Apollo Striker MT5

  • Индикаторы
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (494)
    Приветствую!
    Я уже более 15 лет занимаюсь торговлей на рынке Forex, а также являюсь разработчиком программного обеспечения для трейдинга. Здесь я стараюсь делиться своим опытом с другими трейдерами, предоставляя им качественные инструменты, которые можно использовать для торговли на разных рынках.
    49 продуктов
  • Версия: 1.7
  • Активации: 20

Apollo Striker - это эффективный BUY/SELL стрелочный индикатор, который предсказывает направление движения цены. Данный индикатор подойдет абсолютно всем трейдерам вне зависимости от предпочитаемой стратегии или же валютной пары, тайм фрейма. Это стрелочный индикатор может быть использован абсолютно с любым торговым инструментом, будь это валюты, металлы, индексы, акции или даже криптовалюта. Более того трейдер самостоятельно может легко адаптировать сигналы индикатора для любой торговой пары и тайм фрейма, используя специальный параметр в настройках индикатора. В индикаторе предусмотрены звуковые оповещения, включая PUSH.

СИГНАЛЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ!

После покупки обязательно напишите мне! Я предоставлю вам свои рекомендации по работе с данным индикатором. Также вас ждет отличный бонус!


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Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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Oleg Rodin
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Индикаторы
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Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
Scalper Vault   — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне пос
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Oleg Rodin
5 (31)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
SR Liquidity   — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентр
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Binary Trader Master
Oleg Rodin
3.5 (2)
Индикаторы
Binary Trader Master — это стрелочный индикатор, который предсказывает закрытие свечи. Он делает свой анализ только в пределах одной свечи. Когда свеча открывается, требуется несколько минут, чтобы провести анализ и предсказать закрытие свечи. Затем генерируется сигнал. Индикатор также позволяет вам применять временные ограничения, которые он может использовать для анализа, что означает, что вы можете фактически указать индикатору, сколько времени ему разрешено иметь для анализа в пределах свечи
Pips Generator MT5
Oleg Rodin
Индикаторы
Apollo Pips Generator   — это система, которая подает сигналы в направлении тренда. Индикатор предоставляет несколько точек входа, поэтому вы всегда можете найти торговую возможность для получения прибыли. Индикатор также определяет зоны перекупленности и перепроданности, которые можно использовать для закрытия позиции. Рекомендуемый тайм фрейм - H1. После покупки   ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, чтобы ПОЛУЧИТЬ МОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ И БОНУС! Желаю вам удачной торговли!
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Индикаторы
Forex Breath System — это торговая система, основанная на принципе торговли по тренду, которую можно использовать на любом рынке. Вы можете использовать эту систему с валютами, металлами, сырьевыми товарами, индексами, криптовалютой и даже акциями. Индикатор также можно использовать с любым тайм фреймом. Система универсальна. Он показывает тренд и подает сигналы по тренду. Индикатор может давать вам особый тип оповещений, когда сигналы появляются в направлении тренда, что упрощает торговлю. Инди
Forex Breath System MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Forex Breath System   — это торговая система, основанная на принципе торговли по тренду, которую можно использовать на любом рынке. Вы можете использовать эту систему с валютами, металлами, сырьевыми товарами, индексами, криптовалютой и даже акциями. Индикатор также можно использовать с любым тайм фреймом. Система универсальна. Он показывает тренд и подает сигналы по тренду. Индикатор может давать вам особый тип оповещений, когда сигналы появляются в направлении тренда, что упрощает торговлю. Ин
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
Apollo Global Trends - это трендовый индикатор, который создан для предсказания движения рыночного тренда на любых валютных парах, а также для абсолютно любых торговых инструментов, таких как металлы, индексы, акции, криптовалюты и другие торговые инструменты. Данный индикатор может быть использован для любого тайм фрейма. Индикатор подойдет как для долгосрочной так и краткосрочной торговли. Индикатор может выступать в качестве основной системы, так и в качестве фильтра для ваших индикаторов. Да
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Индикаторы
Apollo Volume Profile - это индикатор, который определяет направление движения рынка, используя анализ по объемам. Индикатор очень прост в применении. Данный индикатор наглядно показывает соотношение продавцов и покупателей на рынке, в зависимости от используемого тайм фрейма. Индикатор может использоваться в качестве основы для любой торговой системы. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Данный индикатор можно использовать для торговли любыми финансовыми инструментами, такими как валюты, м
