Smart Phase Box - философия индикатора

Smart Phase Box: как читать тишину рынка

Рынок движется не по прямой — он дышит

Любой график полон тихих участков. Цена замирает, сжимается в узкий диапазон и какое-то время просто стоит на месте, прежде чем в итоге пробить его в одну из сторон. Большинство трейдеров пролистывают такие зоны, ожидая, когда «наконец что-то произойдёт». Но если присмотреться внимательнее — не к общей форме, а к текстуре каждой отдельной свечи, — эти тихие участки редко бывают настолько пустыми, насколько кажутся. Там почти всегда что-то происходит. Просто это происходит под поверхностью.

С этого и начинается философия Smart Phase Box.

Индикатор для

MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/186516

MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/186530

Идее почти сто лет, и она всё ещё недооценена

В 1930-х годах Ричард Вайкофф описал рынок как систему, движимую «Составным Оператором» (Composite Operator) — собирательным образом поведения крупных, хорошо капитализированных участников. Его наблюдение было простым, но мощным: крупный объём нельзя купить или продать одним движением, не сдвинув цену против себя же. Поэтому крупные игроки набирают и разгружают позиции постепенно, внутри диапазонов, поглощая встречный поток заявок по ходу дела. Фазу набора позиции он назвал накоплением (accumulation), а фазу разгрузки — распределением (distribution).

Эта идея удивительно хорошо пережила время, потому что она вообще не про конкретного игрока — она про структурный факт устройства рынка: крупному объёму нужны время и ликвидность, а время и ликвидность оставляют следы. Длинные тени, которые кто-то выкупает. Медвежьи свечи с высоким объёмом, которые никуда не приводят цену. Склонность цены закрываться в верхней или нижней половине диапазона. Ни один из этих признаков сам по себе ничего не доказывает. Но вместе, на протяжении достаточного числа свечей, они начинают описывать уклон.

Концепция «Smart Money», выросшая из этой традиции, — по сути, современная переформулировка того же самого: где-то там более информированные или более капитализированные участники позиционируются во время «скучных» участков графика, а последующий пробой чаще всего — лишь видимая верхушка работы, уже тихо проделанной внутри диапазона.





Почему стандартные инструменты не справляются

Есть два распространённых подхода, которые пытаются формализовать такое чтение рынка, и оба спотыкаются об одну и ту же проблему.

Volume Profile показывает, где торговался объём, но не объясняет, почему. Крупный узел объёма внутри диапазона может означать терпеливое накопление — а может означать двух крупных игроков, зашедших в клинч без чистого перевеса ни у кого. Сам по себе профиль не может их различить. Вся трактовка целиком остаётся на глазах трейдера.

Обычные детекторы флэтов решают другую, более узкую задачу: находят сжатие волатильности. Они хорошо говорят о том, что происходит что-то тихое, но не о том, что именно. Каждый флэт помечается одинаково — независимо от того, спокойный ли это баланс, скрытое накопление или замаскированная вершина распределения.

Smart Phase Box пытается закрыть именно этот разрыв: найти сжатие и прочитать, что происходит внутри него, используя те же самые подсказки, на которые опирается опытный трейдер школы Вайкоффа при чтении графика глазами — только применяя их последовательно, свеча за свечой, без усталости и без предвзятости, которая неизбежно накапливается за долгую торговую сессию.

Три вопроса, которые индикатор задаёт снова и снова

Как только диапазон обнаружен, индикатор не останавливается на констатации «здесь флэт». Он заново задаёт три простых вопроса на каждой новой свече внутри зоны и ведёт непрерывный подсчёт ответов.

1. Защищают ли тень? Длинная нижняя тень сама по себе ничего не значит — у многих свечей есть тени. Но длинная нижняя тень в сочетании со всплеском объёма — это уже другая история: она говорит о том, что во время снижения цены появилась волна заявок и вытолкнула её обратно ещё до закрытия свечи. Это почерк покупателя (или продавца — со стороны верхней тени), поглощающего поток на конкретном уровне, а не просто рыночный шум.

2. Есть ли усилие без результата? Это более тонкий из двух признаков — и, пожалуй, более интересный. Представьте красную свечу — продавцы явно давили — но тело свечи узкое, а объём при этом аномально высокий. Продаж было много, а цена почти не сдвинулась. Кто-то выкупал это давление, причём в объёме, но это не отразилось в виде зелёной свечи. Видимое направление и реальное давление незаметно разошлись. Та же логика работает в обратную сторону для зелёных свечей, которые никуда не приводят цену при высоком объёме.

3. Где чаще закрывается цена? На протяжении всей жизни диапазона — тяготеет ли цена закрываться в верхней половине зоны или в нижней? Это простой позиционный признак, но устойчивое закрытие сильнее (или слабее) относительно центра диапазона добавляет небольшой, но стабильный голос в пользу одной из сторон — деталь, которую легко упустить глазами на протяжении десятков свечей, но легко отследить точно с помощью кода.

Ни один из этих трёх признаков не задуман как решающий сам по себе. Вердикт индикатора — «уклон в накопление» или «уклон в распределение», с процентом уверенности, — это текущий баланс всех трёх, пересчитываемый на каждой свече, поэтому подпись и цвет зоны могут (и часто) меняются, пока зона ещё формируется. Это сделано намеренно: чтение — это живая гипотеза, а не разовый прогноз, зафиксированный в начале диапазона.

Жизненный цикл коробки

Зона начинается серой и без подписи — доказательств пока попросту недостаточно. По мере накопления свечей внутри неё скоринг склоняется в одну из сторон, и коробка становится зелёной («накопление») или красной («распределение») с прикреплённым процентом уверенности. Если цена продолжает сжиматься, зона продолжает расти, а чтение продолжает обновляться. Когда цена наконец пробивает диапазон, зона закрывается, а её верхняя и нижняя границы проецируются вперёд простыми линиями- ориентирами — старые границы диапазона очень часто продолжают иметь значение и после пробоя, работая как «поддержка, ставшая сопротивлением» или наоборот.

Ничего в этом жизненном цикле не претендует на знание будущего. Индикатор просто делает явным, последовательным и видимым тот тип чтения графика, который опытные дискреционные трейдеры всегда пытались делать глазами — и делает это одинаково каждый раз, не уставая, не скучая и не привязываясь эмоционально к конкретному исходу на середине диапазона.

Как этим пользоваться на практике

Относитесь к подписи зоны как к уклону, а не как к инструкции. Зона с меткой «накопление» — это утверждение о том, как выглядела микроструктура во время сжатия цены, а не отсчёт до гарантированного роста. Наиболее естественный способ использования — как фильтр или контекстный слой: он подсказывает, в какую сторону пробоя стоит присматриваться внимательнее, или в каком направлении ретест диапазона с большей вероятностью удержится, чтобы затем применить собственную логику входа — break-and-hold, ретест, смену структуры на младшем таймфрейме — уже с чуть большей уверенностью и понятным уровнем инвалидации (противоположная граница коробки).

Стоит также помнить, что именно измеряет индикатор: форму свечей и относительный объём. У него нет способа узнать, почему именно объём подскочил, кто за этим стоял и что произойдёт дальше. Это линза для взгляда на микроструктуру рынка, построенная на столетнем способе чтения цены, — а не хрустальный шар и не замена собственного понимания более широкого контекста.

Философия в одном предложении

Рынок редко громко объявляет о своих намерениях — сначала он обычно шепчет о них в текстуре тихих свечей, на которые никто пристально не смотрит. Smart Phase Box — это попытка расслышать этот шёпот чуть более системно, чем обычно удаётся одним глазом.