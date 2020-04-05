Trendrix

Трендовый советник, где каждый параметр обоснован данными

Trendrix торгует пробои канала Donchian на H4 по золоту, наращивает позицию пирамидингом до 6 юнитов с подтягиваемым ATR-стопом и фильтрует входы по направлению дневного тренда (D1). Каждый элемент системы — включая те, что в итоге отключены — проверен на исторических данных до публикации, а не добавлен "по ощущениям".

Ниже — конкретные цифры, а не скриншот равити-кривой без методологии.

Основной эдж: фильтр тренда D1

Большинство пробойных систем ломаются одинаково: входят в H4-пробой против направления дневного тренда и получают разворот против позиции. Trendrix перед входом в H4-пробой проверяет направление D1 MA(50). Тест на одинаковых исторических данных, депозит $1000, идентичный период:

Метрика Без D1-фильтра С D1-фильтром
Profit Factor 2.08 4.56
Максимальная просадка 41.6% 6.2%

Улучшение не привязано к одному удачному отрезку истории — эффект устойчиво повторяется на депозитах от $500 до $5000.

Что протестировано и отключено

Отдельно тестировался ADX-фильтр силы тренда как дополнительный слой поверх D1-фильтра. Он снижал коэффициент Шарпа, поэтому отключён по умолчанию. Параметр доступен для экспериментов, но по нашим данным лучше его не включать. Смысла добавлять фильтр, который не улучшает результат, ради "солиднее выглядящего" списка настроек — нет.

Логика работы

  • Вход: пробой канала Donchian на H4, направление подтверждается трендом D1 MA(50)
  • Наращивание позиции: пирамидинг до 6 юнитов при подтверждённом тренде, каждый юнит рассчитывается независимо
  • Управление риском: подтягиваемый ATR-стоп ужесточается по мере развития тренда, фиксируя прибыль без ограничения потенциала движения
  • Выход: лимит по времени в барах (по умолчанию 15) параллельно с трейлинг-стопом — не даёт зависнуть в затухающем движении
  • Контроль сессии: вход на H4 учитывает статус торговой сессии, чтобы не открываться в низколиквидные окна

Ключевые параметры по умолчанию

Параметр Значение Комментарий
D1 Trend Filter ВКЛ Основной подтверждённый эдж — см. таблицу выше
ADX Filter ВЫКЛ Протестирован, ухудшает риск-скорректированную доходность
Max Pyramid Units 6 Наращивание при подтверждённом тренде
Risk per Unit 1.5% Независимо на каждый юнит пирамиды
Exit Bars 15 Выход по времени параллельно с трейлингом

Все параметры вынесены наружу и доступны для изменения — это протестированные значения по умолчанию, не жёсткие ограничения.

Требования

  • Инструмент: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм графика: H4
  • Тип счёта: только хеджевый
  • Рекомендуемый минимальный депозит: $500 (протестированный устойчивый диапазон: $500–$5000)
  • Брокер: любой с узким спредом по XAUUSD на хеджевом счёте.

Кому подходит

Трейдерам, которые хотят системный трендовый подход к золоту с дисциплинированным риск-менеджментом и готовы к невысокому проценту прибыльных сделок (43-54%) в обмен на выгодное соотношение прибыль/убыток — классическая математика трендового следования: много мелких убытков, редкие крупные прибыльные сделки вытягивают общий результат.

Кому НЕ подходит

Если нужна система с высоким процентом прибыльных сделок, где большинство закрывается в плюс — это не сюда, у Trendrix принципиально другой профиль (для этого стиля смотрите [Aurexa]). Trendrix зарабатывает за счёт асимметрии выплат, а не за счёт частоты попаданий.

История версий

v1.11 — текущий релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала. Показанные результаты бэктеста отражают конкретные исторические периоды и рыночные условия, которые могут не повториться. Используйте риск-менеджмент, соответствующий размеру вашего депозита и допустимому риску.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Aurexa
Vladyslav Zheltukha
Эксперты
Скальпер с высоким Win Rate — и честно о том, что это значит Aurexa торгует пробойные сигналы на H1 по золоту, подтверждённые входом на откате M15 EMA(21). В бэктестах Win Rate около 90%. Прежде чем читать это как "низкий риск" — прочитайте следующий блок, это самое важное на этой странице. Профиль выплат — и почему риск-менеджмент здесь не опция WR около 90% не означает низкий риск. Это значит, что большинство сделок закрываются с небольшой прибылью, а редкий убыток — пропорционально крупнее:
D1 Trend Scanner
Vladyslav Zheltukha
Индикаторы
Увидеть сигнал, прежде чем доверять автоматике Это визуальный индикатор, не советник. Он не открывает, не закрывает и не сопровождает сделки — он рисует стрелку на H4-графике и подаёт алерт, когда совпадает конкретное, ранее провалидированное условие: пробой канала Donchian на H4 в направлении дневного тренда. Если хочешь торговать эту логику вручную, дискреционно, или просто увидеть её вживую перед тем как доверить автоматике — это для этого. Эдж в основе (тот же, что у Trendrix) Индикатор испо
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