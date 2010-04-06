Apollo Striker MT5

Apollo Striker - это эффективный BUY/SELL стрелочный индикатор, который предсказывает направление движения цены. Данный индикатор подойдет абсолютно всем трейдерам вне зависимости от предпочитаемой стратегии или же валютной пары, тайм фрейма. Это стрелочный индикатор может быть использован абсолютно с любым торговым инструментом, будь это валюты, металлы, индексы, акции или даже криптовалюта. Более того трейдер самостоятельно может легко адаптировать сигналы индикатора для любой торговой пары и тайм фрейма, используя специальный параметр в настройках индикатора. В индикаторе предусмотрены звуковые оповещения, включая PUSH.

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