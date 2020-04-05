Трендовый советник, где каждый параметр обоснован данными

Trendrix торгует пробои канала Donchian на H4 по золоту, наращивает позицию пирамидингом до 6 юнитов с подтягиваемым ATR-стопом и фильтрует входы по направлению дневного тренда (D1). Каждый элемент системы — включая те, что в итоге отключены — проверен на исторических данных до публикации, а не добавлен "по ощущениям".

Ниже — конкретные цифры, а не скриншот равити-кривой без методологии.

Основной эдж: фильтр тренда D1

Большинство пробойных систем ломаются одинаково: входят в H4-пробой против направления дневного тренда и получают разворот против позиции. Trendrix перед входом в H4-пробой проверяет направление D1 MA(50). Тест на одинаковых исторических данных, депозит $1000, идентичный период:

Метрика Без D1-фильтра С D1-фильтром Profit Factor 2.08 4.56 Максимальная просадка 41.6% 6.2%

Улучшение не привязано к одному удачному отрезку истории — эффект устойчиво повторяется на депозитах от $500 до $5000.

Что протестировано и отключено

Отдельно тестировался ADX-фильтр силы тренда как дополнительный слой поверх D1-фильтра. Он снижал коэффициент Шарпа, поэтому отключён по умолчанию. Параметр доступен для экспериментов, но по нашим данным лучше его не включать. Смысла добавлять фильтр, который не улучшает результат, ради "солиднее выглядящего" списка настроек — нет.

Логика работы

Вход : пробой канала Donchian на H4, направление подтверждается трендом D1 MA(50)

: пробой канала Donchian на H4, направление подтверждается трендом D1 MA(50) Наращивание позиции : пирамидинг до 6 юнитов при подтверждённом тренде, каждый юнит рассчитывается независимо

: пирамидинг до 6 юнитов при подтверждённом тренде, каждый юнит рассчитывается независимо Управление риском : подтягиваемый ATR-стоп ужесточается по мере развития тренда, фиксируя прибыль без ограничения потенциала движения

: подтягиваемый ATR-стоп ужесточается по мере развития тренда, фиксируя прибыль без ограничения потенциала движения Выход : лимит по времени в барах (по умолчанию 15) параллельно с трейлинг-стопом — не даёт зависнуть в затухающем движении

: лимит по времени в барах (по умолчанию 15) параллельно с трейлинг-стопом — не даёт зависнуть в затухающем движении Контроль сессии: вход на H4 учитывает статус торговой сессии, чтобы не открываться в низколиквидные окна

Ключевые параметры по умолчанию

Параметр Значение Комментарий D1 Trend Filter ВКЛ Основной подтверждённый эдж — см. таблицу выше ADX Filter ВЫКЛ Протестирован, ухудшает риск-скорректированную доходность Max Pyramid Units 6 Наращивание при подтверждённом тренде Risk per Unit 1.5% Независимо на каждый юнит пирамиды Exit Bars 15 Выход по времени параллельно с трейлингом

Все параметры вынесены наружу и доступны для изменения — это протестированные значения по умолчанию, не жёсткие ограничения.

Требования

Инструмент : XAUUSD (золото)

: XAUUSD (золото) Таймфрейм графика : H4

: H4 Тип счёта : только хеджевый

: только хеджевый Рекомендуемый минимальный депозит : $500 (протестированный устойчивый диапазон: $500–$5000)

: $500 (протестированный устойчивый диапазон: $500–$5000) Брокер: любой с узким спредом по XAUUSD на хеджевом счёте.

Кому подходит

Трейдерам, которые хотят системный трендовый подход к золоту с дисциплинированным риск-менеджментом и готовы к невысокому проценту прибыльных сделок (43-54%) в обмен на выгодное соотношение прибыль/убыток — классическая математика трендового следования: много мелких убытков, редкие крупные прибыльные сделки вытягивают общий результат.

Кому НЕ подходит

Если нужна система с высоким процентом прибыльных сделок, где большинство закрывается в плюс — это не сюда, у Trendrix принципиально другой профиль (для этого стиля смотрите [Aurexa]). Trendrix зарабатывает за счёт асимметрии выплат, а не за счёт частоты попаданий.

История версий

v1.11 — текущий релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала. Показанные результаты бэктеста отражают конкретные исторические периоды и рыночные условия, которые могут не повториться. Используйте риск-менеджмент, соответствующий размеру вашего депозита и допустимому риску.