Aurexa

Скальпер с высоким Win Rate — и честно о том, что это значит

Aurexa торгует пробойные сигналы на H1 по золоту, подтверждённые входом на откате M15 EMA(21). В бэктестах Win Rate около 90%. Прежде чем читать это как "низкий риск" — прочитайте следующий блок, это самое важное на этой странице.

Профиль выплат — и почему риск-менеджмент здесь не опция

WR около 90% не означает низкий риск. Это значит, что большинство сделок закрываются с небольшой прибылью, а редкий убыток — пропорционально крупнее: в наших тестах соотношение среднего выигрыша к среднему убытку около 0.12:1. Эдж целиком зависит от того, удержится ли этот WR. Это структурно другой профиль риска, чем у трендовой системы, и именно поэтому Aurexa поставляется с несколькими защитными механизмами по умолчанию — не как опции, которые нужно знать и включить самому:

  • Портфельные риск-кэпы — намеренно блокируют новые входы, когда совокупная экспозиция становится слишком большой для размера счёта. На маленьких депозитах это может означать, что советник пропускает сделки. Это кэп делает свою работу, а не сбой.
  • Стопы по эквити — жёсткий предел независимо от стопов по отдельным сделкам
  • Риск-based расчёт лота — размер позиции подстраивается под текущий эквити счёта, а не фиксированный лот
  • Двухступенчатая лестница частичного закрытия — частичная фиксация прибыли на 0.5×ATR, затем ещё раз на 1.0×ATR, превращает поведение высокого WR в зафиксированную прибыль, а не даёт выигрышным сделкам откатиться обратно в безубыток

Если вы отключаете эти механизмы ради увеличения частоты или размера сделок — учитывайте, что вы убираете именно то, от чего зависит риск-профиль этой системы.

Логика работы

  • Сигнал входа: детекция пробоя на H1
  • Подтверждение входа: модуль отката M15 EMA(21) перед исполнением
  • Расчёт позиции: риск-based, масштабируется под текущий эквити счёта
  • Выход: двухступенчатая лестница частичного закрытия (0.5×ATR / 1.0×ATR) плюс стоп по эквити
  • Работа с сессиями: входы блокируются в неликвидные окна и технические перерывы по золоту вместо принудительного исполнения

Построен через реальную итерацию, не через один прогон бэктеста

Советник прошёл несколько циклов отладки на данных реальной торговли, а не только на исторической симуляции — включая исправления отслеживания "осиротевших" позиций, граничных случаев блокировки по сессиям и обработки webhook-сигналов для сопутствующей системы распространения через Telegram. Активно поддерживается, обновления версионируются и публикуются, а не вносятся тихо.

Требования

  • Инструмент: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм графика: H1
  • Тип счёта: только хеджевый
  • Рекомендуемый минимальный депозит: от $100 — портфельный риск-кэп автоматически масштабирует защиту под размер счёта; на очень маленьких депозитах это может намеренно снижать частоту сделок
  • Брокер: любой с узким спредом по XAUUSD на хеджевом счёте.

Кому подходит

Трейдерам, которые хотят опыт системы с высоким WR — большинство сделок закрывается в плюс — и готовы уважать встроенные риск-кэпы, а не отключать их ради более частых или крупных входов.

Кому НЕ подходит

Если план — отключить портфельные риск-кэпы или стопы по эквити ради увеличения размера позиций, это не тот случай — вы получите принципиально другой (и непротестированный) профиль риска. Если нужна система, построенная на выгодном соотношении прибыль/убыток, а не на частоте попаданий — это другой профиль, смотрите [Trendrix].

История версий

v11.7 — текущий релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Риск-профиль этой системы зависит от удержания высокого Win Rate — устойчивое снижение WR может привести к убыткам, даже несмотря на то что отдельные сделки структурно построены как небольшие выигрыши. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала. Используйте риск-менеджмент, соответствующий размеру вашего депозита, и не отключайте встроенные защитные механизмы, не понимая последствий.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Trendrix
Vladyslav Zheltukha
Эксперты
Трендовый советник, где каждый параметр обоснован данными Trendrix торгует пробои канала Donchian на H4 по золоту, наращивает позицию пирамидингом до 6 юнитов с подтягиваемым ATR-стопом и фильтрует входы по направлению дневного тренда (D1). Каждый элемент системы — включая те, что в итоге отключены — проверен на исторических данных до публикации, а не добавлен "по ощущениям". Ниже — конкретные цифры, а не скриншот равити-кривой без методологии. Основной эдж: фильтр тренда D1 Большинство пробойн
D1 Trend Scanner
Vladyslav Zheltukha
Индикаторы
Увидеть сигнал, прежде чем доверять автоматике Это визуальный индикатор, не советник. Он не открывает, не закрывает и не сопровождает сделки — он рисует стрелку на H4-графике и подаёт алерт, когда совпадает конкретное, ранее провалидированное условие: пробой канала Donchian на H4 в направлении дневного тренда. Если хочешь торговать эту логику вручную, дискреционно, или просто увидеть её вживую перед тем как доверить автоматике — это для этого. Эдж в основе (тот же, что у Trendrix) Индикатор испо
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