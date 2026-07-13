D1 Trend Scanner

Увидеть сигнал, прежде чем доверять автоматике

Это визуальный индикатор, не советник. Он не открывает, не закрывает и не сопровождает сделки — он рисует стрелку на H4-графике и подаёт алерт, когда совпадает конкретное, ранее провалидированное условие: пробой канала Donchian на H4 в направлении дневного тренда.

Если хочешь торговать эту логику вручную, дискреционно, или просто увидеть её вживую перед тем как доверить автоматике — это для этого.

Эдж в основе (тот же, что у Trendrix)

Индикатор использует ту же механику D1-фильтра тренда, что уже провалидирована в нашем советнике Trendrix. Тест на одинаковых исторических данных, депозит $1000, идентичный период:

Метрика Без D1-фильтра С D1-фильтром
Profit Factor 2.08 4.56
Максимальная просадка 41.6% 6.2%

Мы не просто заявили, что индикатор совпадает с EA — мы проверили

Большинство продавцов выпускают сопутствующий индикатор и просто утверждают, что он отражает "реальную" стратегию. Мы не хотели так делать. Мы независимо пересчитали точную логику сигналов этого индикатора и сверили её с реальной историей исполненных сделок Trendrix (Strategy Tester, весь провалидированный период):

  • 94% реальных первых пробойных входов нашли соответствующий сигнал индикатора в пределах 3 суток
  • 78% совпали в пределах 12 часов, со средней разницей во времени 2.3 часа

Это не заявление — это прямое, проверяемое сравнение между тем, что показывает индикатор, и тем, что реально делал EA, на основе которого он построен.

Логика работы

  • Фильтр тренда: D1 MA(50) — показываются только сигналы, совпадающие с дневным трендом
  • Детекция пробоя: пробой канала Donchian на H4 в сторону тренда
  • Отображение: стрелка прямо на графике на баре сигнала
  • Алерты: всплывающее окно в терминале (Alert) и/или push-уведомление на телефон (SendNotification), оба опциональны
  • Без перерисовки: сигнал появляется только после полного закрытия H4-бара — не появится, не исчезнет и не сдвинется задним числом

Требования

  • Инструмент: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм графика: H4 (индикатор внутренне проверяет D1 независимо от таймфрейма графика, но рассчитан и протестирован именно на H4-графике)
  • Глубина истории: загрузи достаточную историю и по H4, и по D1 под нужный период (прокрутка назад / Home на обоих таймфреймах) — сигналы появятся только там, где доступна обе истории

Кому подходит

Дискреционным трейдерам, которым нужен провалидированный, подкреплённый данными трендовый фильтр по золоту без передачи исполнения автоматике — либо тем, кто присматривается к нашей линейке EA и хочет увидеть логику визуально, прежде чем доверить ей живую торговлю.

Кому НЕ подходит

Если нужно полностью автоматическое исполнение — это не сюда по конструкции, индикатор никогда не открывает сделки. Смотри [Trendrix] для автоматической версии той же логики.

История версий

v1.0 — первый релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Индикатор показывает сигнал на основе исторических паттернов; он не исполняет сделки, не управляет риском и не гарантирует какой-либо результат. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала.


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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
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Aurexa
Vladyslav Zheltukha
Эксперты
Скальпер с высоким Win Rate — и честно о том, что это значит Aurexa торгует пробойные сигналы на H1 по золоту, подтверждённые входом на откате M15 EMA(21). В бэктестах Win Rate около 90%. Прежде чем читать это как "низкий риск" — прочитайте следующий блок, это самое важное на этой странице. Профиль выплат — и почему риск-менеджмент здесь не опция WR около 90% не означает низкий риск. Это значит, что большинство сделок закрываются с небольшой прибылью, а редкий убыток — пропорционально крупнее:
Trendrix
Vladyslav Zheltukha
Эксперты
Трендовый советник, где каждый параметр обоснован данными Trendrix торгует пробои канала Donchian на H4 по золоту, наращивает позицию пирамидингом до 6 юнитов с подтягиваемым ATR-стопом и фильтрует входы по направлению дневного тренда (D1). Каждый элемент системы — включая те, что в итоге отключены — проверен на исторических данных до публикации, а не добавлен "по ощущениям". Ниже — конкретные цифры, а не скриншот равити-кривой без методологии. Основной эдж: фильтр тренда D1 Большинство пробойн
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