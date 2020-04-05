Gold Clean Ensemble EA

for XAUUSD H1

Торговые роботы, созданные с таким уровнем технической проработки и проверенными показателями (коэффициент прибыльности Profit Factor 3.40 и коэффициент Шарпа Sharpe Ratio 2.11, подтвержденные на более чем 6 годах исторических данных), обычно продаются в институциональном секторе или закрытых академиях за очень высокую цену.

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