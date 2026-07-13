D1 Trend Scanner
- Индикаторы
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Vladyslav ZheltukhaРазработчик алготрейдинг-систем и автоматизации. XAU_labs.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Увидеть сигнал, прежде чем доверять автоматике
Это визуальный индикатор, не советник. Он не открывает, не закрывает и не сопровождает сделки — он рисует стрелку на H4-графике и подаёт алерт, когда совпадает конкретное, ранее провалидированное условие: пробой канала Donchian на H4 в направлении дневного тренда.
Если хочешь торговать эту логику вручную, дискреционно, или просто увидеть её вживую перед тем как доверить автоматике — это для этого.
Эдж в основе (тот же, что у Trendrix)
Индикатор использует ту же механику D1-фильтра тренда, что уже провалидирована в нашем советнике Trendrix. Тест на одинаковых исторических данных, депозит $1000, идентичный период:
|Метрика
|Без D1-фильтра
|С D1-фильтром
|Profit Factor
|2.08
|4.56
|Максимальная просадка
|41.6%
|6.2%
Мы не просто заявили, что индикатор совпадает с EA — мы проверили
Большинство продавцов выпускают сопутствующий индикатор и просто утверждают, что он отражает "реальную" стратегию. Мы не хотели так делать. Мы независимо пересчитали точную логику сигналов этого индикатора и сверили её с реальной историей исполненных сделок Trendrix (Strategy Tester, весь провалидированный период):
- 94% реальных первых пробойных входов нашли соответствующий сигнал индикатора в пределах 3 суток
- 78% совпали в пределах 12 часов, со средней разницей во времени 2.3 часа
Это не заявление — это прямое, проверяемое сравнение между тем, что показывает индикатор, и тем, что реально делал EA, на основе которого он построен.
Логика работы
- Фильтр тренда: D1 MA(50) — показываются только сигналы, совпадающие с дневным трендом
- Детекция пробоя: пробой канала Donchian на H4 в сторону тренда
- Отображение: стрелка прямо на графике на баре сигнала
- Алерты: всплывающее окно в терминале (Alert) и/или push-уведомление на телефон (SendNotification), оба опциональны
- Без перерисовки: сигнал появляется только после полного закрытия H4-бара — не появится, не исчезнет и не сдвинется задним числом
Требования
- Инструмент: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм графика: H4 (индикатор внутренне проверяет D1 независимо от таймфрейма графика, но рассчитан и протестирован именно на H4-графике)
- Глубина истории: загрузи достаточную историю и по H4, и по D1 под нужный период (прокрутка назад / Home на обоих таймфреймах) — сигналы появятся только там, где доступна обе истории
Кому подходит
Дискреционным трейдерам, которым нужен провалидированный, подкреплённый данными трендовый фильтр по золоту без передачи исполнения автоматике — либо тем, кто присматривается к нашей линейке EA и хочет увидеть логику визуально, прежде чем доверить ей живую торговлю.
Кому НЕ подходит
Если нужно полностью автоматическое исполнение — это не сюда по конструкции, индикатор никогда не открывает сделки. Смотри [Trendrix] для автоматической версии той же логики.
История версий
v1.0 — первый релиз.
Предупреждение о рисках
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Индикатор показывает сигнал на основе исторических паттернов; он не исполняет сделки, не управляет риском и не гарантирует какой-либо результат. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала.