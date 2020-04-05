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Финальная стоимость советника OmniScalperBot составит $450 . Однако в честь запуска продукта и для сбора первых отзывов мы временно снизили цену для самых быстрых участников сообщества:

Текущая цена: $149 (Осталось всего 10 копий по этой цене!)

Следующая цена: $249

Финальная цена: $450

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OmniScalperBot — это профессиональный полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. В основе советника лежит оптимизированный сеточный алгоритм с жестко фиксированным объемом лота . В отличие от большинства сеточников в Маркете, данный робот полностью исключает использование токсичных методов управления капиталом, таких как Мартингейл, умножение лота или зоны разгона, что делает его безопасным решением для долгосрочного инвестирования.

Советник ориентирован на фиксацию краткосрочных рыночных неэффективностей на младших таймфреймах, используя математическую вероятность для входа и выхода из циклов сетки.





📊 Особенности бэктеста и стратегии

100% честный тест : Советник протестирован с качеством истории 99% (Реальные тики) за период с 2023 по 2026 гг.

Без Мартингейла : Каждое новое колено сетки открывается точно таким же фиксированным лотом (например: 0.01 - 0.01 - 0.01).

Высокий профит-фактор : Стратегия демонстрирует стабильный Profit Factor 2.11 на выборке из более чем 2100 сделок.

Встроенный контроль рисков : Каждая сетка ордеров защищена системными ограничениями.

📌 Важное примечание к отчету: Убыток и просадка в самой последней точке бэктеста являются чисто виртуальными. Это техническая особенность тестера стратегий MetaTrader, который принудительно закрывает все открытые рыночные ордера сетки в последнюю секунду симуляции.

⚙️ Рекомендации по использованию



