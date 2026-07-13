D1 Trend Scanner

Увидеть сигнал, прежде чем доверять автоматике

Это визуальный индикатор, не советник. Он не открывает, не закрывает и не сопровождает сделки — он рисует стрелку на H4-графике и подаёт алерт, когда совпадает конкретное, ранее провалидированное условие: пробой канала Donchian на H4 в направлении дневного тренда.

Если хочешь торговать эту логику вручную, дискреционно, или просто увидеть её вживую перед тем как доверить автоматике — это для этого.

Эдж в основе (тот же, что у Trendrix)

Индикатор использует ту же механику D1-фильтра тренда, что уже провалидирована в нашем советнике Trendrix. Тест на одинаковых исторических данных, депозит $1000, идентичный период:

Метрика Без D1-фильтра С D1-фильтром Profit Factor 2.08 4.56 Максимальная просадка 41.6% 6.2%

Мы не просто заявили, что индикатор совпадает с EA — мы проверили

Большинство продавцов выпускают сопутствующий индикатор и просто утверждают, что он отражает "реальную" стратегию. Мы не хотели так делать. Мы независимо пересчитали точную логику сигналов этого индикатора и сверили её с реальной историей исполненных сделок Trendrix (Strategy Tester, весь провалидированный период):

94% реальных первых пробойных входов нашли соответствующий сигнал индикатора в пределах 3 суток

нашли соответствующий сигнал индикатора в пределах 3 суток 78% совпали в пределах 12 часов, со средней разницей во времени 2.3 часа

Это не заявление — это прямое, проверяемое сравнение между тем, что показывает индикатор, и тем, что реально делал EA, на основе которого он построен.

Логика работы

Фильтр тренда : D1 MA(50) — показываются только сигналы, совпадающие с дневным трендом

: D1 MA(50) — показываются только сигналы, совпадающие с дневным трендом Детекция пробоя : пробой канала Donchian на H4 в сторону тренда

: пробой канала Donchian на H4 в сторону тренда Отображение : стрелка прямо на графике на баре сигнала

: стрелка прямо на графике на баре сигнала Алерты : всплывающее окно в терминале (Alert) и/или push-уведомление на телефон (SendNotification), оба опциональны

: всплывающее окно в терминале (Alert) и/или push-уведомление на телефон (SendNotification), оба опциональны Без перерисовки: сигнал появляется только после полного закрытия H4-бара — не появится, не исчезнет и не сдвинется задним числом

Требования

Инструмент : XAUUSD (золото)

: XAUUSD (золото) Таймфрейм графика : H4 (индикатор внутренне проверяет D1 независимо от таймфрейма графика, но рассчитан и протестирован именно на H4-графике)

: H4 (индикатор внутренне проверяет D1 независимо от таймфрейма графика, но рассчитан и протестирован именно на H4-графике) Глубина истории: загрузи достаточную историю и по H4, и по D1 под нужный период (прокрутка назад / Home на обоих таймфреймах) — сигналы появятся только там, где доступна обе истории

Кому подходит

Дискреционным трейдерам, которым нужен провалидированный, подкреплённый данными трендовый фильтр по золоту без передачи исполнения автоматике — либо тем, кто присматривается к нашей линейке EA и хочет увидеть логику визуально, прежде чем доверить ей живую торговлю.

Кому НЕ подходит

Если нужно полностью автоматическое исполнение — это не сюда по конструкции, индикатор никогда не открывает сделки. Смотри [Trendrix] для автоматической версии той же логики.

История версий

v1.0 — первый релиз.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют будущую доходность. Индикатор показывает сигнал на основе исторических паттернов; он не исполняет сделки, не управляет риском и не гарантирует какой-либо результат. Торговля инструментами с кредитным плечом, включая золото, сопряжена с существенным риском потери капитала.