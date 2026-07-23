News Filter For EAs

  • Утилиты
  • Irina Nechaeva
    Irina Nechaeva

    Irina Nechaeva

    Здравствуйте,
    Меня зовут Ирина, я разрабатываю приложения для трейдеров. Надеюсь, что мои продукты будут вам интересны и сослужат хорошую службу.
    NT Trade Manager Panel:
  • Версия: 1.0
  • Активации: 15

Фильтр новостей для советников: панель отключает их во время публикации макроэкономической статистики и восстанавливает после стабилизации рынка. Одна панель на одном графике обслуживает весь терминал, автоматически определяя открытые графики и работающий на каждом из них советник. Перед событием она сохраняет график вместе с настройками советника, удаляет его и выполняет ваши правила для открытых позиций и отложенных ордеров. После публикации она восстанавливает все, проверяя имя и все входные параметры.

Инструкции и бесплатное Live Demo:

Бесплатная Live Demo-версия доступна здесь (Free Live Demo).

Инструкции по продукту (User Manual).

Фильтр новостей для советников предназначен для торговых алгоритмов: одного советника или двух десятков, как собственных, так и приобретенных на рынке. Большинство систем были протестированы на обычном рынке, но всплеск новостей — это совершенно другое дело: спред расширяется, проскальзывание увеличивается, а цена перемещается на расстояние нескольких обычных часов за минуты. Панель не вмешивается в логику советника и не принимает за вас решений: вы определяете, какие события считаются опасными и что делать с открытыми позициями, а она удаляет советников на время действия окна, а затем переустанавливает их. Защищенные графики не требуют никаких вспомогательных скриптов; один экземпляр одинаково хорошо обрабатывает как пять, так и двадцать графиков. Что она может делать Надежность возвращаемых данных проверяется, а не предполагается: панель проверяет имя возвращаемого советника, все его входные параметры и торговые разрешения на соответствие сохраненным, повторяет попытку в случае неудачи и отображает предупреждение в заголовке, поэтому график никогда не остается без советника. Статус защиты записывается на диск, поэтому перезапуск терминала или сбой в середине окна новостей не оставляют графики без советников, а перекрывающиеся события объединяются в одно окно: советник удаляется один раз и переустанавливается после последнего обновления. Другие задачи обрабатываются отдельными механизмами:

- Действия с позициями: ничего не делать, закрыть и снова открыть после события с тем же объемом и в том же направлении, переместить стоп-лосс в точку безубыточности, переместить стоп-лосс и тейк-профит на заданное расстояние или удалить их на время действия окна.


- Отложенные ордера: удалить до события и снова открыть после него по тем же ценам, отдельное действие с порогом прибыли для убыточных позиций, фильтры по магическому числу и по комментарию, чтобы оставить другие сделки нетронутыми.
- Фильтр событий: важность с отдельными окнами до и после события для каждого уровня, ключевые слова, такие как NFP, FOMC и решение по процентной ставке, с собственным окном, валюты автоматически по символу для каждого графика, в виде списка или все сразу.
- Профили и предустановки: разные правила для разных графиков в пару кликов, снимок всей панели с переключением одним щелчком между обычной неделей и неделей NFP. - Предварительный просмотр следующего события: Предварительный просмотр следующего события в журнале с полным списком графиков, сводных окон и действий для каждой позиции и ордера.
Вы можете выбрать источник календаря: Forex Factory или встроенный экономический календарь MetaTrader 5, который не требует настройки. Вы можете добавлять собственные события, такие как офлайн-встреча или ребалансировка индекса, непосредственно на панель. Если источник временно недоступен, панель продолжает использовать последний успешно загруженный календарь и не снимает защиту автоматически. Список еженедельных событий отображает именно то, что будет защищено: серверное время, важность, сводное окно и количество графиков, охваченных событием. События могут отображаться непосредственно на графиках: вертикальные линии цветом важности с кратким описанием и затененной областью окна защиты, с полными названиями во всплывающей подсказке при наведении курсора. Вы выбираете, где отображать информацию: только на графике панели, только на защищенных графиках, на обоих или ни на одном. Уведомления отправляются через терминал, push-уведомления на ваш телефон и электронную почту при защите, удалении или возобновлении работы советника, а также за указанное количество минут до события. Все действия на панели записываются в журнал «Эксперты». Кроме того, панель предлагает шесть цветовых схем, три шкалы для мониторов высокого разрешения и может быть свернута в компактную панель с обратным отсчетом. Положение панели, активная вкладка и все настройки, профили и назначения графиков сохраняются после перезапуска терминала и изменения таймфрейма. В тестере стратегий панель запускается в режиме предварительного просмотра интерфейса: доступны новости в реальном времени, и в тестере нет других графиков, поэтому защита работает автоматически.

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"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
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