OmniScalperBot

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Финальная стоимость советника OmniScalperBot составит $450 . Однако в честь запуска продукта и для сбора первых отзывов мы временно снизили цену для самых быстрых участников сообщества:
  • Текущая цена: $149 (Осталось всего 10 копий по этой цене!)
  • Следующая цена: $249
  • Финальная цена: $450
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OmniScalperBot — это профессиональный полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. В основе советника лежит оптимизированный сеточный алгоритм с жестко фиксированным объемом лота . В отличие от большинства сеточников в Маркете, данный робот полностью исключает использование токсичных методов управления капиталом, таких как Мартингейл, умножение лота или зоны разгона, что делает его безопасным решением для долгосрочного инвестирования.
Советник ориентирован на фиксацию краткосрочных рыночных неэффективностей на младших таймфреймах, используя математическую вероятность для входа и выхода из циклов сетки.

📊 Особенности бэктеста и стратегии
  • 100% честный тест : Советник протестирован с качеством истории 99% (Реальные тики) за период с 2023 по 2026 гг.
  • Без Мартингейла : Каждое новое колено сетки открывается точно таким же фиксированным лотом (например: 0.01 - 0.01 - 0.01).
  • Высокий профит-фактор : Стратегия демонстрирует стабильный Profit Factor 2.11 на выборке из более чем 2100 сделок.
  • Встроенный контроль рисков : Каждая сетка ордеров защищена системными ограничениями.
📌 Важное примечание к отчету: Убыток и просадка в самой последней точке бэктеста являются чисто виртуальными. Это техническая особенность тестера стратегий MetaTrader, который принудительно закрывает все открытые рыночные ордера сетки в последнюю секунду симуляции.
⚙️ Рекомендации по использованию

  • Валютная пара : FX Majors
  • Таймфрейм : M5
  • Минимальный депозит : $100 (для фиксированного лота 0.01)
  • Кредитное плечо : Настоятельно рекомендуется 1:500 для комфортного поддержания маржи
  • Брокер и VPS : ECN/Raw счет с минимальным спредом и качественный VPS с пингом до брокера менее 10 мс.

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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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