QuantAI Regime Scanner

## QauntAI Regime Scanner v4.0





Получите максимум от любого встроенного или пользовательского индикатора с помощью точных параметров, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) и адаптированных к рыночной структуре в реальном времени. QauntAI Regime Scanner — это высококлассная многоуровневая техническая матрица, разработанная для устранения запаздывания розничных индикаторов, которая одновременно отображает рыночную волатильность, ценовой импульс и структурное истощение тренда на нескольких уровнях.





Вместо того чтобы угадывать входные данные для индикаторов, QauntAI использует оптимизированное математическое моделирование для автоматического определения текущего состояния рынка. Это дает вам ясность институционального уровня: находится ли рынок в тренде, во флэте или полностью истощен.





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### 🛡️ Преимущества использования этого инструмента





* **Исключение догадок:** Мгновенно определяйте точный рыночный режим (Тренд, Волатильность или Истощение) без хаотичных и запаздывающих розничных индикаторов.

* **Защита от избыточной торговли (Овертрейдинга):** Сканер четко обозначает зоны низкой ликвидности и высокого риска, защищая ваш капитал от торговли во флэте и хаотичном движении рынка.

* **Точное определение разворотов и продолжения тренда:** Благодаря использованию передовых математических уровней (RSI, MA+ATR и Bollinger Bands) вы сможете замечать структурное истощение на статистических экстремумах еще до того, как произойдет разворот.

* **Полная кастомизация:** Сканер легко интегрируется в вашу существующую стратегию, выступая в качестве идеального фильтра слияния для ручной торговли или автоматических систем.





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### 📊 Поддерживаемые инструменты и таймфреймы





QauntAI разработан как кросс-рыночный инструмент, созданный для единообразного расчета математических состояний рынка на любых активах:





* **Инструменты:** Основные и второстепенные валютные пары (Forex), криптовалюта (BTC, ETH и др.), основные индексы (US30, NAS100, DAX), сырьевые товары (золото, серебро, сырая нефть) и синтетические индексы.

* **Таймфреймы:** Полностью оптимизирован для всех стандартных таймфреймов графиков MT5. Для внутридневного скальпинга и импульсной торговли настоятельно рекомендуются таймфреймы **M5 и M15**. Для свинг-трейдинга и макрофильтрации рыночной структуры невероятно надежную точность режима обеспечивают таймфреймы **H1, H4 и D1**.





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### 🕹️ Инструкция по использованию (Быстрый старт)





1. **Запустите индикатор:** Перетащите QauntAI Regime Scanner на нужный актив и таймфрейм.

2. **Следите за уровнями волатильности и истощения:**

* Следите за **матрицей RSI**, чтобы определять экстремальное структурное истощение в зонах перекупленности/перепроданности.

* Отслеживайте **фильтр MA + ATR**, чтобы подтвердить, расширяется ли тренд со здоровой волатильностью или он затухает.

* Наблюдайте за расширением **Bollinger Bands**, чтобы фиксировать быстрые пробои или высоковероятностные разворотные движения (сбор ликвидности).

3. **Открывайте сделки при подтверждении:** Когда несколько уровней совпадают (например, цена достигает экстремума полосы ATR, а Bollinger Bands сигнализирует об истощении), открывайте позицию в соответствии с вашим основным торговым планом, имея мощное математическое подтверждение.





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### ⚙️ Основные технические характеристики

* **Платформа:** MetaTrader 5 (MT5)

* **Класс активов:** Универсальный (Forex, Криптовалюты, Индексы, Сырьевые товары)

* **Тип индикатора:** Незапаздывающий многоуровневый сканер рыночного режима (Regime Scanner)

* **Входные параметры:** В комплект входят полностью оптимизированные наборы параметров, сгенерированные ИИ.