Gold Clean Ensemble EA

Gold Clean Ensemble EA for XAUUSD H1
Gold Clean Ensemble EA — это автоматический советник (Expert Advisor) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1 (1 час). Стратегия объединяет структуру прорыва Дончиана, подтверждение каналом Кельтнера и логику выхода на основе MACD для захвата направленных движений рынка с четким, предопределенным управлением рисками.

🎯 Специальное предложение по случаю запуска

Торговые роботы, созданные с таким уровнем технической проработки и проверенными показателями (коэффициент прибыльности Profit Factor 3.40 и коэффициент Шарпа Sharpe Ratio 2.11, подтвержденные на более чем 6 годах исторических данных), обычно продаются в институциональном секторе или закрытых академиях за очень высокую цену.

В честь нашего выхода на MQL5 Market и для формирования надежного сообщества пользователей мы предлагаем этого советника по сверхдоступной цене запуска.

⚠️ Важное примечание: Эта промо-цена действует ограниченное время и будет постепенно увеличиваться по мере достижения целевого количества проданных лицензий. Воспользуйтесь возможностью прямо сейчас и приобретите копию на лучших условиях!

🌟 Главные особенности и преимущества

  • Интеллектуальная стратегия ансамбля: Использует синергетическую комбинацию проверенных технических каналов (Donchian и Keltner) для поиска точек входа на пробое, гарантируя совершение сделок только при наличии четкого рыночного направления.

  • Фильтр режима тренда (MACD): Включает фильтр на основе наклона индикатора MACD, который отсекает ложные сигналы на боковых или хаотичных рынках, предотвращая лишние сделки во флэте.

  • Никакого Мартингейла и сетки (Zero Grid): Торговля ведется в рамках строгого линейного управления рисками. Не используются разрушительные методы усреднения убытков (такие как сетки ордеров или увеличение лота).

  • Абсолютная защита (Жесткие SL / TP): Каждая сделка с первой же секунды защищена фиксированными Stop Loss и Take Profit, прописанными прямо на сервере брокера, что гарантирует безопасность счета при обрывах связи или резких скачках волатильности.

  • Проверенная история: Советник разработан и оптимизирован посредством жесткого стресс-тестирования, охватывающего множественные рыночные циклы и макроэкономические кризисы с 2020 года по настоящее время.

📊 Статистика производительности (Исторический бектест 2020 - 2026)

  • Чистая прибыль: +$14,028.90 USD (при стартовом депозите $1,000 USD).

  • Фактор прибыльности (Profit Factor): 3.40 (Отличное соотношение прибыли и убытков).

  • Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): 2.11 (Высокая стабильность с поправкой на риск).

  • Фактор восстановления (Recovery Factor): 9.00 (Быстрое восстановление после просадок).

  • Всего сделок: 93 высокоселективные сделки.

📋 Входные параметры (Inputs)

Для удобства настройки пользователями советник имеет чистую и понятную панель параметров:

  • InpLoteFijo (По умолчанию: 0.1): Фиксированный размер лота для открытия сделок.

  • InpDonchianPeriod (По умолчанию: 20): Период расчета для входного канала Donchian.

  • InpTrailDonchian (By default: 3): Период для управления выходом по тренду с помощью трейлинга (Trailing).

  • InpHardStopLossPips (По умолчанию: 2100): Расстояние в пунктах для абсолютного аварийного Stop Loss.

  • InpHardTakeProfitPips (По умолчанию: 8100): Расстояние в пунктах для абсолютного Take Profit.

  • InpMagicNumber (По умолчанию: 777666): Уникальный магический номер, позволяющий советнику управлять исключительно своими ордерами.

💡 Рекомендации для трейдера

  • Инструмент: XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: H1 (1 час).

  • Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000 USD (для комфортной торговли с базовым лотом 0.1 ). Если вы используете счета с меньшим капиталом (например, $100 - $200 USD), не забудьте уменьшить параметр InpLoteFijo до 0.01 .

  • Кредитное плечо: Рекомендуется плечо от 1:500 и выше.

  • Тип брокера: Отлично работает на ECN/STP-счетах с низкой задержкой и конкурентоспособными спредами по золоту.


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5 (2)
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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LevelTide XAU
German Emilio Camon
Эксперты
LEVELTIDE XAU Институциональный Советник • MetaTrader 5 Автоматизированное высокоточное решение с двойной стратегией, разработанное исключительно для торговли XAUUSD. 1. Общий обзор проекта LEVELTIDE XAU — это передовой советник (EA), разработанный специально для максимизации торговой прибыльности по золотой паре XAUUSD на платформе MetaTrader 5. Его архитектура объединяет две полностью независимые стратегии, работающие в гармонии: основной модуль, сосредоточенный на прорыве ключевых уровней, и
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