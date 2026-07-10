QuantAI Regime Scanner

## QauntAI Regime Scanner v4.0

Получите максимум от любого встроенного или пользовательского индикатора с помощью точных параметров, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) и адаптированных к рыночной структуре в реальном времени. QauntAI Regime Scanner — это высококлассная многоуровневая техническая матрица, разработанная для устранения запаздывания розничных индикаторов, которая одновременно отображает рыночную волатильность, ценовой импульс и структурное истощение тренда на нескольких уровнях.

Вместо того чтобы угадывать входные данные для индикаторов, QauntAI использует оптимизированное математическое моделирование для автоматического определения текущего состояния рынка. Это дает вам ясность институционального уровня: находится ли рынок в тренде, во флэте или полностью истощен.

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### 🛡️ Преимущества использования этого инструмента

* **Исключение догадок:** Мгновенно определяйте точный рыночный режим (Тренд, Волатильность или Истощение) без хаотичных и запаздывающих розничных индикаторов.
* **Защита от избыточной торговли (Овертрейдинга):** Сканер четко обозначает зоны низкой ликвидности и высокого риска, защищая ваш капитал от торговли во флэте и хаотичном движении рынка.
* **Точное определение разворотов и продолжения тренда:** Благодаря использованию передовых математических уровней (RSI, MA+ATR и Bollinger Bands) вы сможете замечать структурное истощение на статистических экстремумах еще до того, как произойдет разворот.
* **Полная кастомизация:** Сканер легко интегрируется в вашу существующую стратегию, выступая в качестве идеального фильтра слияния для ручной торговли или автоматических систем.

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### 📊 Поддерживаемые инструменты и таймфреймы

QauntAI разработан как кросс-рыночный инструмент, созданный для единообразного расчета математических состояний рынка на любых активах:

* **Инструменты:** Основные и второстепенные валютные пары (Forex), криптовалюта (BTC, ETH и др.), основные индексы (US30, NAS100, DAX), сырьевые товары (золото, серебро, сырая нефть) и синтетические индексы.
* **Таймфреймы:** Полностью оптимизирован для всех стандартных таймфреймов графиков MT5. Для внутридневного скальпинга и импульсной торговли настоятельно рекомендуются таймфреймы **M5 и M15**. Для свинг-трейдинга и макрофильтрации рыночной структуры невероятно надежную точность режима обеспечивают таймфреймы **H1, H4 и D1**.

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### 🕹️ Инструкция по использованию (Быстрый старт)

1. **Запустите индикатор:** Перетащите QauntAI Regime Scanner на нужный актив и таймфрейм.
2. **Следите за уровнями волатильности и истощения:**
   * Следите за **матрицей RSI**, чтобы определять экстремальное структурное истощение в зонах перекупленности/перепроданности.
   * Отслеживайте **фильтр MA + ATR**, чтобы подтвердить, расширяется ли тренд со здоровой волатильностью или он затухает.
   * Наблюдайте за расширением **Bollinger Bands**, чтобы фиксировать быстрые пробои или высоковероятностные разворотные движения (сбор ликвидности).
3. **Открывайте сделки при подтверждении:** Когда несколько уровней совпадают (например, цена достигает экстремума полосы ATR, а Bollinger Bands сигнализирует об истощении), открывайте позицию в соответствии с вашим основным торговым планом, имея мощное математическое подтверждение.

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### ⚙️ Основные технические характеристики
* **Платформа:** MetaTrader 5 (MT5)
* **Класс активов:** Универсальный (Forex, Криптовалюты, Индексы, Сырьевые товары)
* **Тип индикатора:** Незапаздывающий многоуровневый сканер рыночного режима (Regime Scanner)
* **Входные параметры:** В комплект входят полностью оптимизированные наборы параметров, сгенерированные ИИ.
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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
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