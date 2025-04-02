Gold Clean Ensemble EA
- 专家
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- 版本: 3.0
- 激活: 5
Gold Clean Ensemble EA 是一款专为 1小时 (H1) 时间框架下的 XAUUSD（黄金） 开发的自动化专家顾问（EA）。该策略结合了唐奇安通道（Donchian）突破结构、肯特纳通道（Keltner）确认以及基于 MACD 的退出逻辑，旨在通过清晰、预定义的风险管理来捕捉有方向性的市场走势。
🎯 特别限时首发优惠
具备这种技术严谨性和经验证指标（在超过6年的历史数据上验证过的 利润因子 Profit Factor 3.40 和 夏普比率 Sharpe Ratio 2.11）的自动化交易系统，通常在机构领域或私人交易学院以极高的价格出售。
为了庆祝我们进驻 MQL5 Market 并建立一个坚实的用户社区，我们以超值的首发价格提供这款专家顾问（EA）。
⚠️ 重要提示： 此促销价格限时提供，并将随着我们达到既定的销售许可证数量目标而逐步提高。今天就抓住机会，以最优价格获取您的副本！
🌟 主要特性与优势
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智能集成策略（Smart Ensemble）： 结合了经过验证的技术通道（Donchian 和 Keltner）的协同优势来检测突破入场点，确保仅在市场显示出清晰方向时进行交易。
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趋势机制过滤（MACD）： 结合了基于 MACD 斜率的过滤器，可剔除盘整或震荡市场中的虚假信号，避免在无方向的区间内进行不必要的交易。
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零马丁格尔与零网格（Zero Martingale & Zero Grid）： 采用严格的线性风险管理。不使用破坏性的亏损平均技术（如网格或加倍手数）。
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绝对保护（Hard SL / TP）： 每笔订单从第一秒起就在经纪商服务器上直接编程了止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)，确保在网络中断或突发波动时账户的安全。
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经过验证的历史数据： 经过严格的压力测试设计和优化，涵盖了从2020年至今的多个市场周期和宏观经济危机。
📊 业绩统计（2020 - 2026 年历史回测）
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净利润： +$14,028.90 USD（起始资金 $1,000 USD）。
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利润因子（Profit Factor）： 3.40（极佳的盈亏效率）。
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夏普比率（Sharpe Ratio）： 2.11（高风险调整后一致性）。
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恢复因子（Recovery Factor）： 9.00（从回撤中快速恢复的能力）。
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总交易笔数： 93 笔高选择性交易。
📋 输入参数（Inputs）
为了方便用户配置，EA 拥有一个清晰且条理分明的参数面板：
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InpLoteFijo (默认值: 0.1)：用于开仓的固定手数大小。
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InpDonchianPeriod (默认值: 20)：入场 Donchian 通道的计算周期。
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InpTrailDonchian (默认值: 3)：用于趋势跟踪出场管理（Trailing）的周期。
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InpHardStopLossPips (默认值: 2100)：绝对紧急止损的点数距离。
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InpHardTakeProfitPips (默认值: 8100)：绝对止盈的点数距离。
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InpMagicNumber (默认值: 777666)：魔术数字，用于使 EA 专门管理其自己的订单。
💡 交易者建议
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交易品种： XAUUSD（黄金）。
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时间周期： H1（1小时）。
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推荐最低存款： $1,000 USD（以便使用 0.1 的基础手数舒适地进行交易）。如果您使用的是较小资金的账户（例如 $100 - $200 USD），请记得将 InpLoteFijo 调整为 0.01 。
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杠杆： 建议使用 1:500 或更高的杠杆。
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经纪商类型： 在黄金品种上具有低延迟和有竞争力的点差的 ECN/STP 经纪商上运行效果最佳。