面板会检查返回的EA名称、所有输入参数和交易权限是否与已保存的权限一致，如果失败则重试，并在标题栏中显示警告，确保图表始终有EA运行。保护状态会写入磁盘，因此即使终端重启或在新闻窗口播放过程中崩溃，图表也不会缺少EA，并且重叠的事件会被合并到一个窗口中：EA会在最后一次更新后被删除并重新安装。其他任务由独立的机制处理：





- 持仓操作：不做任何操作、平仓后以相同交易量和方向重新开仓、将止损移至盈亏平衡点、将止损和止盈移动指定距离，或在窗口期内删除持仓。





- 挂单：事件发生前删除，事件发生后以相同价格重新开仓；对亏损持仓设置盈利阈值；按魔术数字和备注进行筛选，以保持其他交易不受影响。





- 事件筛选：按重要性筛选，每个级别分别设置事件发生前和事件发生后窗口；关键词（例如非农数据、美联储公开市场委员会会议和利率决议）设置独立窗口；货币对按代码自动筛选，每个图表可筛选，也可列表筛选，或一次性筛选。





- 配置和预设：只需点击几下即可为不同图表设置不同的规则；一键切换常规周和非农数据周，即可查看整个面板的快照。





- 下一个事件预览：预览日志中的下一个事件，包含图表列表、摘要窗口以及每个持仓和订单的操作。您可以选择日历数据源：Forex Factory 或 MetaTrader 5 内置的经济日历，后者无需任何配置。您可以直接在面板中添加自定义事件，例如离线会议或指数再平衡。如果数据源暂时不可用，面板将继续使用上次成功加载的日历，并且不会自动移除保护。每周事件列表会准确显示受保护的内容：服务器时间、重要性、摘要窗口以及事件覆盖的图表数量。事件可以直接显示在图表上：重要性颜色的垂直线，带有简要描述，以及保护窗口中的阴影区域，鼠标悬停在阴影区域上时会显示完整的事件名称。您可以选择信息的显示位置：仅在面板图表上、仅在受保护的图表上、两者都显示，或两者都不显示。当智能交易系统（EA）被保护、删除或恢复运行时，以及事件发生前指定的几分钟，系统都会通过终端、手机推送通知和电子邮件发送通知。所有面板活动都会记录在“智能交易系统”日志中。此外，面板提供六种配色方案、三种高分辨率显示器缩放比例，并且可以折叠成带有倒计时的紧凑面板。终端重启和时间周期更改后，面板的位置、活动标签页以及所有设置、配置文件和图表分配都会被保存。在策略测试器中，面板以界面预览模式启动：实时新闻可用，且测试器中没有其他图表，因此保护功能会自动启用。