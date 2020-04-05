Gold Clean Ensemble EA
- Эксперты
-
- Версия: 3.0
- Активации: 5
Gold Clean Ensemble EA — это автоматический советник (Expert Advisor) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1 (1 час). Стратегия объединяет структуру прорыва Дончиана, подтверждение каналом Кельтнера и логику выхода на основе MACD для захвата направленных движений рынка с четким, предопределенным управлением рисками.
🎯 Специальное предложение по случаю запуска
Торговые роботы, созданные с таким уровнем технической проработки и проверенными показателями (коэффициент прибыльности Profit Factor 3.40 и коэффициент Шарпа Sharpe Ratio 2.11, подтвержденные на более чем 6 годах исторических данных), обычно продаются в институциональном секторе или закрытых академиях за очень высокую цену.
В честь нашего выхода на MQL5 Market и для формирования надежного сообщества пользователей мы предлагаем этого советника по сверхдоступной цене запуска.
⚠️ Важное примечание: Эта промо-цена действует ограниченное время и будет постепенно увеличиваться по мере достижения целевого количества проданных лицензий. Воспользуйтесь возможностью прямо сейчас и приобретите копию на лучших условиях!
🌟 Главные особенности и преимущества
-
Интеллектуальная стратегия ансамбля: Использует синергетическую комбинацию проверенных технических каналов (Donchian и Keltner) для поиска точек входа на пробое, гарантируя совершение сделок только при наличии четкого рыночного направления.
-
Фильтр режима тренда (MACD): Включает фильтр на основе наклона индикатора MACD, который отсекает ложные сигналы на боковых или хаотичных рынках, предотвращая лишние сделки во флэте.
-
Никакого Мартингейла и сетки (Zero Grid): Торговля ведется в рамках строгого линейного управления рисками. Не используются разрушительные методы усреднения убытков (такие как сетки ордеров или увеличение лота).
-
Абсолютная защита (Жесткие SL / TP): Каждая сделка с первой же секунды защищена фиксированными Stop Loss и Take Profit, прописанными прямо на сервере брокера, что гарантирует безопасность счета при обрывах связи или резких скачках волатильности.
-
Проверенная история: Советник разработан и оптимизирован посредством жесткого стресс-тестирования, охватывающего множественные рыночные циклы и макроэкономические кризисы с 2020 года по настоящее время.
📊 Статистика производительности (Исторический бектест 2020 - 2026)
-
Чистая прибыль: +$14,028.90 USD (при стартовом депозите $1,000 USD).
-
Фактор прибыльности (Profit Factor): 3.40 (Отличное соотношение прибыли и убытков).
-
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): 2.11 (Высокая стабильность с поправкой на риск).
-
Фактор восстановления (Recovery Factor): 9.00 (Быстрое восстановление после просадок).
-
Всего сделок: 93 высокоселективные сделки.
📋 Входные параметры (Inputs)
Для удобства настройки пользователями советник имеет чистую и понятную панель параметров:
-
InpLoteFijo (По умолчанию: 0.1): Фиксированный размер лота для открытия сделок.
-
InpDonchianPeriod (По умолчанию: 20): Период расчета для входного канала Donchian.
-
InpTrailDonchian (By default: 3): Период для управления выходом по тренду с помощью трейлинга (Trailing).
-
InpHardStopLossPips (По умолчанию: 2100): Расстояние в пунктах для абсолютного аварийного Stop Loss.
-
InpHardTakeProfitPips (По умолчанию: 8100): Расстояние в пунктах для абсолютного Take Profit.
-
InpMagicNumber (По умолчанию: 777666): Уникальный магический номер, позволяющий советнику управлять исключительно своими ордерами.
💡 Рекомендации для трейдера
-
Инструмент: XAUUSD (Золото).
-
Таймфрейм: H1 (1 час).
-
Рекомендуемый минимальный депозит: $1,000 USD (для комфортной торговли с базовым лотом 0.1 ). Если вы используете счета с меньшим капиталом (например, $100 - $200 USD), не забудьте уменьшить параметр InpLoteFijo до 0.01 .
-
Кредитное плечо: Рекомендуется плечо от 1:500 и выше.
-
Тип брокера: Отлично работает на ECN/STP-счетах с низкой задержкой и конкурентоспособными спредами по золоту.