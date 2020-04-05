Скальпер с высоким Win Rate — и честно о том, что это значит

Aurexa торгует пробойные сигналы на H1 по золоту, подтверждённые входом на откате M15 EMA(21). В бэктестах Win Rate около 90%. Прежде чем читать это как "низкий риск" — прочитайте следующий блок, это самое важное на этой странице.

Профиль выплат — и почему риск-менеджмент здесь не опция

WR около 90% не означает низкий риск. Это значит, что большинство сделок закрываются с небольшой прибылью, а редкий убыток — пропорционально крупнее: в наших тестах соотношение среднего выигрыша к среднему убытку около 0.12:1. Эдж целиком зависит от того, удержится ли этот WR. Это структурно другой профиль риска, чем у трендовой системы, и именно поэтому Aurexa поставляется с несколькими защитными механизмами по умолчанию — не как опции, которые нужно знать и включить самому:

Портфельные риск-кэпы — намеренно блокируют новые входы, когда совокупная экспозиция становится слишком большой для размера счёта. На маленьких депозитах это может означать, что советник пропускает сделки. Это кэп делает свою работу, а не сбой.

— намеренно блокируют новые входы, когда совокупная экспозиция становится слишком большой для размера счёта. На маленьких депозитах это может означать, что советник пропускает сделки. Это кэп делает свою работу, а не сбой. Стопы по эквити — жёсткий предел независимо от стопов по отдельным сделкам

— жёсткий предел независимо от стопов по отдельным сделкам Риск-based расчёт лота — размер позиции подстраивается под текущий эквити счёта, а не фиксированный лот

— размер позиции подстраивается под текущий эквити счёта, а не фиксированный лот Двухступенчатая лестница частичного закрытия — частичная фиксация прибыли на 0.5×ATR, затем ещё раз на 1.0×ATR, превращает поведение высокого WR в зафиксированную прибыль, а не даёт выигрышным сделкам откатиться обратно в безубыток

Если вы отключаете эти механизмы ради увеличения частоты или размера сделок — учитывайте, что вы убираете именно то, от чего зависит риск-профиль этой системы.

Логика работы

Сигнал входа : детекция пробоя на H1

: детекция пробоя на H1 Подтверждение входа : модуль отката M15 EMA(21) перед исполнением

: модуль отката M15 EMA(21) перед исполнением Расчёт позиции : риск-based, масштабируется под текущий эквити счёта

: риск-based, масштабируется под текущий эквити счёта Выход : двухступенчатая лестница частичного закрытия (0.5×ATR / 1.0×ATR) плюс стоп по эквити

: двухступенчатая лестница частичного закрытия (0.5×ATR / 1.0×ATR) плюс стоп по эквити Работа с сессиями: входы блокируются в неликвидные окна и технические перерывы по золоту вместо принудительного исполнения

Построен через реальную итерацию, не через один прогон бэктеста

Советник прошёл несколько циклов отладки на данных реальной торговли, а не только на исторической симуляции — включая исправления отслеживания "осиротевших" позиций, граничных случаев блокировки по сессиям и обработки webhook-сигналов для сопутствующей системы распространения через Telegram. Активно поддерживается, обновления версионируются и публикуются, а не вносятся тихо.

Требования

Инструмент : XAUUSD (золото)

: XAUUSD (золото) Таймфрейм графика : H1

: H1 Тип счёта : только хеджевый

: только хеджевый Рекомендуемый минимальный депозит : от $100 — портфельный риск-кэп автоматически масштабирует защиту под размер счёта; на очень маленьких депозитах это может намеренно снижать частоту сделок

: от $100 — портфельный риск-кэп автоматически масштабирует защиту под размер счёта; на очень маленьких депозитах это может намеренно снижать частоту сделок Брокер: любой с узким спредом по XAUUSD на хеджевом счёте.

Кому подходит

Трейдерам, которые хотят опыт системы с высоким WR — большинство сделок закрывается в плюс — и готовы уважать встроенные риск-кэпы, а не отключать их ради более частых или крупных входов.

Кому НЕ подходит

Если план — отключить портфельные риск-кэпы или стопы по эквити ради увеличения размера позиций, это не тот случай — вы получите принципиально другой (и непротестированный) профиль риска. Если нужна система, построенная на выгодном соотношении прибыль/убыток, а не на частоте попаданий — это другой профиль, смотрите [Trendrix].

История версий

v11.7 — текущий релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Риск-профиль этой системы зависит от удержания высокого Win Rate — устойчивое снижение WR может привести к убыткам, даже несмотря на то что отдельные сделки структурно построены как небольшие выигрыши. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала. Используйте риск-менеджмент, соответствующий размеру вашего депозита, и не отключайте встроенные защитные механизмы, не понимая последствий.