Apollo Striker MT5

Apollo Striker 是一个有效的买入/卖出箭头指标，可预测价格走势的方向。该指标绝对适合所有交易者，无论首选策略或货币对、时间范围如何。这个箭头指标绝对可以与任何交易工具一起使用，无论是货币、金属、指数、股票甚至是加密货币。此外，交易者可以使用指标设置中的特殊参数轻松调整任何交易对和时间框架的指标信号。该指示器提供声音警报，包括 PUSH。该指标产生买入和卖出信号。

该指标可用于剥头皮交易、日内交易以及中长期交易。使用该指标进行交易非常简单。为此，您只需要按照箭头进行操作。感谢您的关注！祝您交易成功！

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