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
Индикаторы
Universal Swing Arrows — это свинговый стрелочный индикатор, предназначенный для торговли на любой торговой паре и любом тайм фрейме. СТРЕЛКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ТЕКУЩЕЙ (0) СВЕЧЕ. СИГНАЛЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ! Индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему или как часть вашей личной торговой стратегии. Стрелка индикатора — это не только сигнал, но и ваш возможный уровень стоп-лосса. Индикатор автоматически рассчитывает для вас лучший уровень стоп-лосса и рисует стрелку именно в той
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
PowerBall Signals — это индикатор сигналов BUY/SELL, основанный на идее использования зон поддержки/сопротивления. Индикатор обнаруживает специальные модели разворота на основе зон поддержки/сопротивления и отображает эти сигналы на вашем графике. Основная идея индикатора заключается в использовании анализа MTF (Multi Time Frame) и предоставлении сигналов на основе уровней вашего текущего и следующего более старшего таймфрейма. Этот метод позволяет прогнозировать возможные развороты цен на любом
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Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo Supply Demand Zones - это индикатор, который рассчитывает уровни поддержки и сопротивления. Индикатор будет полезен абсолютно всем трейдерам, вне зависимости от того какую стратегию они используют. Данный индикатор может стать одним из основных элементов вашей торговой системы. Индикатор рассчитывает уровни как на текущем тайм фрейме, так и может работать в режиме MTF, отображая уровни с более высокого тайм фрейма. Данный индикатор может использоваться абсолютно на любом тайм фрейме и с л
Apollo BuySell Predictor
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5 (8)
Индикаторы
Apollo BuySell Predictor — это профессиональная торговая система, включающая в себя несколько модулей. Индикатор предоставляет трейдеру видеть зоны ценового пробоя, уровни поддержки и сопротивления на основе Фибоначчи, разворотную линию тренда, сигналы объема, отката и другие полезные функции, которые нужны любому трейдеру ежедневно. Система будет работать с любой парой. Рекомендуемые тайм фреймы М30, Н1, Н4. Хотя индикатор может работать и с другими тайм фреймами, кроме тайм фреймов выше H4. Си
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Apollo Secret Trend — это профессиональный индикатор тренда, который можно использовать для поиска трендов на любой паре и тайм фрейме. Индикатор может легко стать вашим основным торговым индикатором, который вы можете использовать для определения рыночных тенденций, независимо от того, какую пару или временной интервал вы предпочитаете торговать. Используя специальный параметр в индикаторе, вы можете адаптировать сигналы к своему личному стилю торговли. Индикатор также отображает текущий уровен
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
Apollo Pips - это высокоточный индикатор разворота тренда для торговли на любой валютной паре. Изначально разрабатывался для торговли XAUUSD, но практика показала, что индикатор можно успешно использовать и на других парах. Рекомендуемый тайм фрейм H1. Индикатор делает оповещение только, когда сигнал подтвержден. Поэтому, если вы увидели оповещение, то можете смело пользоваться полученным сигналом. Индикатор НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТ свои сигналы! Стрелка может моргать пока сигнал не подтвержден. Когда
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Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
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Oleg Rodin
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Oleg Rodin
4.6 (10)
Индикаторы
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Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (10)
Индикаторы
Gold Buster M1 System - это профессиональная торговая система для M1 графиков на паре XAUUSD. Но, несмотря на то, что изначально система разрабатывалась исключительно для торговли золотом, систему можно использовать и с некоторыми другими валютными парами. После покупки я вам дам список торговых пар, которые можно использовать с системой помимо XAUUSD, что расширит ваши возможности применения данной системы. ВСЕ ИНДИКАТОРЫ В СИСТЕМЕ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ! Данная система представляет собой набор из
Market Strength Panel
Oleg Rodin
Индикаторы
Market Strength Panel - это мульти-таймфреймовая панель, которая будет полезна в торговле как форекс трейдерам, так и трейдерам бинарных опционов. Панель отображает рыночную ситуацию на нескольких тайм фреймах от M1 до H4. Индикатор отображает три важные аспекты рынка. Это Trend, Force и Impulse. Если все три компонента согласованы, то это будет указывать на сигнал, в зависимости от движения рынка. Индикатор дает сигналы в виде сообщений на графике. Вы можете сами выбирать для каких тайм фреймов
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